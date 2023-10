Trópicos Subterráneos | El Estado y la Responsabilidad del Mundo

(A Maja-palestina y a Roni-israelí: todavía viven creyendo que los palestinos y los israelíes pueden vivir juntos como ellas, mientras Israel nunca va a ganar y Palestina nunca va a perder).

Recientemente escribí sobre una posible imagen ambigua: la lápida israelí sobre la tierra palestina.

Hamas ataca a Israel desde la Franja de Gaza, Netanyahu contrataca a la Franja de Gaza: explosiones, heridos y muertos.

Israel, protectorado de USA en Medio Oriente desde 1948, Joe Biden “dijo en su declaración que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y subrayó que Estados Unidos estaba dispuesto a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo a su aliado”.

Una guerra más donde Estados Unidos está dispuesto a ofrecer todos los medios, en Medio Oriente y en el Este de Europa, manteniendo el Estado y la Responsabilidad del Mundo en lo que Rusia hace con Ucrania y China en Taiwán, a nombre de la paz, el comercio y la guerra.

El conflicto israelí-palestino de 1948-2023, lo ha venido controlando y manipulando el Estado Sionista de Israel, por lo de la tierra prometida y la partición de la tierra palestina que actualmente está ocupada por población de judíos y desplazada la población árabe con muros y puntos de revisión a propios y ajenos, sitios religiosos como el muro de las lamentaciones y la vieja Jerusalén, y lo político con la embajada de USA en Jerusalén.

El Estado Sionista de Israel siempre ha querido que de Palestina no quede más que piedras sobre piedras, lo que no es una metáfora como tampoco una sentencia bíblica, pues de lo invadido con maquinaria de destrucción y construcción han edificado casas y edificios para sus ciudadanos judíos-israelíes, siendo desplazados y emigrados los no ciudadanos árabes-palestinos.

Alguien ha escrito:

“Dios protege a Israel, te pido la paz para Israel, sean prosperados los que le aman , sea la paz”.

Dios protege a Israel como USA lo hace con Israel, haciéndole Israel la paz a Palestina con la guerra, edificados los israelíes y desplazados los árabes desde que Dios, Moisés y la tierra prometida, partida en más judía que árabe, por designios de la ONU, Inglaterra y Estados Unidos-1945-48.

El conflicto humano, diplomático y militar israelí-árabe ha sido y es la tierra partida geopolíticamente por la ONU, protegida por USA, armada por Alemania y apoyada por la Unidad Europea, en lo que la Autoridad Palestina se le reconoce y acepta siempre y cuando no sea extrema en sus acciones “terroristas” con los ciudadanos de la supuesta comunidad vecina judía, mientras los vecinos de la comunidad judía invade, destruye, ocupa y “coloniza” territorio palestino desde hace tiempo y en lo que va el siglo xxi de manera radical, estructural, espacial e infrahumana, a la vista de la comunidad internacional, mostrándose Israel como un Estado víctima de la Autoridad Palestina victimaria, y, además, terrorista con la manifestación de Las Intifadas contra tanques militares del ejército israelí con hondas de piedra, lo que ahora son con misiles desde algún lugar de la Franja de Gaza, porque cada vez el Estado Sionista de Israel ha sido más ofensivo, invasor y ocupante descarado con Netanyahu como el señor ministro que ha querido y quiere la guerra para no dejar piedra árabe sobre piedra palestina.

“A mayor presión, mayor explosión”, ha sido y es el conflicto Israel-Palestina, Israel con la ocupación y Palestina con la resistencia, extralimitándose desde el interior al exterior que es lo céntrico de Israel y es lo periférico de Palestina entre el Estado Sionista de Israel y la Autoridad Palestina, donde un judío-israelí se siente ciudadano y una árabe-palestino se siente ciudadano rechazado por un Estado fascio-nazista, existiendo judíos-israelíes que se acercan humanamente con los existentes árabes-palestinos, así como l@s muchach@s palestin@s que se atribulan silenciosamente y se inmolan con explosivos, o dejan una nota suicida escrita por propia mano y los niños de hace 23 años que crecieron odiando a quienes mataron a sus padres y hermanos, tirando piedras y lanzando misiles.

El conflicto judío-árabe, pasando por la biblia y la historia, es un conflicto de origen artificial, colonialista y humaniutilitarista por parte del Estado Sionista de Israel fundado en 1948, al declararse El Pueblo Guiado por Dios y protegido por Occidente desde Estados Unidos, Hamas en La Franja de Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania deben conciliar las diferencias políticas-radicales-militares, así como el Estado Sionista de Israel debe dejar ser y hacer por el imperativo categórico al derecho a la libertad de un Estado Palestino en Estado de Derecho y Derechos Humanos, tratando la Comunidad Internacional y la Unión Europea intervenir con la ONU para una disuasión militar y un pacto político real, humano, social, económico y cultural (de y en) el ser humano y la condición humana en el Estado y en la Responsabilidad del Mundo.