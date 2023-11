Trópicos Subterráneos | El Estadista del Estado-Obrador

Jorge Zepeda Patterson le quiere y le requiere al Estado-Obrador:

“Entiendo la indignación de López Obrador, pero crisis como esta muestran la verdadera dimensión de un líder. No se trata de ver si su gobierno está a la altura del reto, sino de si su papel como presidente de los mexicanos, lo quieran o no, es capaz de propiciar que el país se vuelque en beneficio de un millón de desamparados que nos necesita a todos. No es hora de ponerse medallas en el afán de quitarse máculas injustamente recibidas. Es tiempo de pensar en las víctimas. Si no lo hacemos bien, el puerto turístico puede convertirse en zona de desolación, descomposición social y criminalidad cuyas consecuencias padeceremos todos”.

Lo mismo de antes y lo diferente de ahora, siempre es demasiado tarde, en el pasado reciente y el presente del Estado-Obrador en el país de las sombras espectrales, pues en el Acuérdate de Acapulco de Agustín Lara o de Simbad el mareado de Tin Tan, el Acapulco internacional es el Acapulco nacional con el catastrófico-trópico Otis desmantelando con la acumulación y la desposesión de lo propio y lo ajeno, cuando Édgar Pérez Pineda:

“Cuando supe que el maese Agustín era acapulqueño, uf, se me vino la sensación kimosabi de un “nosotros”, los muy acá, de acá de Acapulco pues, lo miraba poncharse un taquito en la fotografía de contraportada de una vieja edición de Se está haciendo tarde, de Mortiz, que por cierto me había robado en una peda en casa de Ramón Sierra, historiador de Hermenegildo Galeana. De ahí saqué y contagié a mis amigos la idea de atizarnos en una panguita en medio de la laguna de Pie de la Cuesta, con el sol cauterizándonos la espalda, pero no importaba porque era loquísimo, como en la novela. Me quedaba claro por entonces que el asunto de Acapulco es darse el rol, el rocanrol, el mismo andar mítico de Ulises en La Odisea, el viaje humano de Cristo en Tierra, el bajón de Dante a los infiernos, el dédalo alucinado de míster Bloom y su híper conciencia en Dublín, el mismo frenesí telúrico, sagrado y visionario de Kerouac En el camino, con el mismo aliento alcohólico y el traspié de Lowry en Bajo el volcán, el mismo rol, pues, que se da uno en su nave por la costera Mickey Alemán una noche de sábado (ahora ese rol se lo dan los narcos y los guachos). Acapulco suele participar de aquella búsqueda frenética y vital de quienes anhelan tragársela toda. Acá no hay de otra, jalas o te pandeas, ésa es la onda aquí, medio rabiosa”.

Siempre es demasiado tarde, por más que se llegue temprano a la mañanera, porque la anticipación y el genio comunicativo del Presidente de todos los mexicanos le falló al Estado-Obrador con la preventiva información del maltiempo y generarse el desastre material y humano en Acapulco, evidenciándose que cuando el Presidencialismo es la concentración del poder, a todo modo, en la información, se es un torpe tameme acomedido en el enlodado camino, la verdadera dimensión de un líder apocado y ladino.

Lo que es la simulación virtual del Estado-Obrador, fue el simulacro real en Acapulco con el desastre urbano, turístico, económico, social y cultural con la hija gobernadora del padre gobernador Salgado con la administración, a cuatro manos, dejando que la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad sigan siendo antes, durante y después del desastre con el caos gubernamental y el poder narcosicario estatales, teniendo que serle y hacerle la gente al pueblo victimad@ por el victimario del maltiempo que arrambló con todo y contra todos, dejando en las avenidas, las calles y las casas de lo que está hecha una ciudad: de lujo, con el doble cinturón de la riqueza y la pobreza.

Los muertos de Otis y los muertos del Narcosicariato, son el desastre inmobiliario turístico (de y en) Acapulco, porque los muertos y los desaparecidos del narco han sido y son a-normalizados desde Fox-Calderón y Peña-Obrador, las pérdidas materiales son 15 mil millones de dólares, que no son los 15 mil millones de pesos en lo de Segalmex, sumándose a lo de Dos Bocas y el Tren Maya, porque si el Fonden desapareció, Hacienda lo reapareció y haber-a ver cómo se le ayuda a la gente del pueblo, que, a falta de la ayuda pronta, algunas gentes fueron a los centros comerciales para surtirse de pantallas, cervezas y botanas y cigarros para ver el futbol cuando se reinstale la luz eléctrica, no sabiéndose si para la casa fueron a Home Depot.

Lo de la naturaleza como victimaria natural de la víctima humana, desde que Dios es el Hombre, el desastre natural es el desastre social, la inducción-deducción de lo que puede serse y hacerse evitable con la medición y la prevención, el fenomenum natural-social no es como el factótum social-militar desde la antigüedad a la modernidad: la cohesión natural-humana es un acto y un hecho, antropo-escénica y coreográficamente de la imagen-publipropagandística turística sometida a una ópera teatral intensiva y expansiva, donde el desastre natural es la desgracia social, el drama y la tragedia humana con la música necrológica del sonido y el ruido del agua y el viento bajo un amanecer crepuscular de escombros materiales y humanos.

El Estado-Obrador, concentrado en el poder, a todo modo, político y económico, no es un sismólogo ni un meteorólogo como tampoco un climatólogo ante los desastres por lo natural contra lo humano social, así con la transtornación de las conciencias y el humaniutilitarismo mexicano, sin más preparación y prevención que el Ejército y la Guardia Nacional con el plan dn-3, los pueblos y las gentes, que, son primero los pobres, han sido y seguirán siendo las víctimas del victimario mal tiempo en el mal país de las sombras espectrales.

Con la a-normalización pasiva de los vivos, los sobrevivientes, los muertos y los desaparecidos del Narcosicariato, el desastre en Acapulco con Otis, lo lamentablemente estorboso ha sido y es el Estado-Obrador, el Ejército y la Guardia Nacional, la falta de seguridad nacional frente a la violencia y la criminalidad, también es inexistente ante la naturaleza de los desastres en las poblaciones rurales y urbanas, esperando que suceda lo inevitable, cuando se podría prevenir un tanto menos el riesgo de peligro en lugares vulnerables como lo son en Guerrero con un Acapulco en la azotea y la voladura frontal de los hoteles y negocios de tabla roca y enramadas, arrasando a ras de suelo lo que estaba espectacularmente decorativo a la vista, no porque el Estado-Obrador con su 4T esté haciendo mal en el país de las sombras espectrales, porque con la naturaleza no se puede más que prevenir el daño humano social, porque se dice que los ciclones no tienen palabra, entonces, el Estado-Obrador, la tiene que cumplir después del desastre a como dé lugar sin dar lugar a la simulación y al simulacro donde el lugar es la fantasmatización de lo real social humano con la realidad virtual real-politik de cemento y tabla roca con el velamen humano y material desastrado por el mar y el viento, mientras en otro lugar que es el mismo de antes, un hombre camina sobre el lodo con el culo fruncido y el único par de zapatos, los calcetines y los pies enlodados hasta los tobillos.