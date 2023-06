Trópicos Subterráneos | El Ebrard y la Sheinbaum de la atarraya marismeña-mazatleca

Con la visita-campaña de Marcelo Ebrard, lo marismeño-mazatleco, ocupó la agenda del candidato a la presidencia, poniéndolo a trabajar con la simulación y el simulacro para congraciarse con la gente que le acarreó (el otro Guillermo “Memo” Romero que quiere ser mejor presidente que el tocayo de El Químico), de lo rural ordeñando una vaca a lo marino tirando la atarraya, compartiendo alimentos de la tierra y del mar, sobrando los políticos y los periodistas, faltando las gaviotas y los pelícanos, no en El muchacho alegre porque lo jalaron con El Cuchupetas.

En lo que el Ebrard de la atarraya, Sheinbaum tiene a un marismeño-mazatleco, de amante, reproduciéndose lo siguiente:

“Jesús va a hacer sinaloense a Claudia, es su compañero, es su pareja, de tal manera que un pie está puesto aquí en Sinaloa, Jesús es mazatleco”, lanzó desde el presídium derRocha Moya.

Para entonces, Tarriba ya estaba en el escenario al lado de Sheinbaum, quien manifestó sus sentimientos hacia su pareja.

“Lo que no les dije es que mi corazón está aquí en Sinaloa, no solo… Fíjense, Sinaloa es el granero de México, principal productor del maíz y sin maíz no hay país, así que sin Sinaloa no hay México. Y aquí sin Jesús tampoco hay Claudia, así que aquí está mi corazón”, lanzó Sheinbaum.

Entonces, cuando Sheinbaum lanzó la atarraya, Tarriba-el amante, ya estaba arriba en el escenario, y después vino Ebrard para subirse a una lancha para lanzar la atarraya, y estuvo a punto de enredarse como el pez gordo que es como ejemplar de la clase política de Morena con su secretaría de la 4T.

“Por cierto, no sobra comentar que dos de los hombres más ricos de Sinaloa, como Leovi Carranza y Ernesto Coppel, que le fueron fieles al PRI mientras tuvo el poder, ahora estén con Morena. No obstante, en estos casos, uno, Leovi, se manifestó en favor de Ebrard, y Ernesto Coppel, en la visita que hiciera Sheinbaum a Mazatlán hace algunas semanas, lo hiciera en favor de ella. Sorprende el giro de los magnates, pero se entiende. Entre otras cosas, porque saben perfectamente que ni AMLO, ni Ebrard ni Sheinbaum son émulos de Hugo Chávez o Daniel Ortega, como dicen ridículamente con insistencia comentócratas de los medios mexicanos. Pero, sobre todo, porque ellos, y muchos empresarios, son de profunda esencia pragmática y buscarán siempre estar cerca del poder”.

De acuerdo o no con la clase política empresarial gobernante marismeña-mazatleca, la atarraya, está lanzada para enredar, capturar y pescar a los peces gordos, políticos y empresariales, que siempre están para los que vienen a servirse con la servidumbre de los locales y los estales con los nacionales en el caso de la campaña presidencial 2024 que, simpatizando o no, con Ebrard o Sheinbaum, no es nomás por pragmatismo y estar cerca del poder, pues el transformismo y el desarrollismo político y empresarial de la 4T sigue-seguirá en el 2024-2030, para haber-a ver cómo les va a los que prestaron la atarraya para la pesca y la vaca para la ganadería, pues a los campesinos-agricultores-productores de maíz y frijol que son el granero del país, les dijo el Estado-Obrador que son unos corruptos y chantajistas, agarrando monte el tal Montes de agricultura con sus caballos buscando a la tal Emilia de pesca en una pescadería, no habiendo más machuchones que el Leovi del Carranza y el Ernesto del Coppel.

Vengan o no los demás candidatos, el Leovi y el Neto, tienen atarrayados y enredados sus negocios a nivel de clase política y empresarial gobernante con el Estado-Obrador, y lo de la profunda esencia relacionada con el poder, a todo modo, son el poder político y el poder económico que está en la mafia del poder y en la minoría rapaz que el Estado-Obrador tanto mienta porque miente al mentarlos cuando los negocia protegiéndolos y enriquecerlos más con la austeridad republicana y la pobreza franciscana del pueblo bueno y sabio -elector- con primero los pobres.

Si a Mazatlán se le ve y se le siente una dueñez como la supuesta identidad y pertenencia que lo muestra marismeño-mazatleco, la dueñez no está en el carácter abierto y franco, estando en el político y en el empresario que se han adueñado de la dueñez, la identidad y la pertenencia marismeñas-mazatlecas como lo hizo y lo sigue haciendo con el Puro Sinaloa-Quirino, quedando el PriMor con el pacto de que el amor con amor se paga con las ganancias de los políticos y los empresarios y con las pérdidas de los marismeños-mazatlecos, prestándoles la plazuela Machado, las Olas Altas y el Punto Valentinos para que se diviertan con el turismo que nunca falla porque siempre llega, no le aunque que algunos hoteleros lo fraudea.

Lo que le sirve a Ebrard, le sirve a Sheinbaum, poco a Augusto, Monreal a sí mismo y a Noroña con el popularismo, se tire o no, la atarraya marismeña-mazatleca, tendrá que esforzarse más con los de abajo, los de en medio y los de arriba, a ras de mar, sobre la línea de flotación, con o sin mar de fondo, alta y baja marea, la campaña de Morena, de la simulación al simulacro y a la somatización-semantización publipropagandística de lo real social con la realidad virtual real-politik en el país de las sombras espectrales.

Si Morena ha tirado la atarraya, no habrá más pesca que la que se pesque con los peces gordos de la clase política empresarial gobernante marismeña-mazatleca, seguir en el transformismo del desarrollo inmobiliario turístico, porque la pesca y la ganadería nada más han servido para servirle para la pesca y la ordeña, y haber-a ver cómo les va a los de los peces flacos y a los de las vacas flacas, porque las atarrayas tendrán que regresar a tirarlas al mar o a colgarlas en sus casas.