Trópicos Subterráneos | El estigma-enfermedad y el paradigma-poder (de y en) el Estado-Obrador

(El 2 de octubre con el “hijo de la generación del 68”, el poeta David Huerta muere hoy 3 de octubre, el “Incurable”, a quien nos hablábamos y nos encontrábamos en Morelia, Guanajuato, Xalapa y México, hasta que dejamos de vernos para leernos cada quien, en sus poemas, por siempre).

Los mexicanos somos dados a que nos den con el palo del estigma y con el dolor del paradigma, lo que, para Jorge Zepeda Patterson, en Pensándolo bien, es “Lo que quedará de la 4T”, y en la impronta está la huella como cicatriz de la herida infligida por el poder, a todo modo, del presidencialismo 2000/2024.

Lo que hace JZP es reacomodar(le) a AMLO con cierta reverencialidad crítica expuesta pero no molesta a los ojos lectores del presidente, lo que a AMLO le gusta de la crítica reverencial: el Estado-Obrador Soy Yo, y después de mí la continuidad de la descontinuidad en la transformación pejelagarta, gataparda y lampedusamascupana como producto original, auténtico y genial (de y para) la Historia Patria.

El regodeo reverencial crítico de JZP es de una inducción-deducción en lavarle los platos rotos del desastre que la 4T va dejando en el país de las sombras espectrales, en lo que el mandil con la investidura presidencial anda en las casas propias y ajenas sacando la corrupción para dispersarla por las calles de la impunidad y echarla a los camiones blindados pero agujerados de la violencia y la criminalidad, tirando aceite con chorros de sangre antes, durante y después de las tormentas de mierda.

“A golpe de escándalos”, los liberales autoritarios conservadores en 22 años han atormentado, en el país de las sombras espectrales, con las tormentas de mierda, sean quienes son porque son los mismos de antes y los diferentes de ahora, y en el pendular-perdulario de la reverencialidad crítica de JZP, el estigma y el paradigma de la cultura política no es la perfidia de Porfirio ante el Estado-Obrador porque los achaques chocheantes están en las enferm@s polític@s de poder que se exhiben como únic@s corcholat@s con la razón de un estado mental, físico y militar en la investidura presidencial con el guinda de morena y el verde del soldado ante el rayado del narcosicariato con la revolución y la transformación de las conciencias en las quietas estupideces de las imbéciles inercias nacionales en la politiquería del Estado-Obrador, proponiendo Jorge Ze-peda:

“Queda la impresión de que estos sucesivos misiles en contra de López Obrador terminan siendo una estrategia distractora de la verdadera tarea política que tendría la oposición por delante: construir un programa alternativo viable y atractivo para las grandes mayorías del país. Mientras eso no suceda, me parece, tienen la batalla perdida”, es lo que Jorge-ze-peda, sobria y reverencialmente, ve y escucha a la estrategia distractora que son las tormentas de mierda de los liberales autoritarios conservadores sin mencionar al Estado-Obrador y sí a sus adversarios que también se están perfilando en Morena, porque el estigma y el paradigma del Gran Padre Machuchón del Estado-Obrador que también no ha transformado “un programa alternativo viable y atractivo para las grandes mayorías del país”, la 4T va para adelante como estigma y paradigma insuperable por desechable.

Lo de la batalla perdida está en ambos lados de los liberales autoritarios conservadores, y las mayorías en el país de las sombras espectrales que son las mismas y las diferentes cada vez más consumistas hasta la insatisfacción de la quietud voraz en la inercia exangüe, porque entre consentir y elegir del estigma y el paradigma de las corcholatas puestas en los ojos de los que ven-no ven, el astigmatismo y el daltonismo, siguen siendo ojos que no ven, corazones que no sienten, más que en el crujir de los huesos cardios de la memoria común y clandestina con los recuerdos, los olvidos, los silencios y los ruidos metálicos con los abrazos fúnebres y los balazos funerales.

Cuando El Fisgón regaña a Susana Uresti, Julio Astillero a Peniley, Jorge Ze-peda a Lilly Téllez, AMLO desacredita a Carmen Aristegui y algunos jóvenes corren a Denise Dresser, entonces Giorgia Meloni es la Claudia Sheinbaum con el paliacate guinda anudado al cuello de las colgadas por el machismo-fascio-fálico y el hembrismo-fascio-vagínico con el racismo y el clasismo en el estigma y en el paradigma de lo mexicano en los mexicanos, no es nomás el Estado-Obrador-cívico-militar y el narcosicariato-drogado-armado, sumándose-sumariamente el ejecutor, el legislador y el ajusticiador en los 24 años del presidencialismo con la psicopatología en la revolución de las conciencias en los medios y en las redes sociales, en los rastros y en los mataderos íntimos, privados, públicos y nacionales en La Hora de Dios, lo que para Cioran es y son:

“Los verdaderos criminales son los que establecen una ortodoxia sobre el plano religioso o político, los que distinguen entre el fiel y el cismático”, el tóxico y el climático, en el país de las sombras espectrales, “Entrando Y Rompiendo Alrededor De Las Casas= Et Frangentes Circa Domos Intrans, de parte: I Am The Manic Whale”.

El estigma-enfermedad y el paradigma-poder (de y en) el Estado-Obrador, de acuerdo o no a lo que se disponga electoralmente en el estado de México, no será el casi automatismo en la voluntad general-electoral para el 2024, porque, en la contracción de los liberales autoritarios conservadores, la unidad no será la unidad ni los contrarios serán los contrarios, porque para Rut Diamint, en “El Militarismo está”, de Grisha Vera:

“La mayoría de los gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, con dificultades para ser reelectos, empiezan a confiar en las fuerzas armadas como un sostén de su propio gobierno a cambio de prerrogativas, beneficios, premios, recursos. No hay golpes militares, lo que hay es una vinculación muy directa a la toma de decisión política”.

México, en el país de las sombras espectrales, es el estigma-enfermedad y el paradigma-poder (de y en) el Estado-Obrador, a origen, causa, efecto y consecuencia de un gobierno engendrado por un hombre que en su tiempo de ocio sigue ociosamente ocupado mental, civil y militarmente en gobernar lo que para Pedro Páramo es el rencor, estigmático y paradigmático:

“El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo; sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: ‘Lo quiero por ti; pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él’. Pensé: ‘No regresará jamás; no volverá nunca".

Agripina, agradeciéndole a Eric Nepomuceno, que algo tiene de rulfiano por el segundo nombre y por lo de qué país es este, fumándose unos Delicados y unos tragos de café conmigo mientras llega Orlene, me dice:

Pues me voy yendo, pues no vaya a ser, a hacer y a deshacer el ciclón allá por donde vivo.

Entonces, para qué te vas.

Porque no quiero que me lleve la chingada.