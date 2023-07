Trópicos Subterráneos | El Cartel: UAS-PAS-MORENA

Aunque parezcan lo que parecen, las apariencias siempre han engañado con las UAS-PAS-MORENA en el tiempo y el espacio político privado y público desde Cuen Ojeda a derRochaMoya, por derecho de antigüedad y de piso, pues siendo los doctores-los enfermos del poder universitario-estatal, la autonomía universitaria se la privatizaron y a la auditoria interna se la guardaron, entresacándole los gastos con los costos a nombre de los universitarios Sursum Versus y los saberes y los conocimientos que todos saben y conocen de los beneficiados y los privilegiados uaspaseños, a los que de Morena los quieren ver en la cárcel o en la calle machuchonamente versus perronamente.

Cuando en la columna Altares y Sótanos, Ismael Bojórquez, en “Los días contados de Jesús Madueñas”, escribe lo que opina en la página 23 de Ríodoce, en la página 31 del semanario de marras, es un espacio que ocupa semana a semana la UAS con el logotipo de la institución para informar lo que hace y deshace y hasta se defiende de lo indefendible, Ismael cumple e incumple con la ética periodística, pues como periodista-director opina y asigna un espacio publicitario para la UAS, como si la UAS sí paga para que le peguen directa y personalmente en Ríodoce, independientemente o dependientemente sea o no sea la libertad de expresión en alguna diferencia es alguna deferencia sobre la Rectoría UASeñaPASeña que, desde luego, no es una preferencia y sí es un espacio periodístico con un espacio publicitario que éticamente es una relación periodística-comercial a conveniencia de ambas partes: el periodista Ismael Bojórquez y el rector Jesús Madueñas, porque si te pago para que me pegues no es de hombres moralmente íntimos, privados y públicos, pudiéndose bien o mal interpretar que Ismael como director tiene tratos publicitarios con la UAS, y, a la vez, crítica a la UAS a través del rector Jesús Madueñas, entonces, el periódico-semanario Ríodoce, es un ejemplo de lo que ejerce el periodismo responsable y el periodista irresponsable Ismael Bojórquez, siéndole de crítico y haciéndole de acrítico cuando la deontología periodística reprueba ética y moralmente: cobrar para pegar, como una libre concesión de la libertad de expresión, nomás porque Ismael es Bojórquez y Jesús es Madueñas: dos machuchones perrones uaseños, el periodista y el rector, como un bien o mal mostrenco de lo que se estila en el periodismo y la universidad sinaloenses, a favor o en contra de sí mismos, en sus singularismos y en sus pluralismos, sus posturas e imposturas entrecerrad@s en los pensamientos y las palabras, los actos y los hechos, íntimos y privados: públicos, como si Ríodoce no fuera responsable de lo que el director y los colaboradores piensan y escriben gracias a la libertad de prensa periodística y a la libertad de presión de empresa universitaria.

Cartel, red, franquicia y empresa, la UAS-PAS-MORENA, es una universidad partidaria-partida en un campus y un coto de saber, de conocer, de poder y de joder con la baba académica y el gargajo político, escupiéndose y restregándose las caras-descaradas Cuen Ojeda y derRocha Moya, prodigándose y apropiándose la autonomía universitaria con la intervención de un poder universitario con un poder estatal, donde ambos dos saben y conocen la acumulación del poder y la desposesión del mismo en lo político y lo económico, de fondo, en forma y en tiempo de que expropiar es sacar para apropiar el espacio académico con lo político y lo económico del PAS a Morena, porque el capital curricular es académico, político, económico, pues el Sursum Versus, “hacia la cúspide”, hacia arriba derRocha Moya y Cuen Ojeda hacia abajo.

La situación y la posición en lo que cartel uas-pas-morena están y se mueven común y dominantemente, son una exhibición protagónica de cinismo en ambas partes en el nivel doctoral que los enfermos de los doctores académicos y políticos por el poder, a todo modo, inspirados por el Estado-Obrador, el asunto público y el problema social de UAS.PAS.MORENA, en sus posesiones de acumulación y desposesión, el pueblo sinaloense, bueno y sabio con primero los pobres sinaloenses, los que viven, sobreviven y mueren por los abrazos y los balazos en el país de las sombras espectrales, no hay porqué preocuparse si Cuen Ojeda es el transgresor y el derRocha Moya el represor, Madueñas como el Ferreiro y el Benítez están haciendo fila para entrar a la cárcel o seguir en la calle.