Trópicos Subterráneos | El crimen siempre regresa al crimen

Si vuelven los pajaritos, por qué no el crimen, el mini Lic con el crimen de Javier, pero eso de que el “Crimen organizado, hábil para desinformar y cambiar la opinión pública”, declarado por Jan Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, además “descartó que los medios de comunicación tengan la responsabilidad de combatir la desinformación”, lo que para Jon Lee Anderson que no es Jan Albert Hootsen, se cita a JL Anderson:

“A partir de (Donald) Trump se empezó a hablar de fake news, de las cuales él fue el principal propagador. Los periodistas debemos tener cuidado con eso, pero también de no ser utilizados por servicios de inteligencia (de tu país u otros) que filtran información robada a través de maniobras informáticas, lo cual sucede cada vez más. Yo soy de los que tiende a decir: ojo con las filtraciones, ¿sabes por qué te han mandado esa información? Si te están filtrando documentos secretos es por algo, porque quieren que los publiques. Entonces, ¿para quién estás trabajando? Lo más importante es ser honesto con uno mismo y con el público. No hay nada más. En ese sentido el oficio es sagrado. Una cosa es si estás cubriendo un partido de baloncesto, el cual no digo que has de falsear, pero, en ese caso, el compromiso moral es menor que si has tenido acceso a un líder político en un país donde hay muchas desigualdades o en una guerra donde la vida y la muerte están en juego. El deber moral y el compromiso social son muy grandes. Los periodistas somos servidores públicos del ciudadano y, si no estamos, quién cuenta la verdad a las sociedades”.

En contraste, la declaración de JA Hootsen:

“... Grupos de la delincuencia organizada son muy hábiles por lo general en el uso de los medios de comunicación, no sólo están interesados en hacer actividades delictivas, también quieren cambiar la opinión pública y también quieren presionar al gobierno para hacer lo que ellos puedan hacer lo que quieran. Definitivamente vemos esa injerencia y también lo vemos en el tema de desinformación, que de por sí ya representa un riesgo para los periodistas. Las redes sociales tienen ese aspecto de viralidad, que es muy difícil de combatir, porque el volumen de su información es mucho más elevado que el volumen de información confiable que un medio de comunicación es capaz de difundir, por tanto yo creo que es muy difícil combatirlo. Pero al mismo tiempo vemos que cuando existe mucha desinformación siempre vemos que hay un grupo de personas que inmediatamente recurre a los medios tradicionales para buscar una confirmación por parte de fuentes más confiables, yo creo que los medios de comunicación deben hacer, como su primera defensa, seguir haciendo lo que siempre han hecho, tratar de generar la mayor calidad posible de sus reportajes y de su cobertura. Los medios de comunicación de por sí no tienen la responsabilidad de esa desinformación que se está haciendo en redes sociales, ahí es donde la responsabilidad está con las plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, Tik tok, lo que sea. Yo creo que tener que decir que los medios de comunicación son los que principalmente tienen que combatir la desinformación yo creo que es una falacia, porque estás interpretando mal lo que son los medios de información que producen información de relevancia pública”.

Más que la relevancia pública de Hootsen, la credibilidad periodística pública de Anderson, aunque dudo lo que no el periodista Adrián López Ortiz “acusado de haber recibido más de 4 millones de pesos del Gobierno del Estado para pagar su casa en la Colonia Chapultepec”, que no tiene más que la importancia infomercial del Noroeste en las redes sociales.

Si el Estado-Obrador es el principal desinformador en los medios y en las redes sociales desde las mañaneras a las adormideras, en el “No hay más violencia, hay más homicidios”, lo saben los vivos y los sobrevivientes, los desconocidos de la pandemia y las mujeres del feminicidio, los muertos y los desaparecidos con los periodistas asesinados en el país de las sombras espectrales entre los abrazos y los balazos (de y en) el Estado-Obrador.

La “experticia” de Jan Albert Hootsen está en la conceptualización periodística que no es la experiencia de investigación periodística en Jon Lee Anderson, porque lo de JAH está para creerse de la realidad y lo de JLA está haciéndose en la realidad, y lo que el lector en el periodismo de investigación haga con la información-interpretación es la credibilidad-verdad de lo que interesa e importa humana y socialmente desde en el país de las sombras espectrales al mundo de las sombras espectrales, aunque los claroscuros y los monstruos gramscianos estén con Putin en Ucrania y con Netanyahu en Palestina-Franja de Gaza, las demasiadas muertes de periodistas palestinos, no los han protegido más que los escombros humanos con los escombros materiales, mientras que el crimen organizado, hábil para desinformar y cambiar la opinión pública, descartándose que los medios de comunicación tengan la responsabilidad de combatir la desinformación, se desprotege a l@s periodistas, y, si no estamos, ¿Quién cuenta la verdad a las sociedades de consumo, de lujo y funeral, las estúpidas y las imbéciles y las miserables redes sociales bajo las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre en el país de las sombras espectrales con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano con el peorvenir de la prosperidad compartida?