Trópicos Subterráneos | El Carnaval, la Gloria Gaynor y la Tirolesa

Antes, durante y después de Mazatlán, la cultura, el turismo y el arte no son de los marismeños-mazatlecos, acaso los sucedáneos y los restos del turismo cultural de lo comercial en lo hotelero-restaurantero, así como el fraude municipal de El Químico y El Ángel Tostado y seguir con el Carnaval como si nada, más que la quema del malhumor con el Rey-Memo y su Ángel, dándole las vueltas a la Machado hasta acabársela, a pedazos.

Y como se han acabado los atractivos naturales y artificiales marismeños-mazatlecos, La Tirolesa, agarrándose de la tierra y colgándose del cielo para tirolear sobre el mar, es lo último que Mazatlán ofrece(rá) al turismo nacional, y aunque no sea negocio del municipio habrá ganancia como para que los marismeños-mazatlecos paguen como turistas caseros lo que tampoco es suyo, como si lo son los servicios públicos de las luminarias, las basuras y las aguas negras como atractivos de una ciudad y de un puerto céntrica y periféricamente contaminados hasta las torres altas, resultando que para el Dr. Ernesto Hernández Norzagaray, lo marismeño-mazatleco es “Un caos llamado Mazatlán”, cuando él y el Dr. Arturo Santamaría Gómez siempre han gustado y degustado, pensado y escrito que Mazatlán tiene hermosísimos y valiosísimos tesoros a la vista que ellos dos disfrutan individual, familiar y amistosamente, cuando de “Los Tesoros de Mazatlán”, nomás quedan en el libro de historia que Herrera y Cairo compiló para el recuerdo y el olvido de los propios y los ajenos marismeños-mazatlecos con el “Ay, mi Mazatlán” de Vega Ayala, lo que para el alcalde sustituto del Rey-Memo, Édgar, Augusto 11, “menciona que el proyecto no pretende privatizar el faro o el cerro del Crestón, solamente se cobrará un servicio” al público para que no siga teniendo los servicios públicos, entrándole el diputado moreno Juan Torres y su esposa morena Choreño con una protesta ambientalista, no disimulando que quieren ser presidente y primera dama (de y para) los marismeños-mazatlecos.

En la representación de Gloria Gaynor que se presentó en el Casino Mazatlán entre los años 70/80, la música disco se escuchaba y bailaba en las discotecas olateñas Life en Español y Sky’s Room, siendo una nostalgia con 80 años de edad con el “I will survive”, no sabiéndose quién ha sido el nostalgioso discotequero que se le ocurrió que ocurra la representación después de 43 años de no presentarse en Mazatlán, en 1979.

El Carnaval, reeditado, renovado e innovado hasta la alegoría espectacular de un negocio con el turismo cultural de masas local, estatal y nacional, solamente Mazatlán y los marismeños-mazatlecos intuyen, pero no sienten que el impacto sea eco-ambientalmente negativo, porque el impacto positivo-asertivo es el ambiente de la fiesta carnavalera y carnavalesca para el gusto y el placer de los fiestantes hedonistas y consumistas más allá de los cohetes al cielo y más acá de los cuetes en la tierra, donde la simulación es recoger las basuras y el simulacro es contener las aguas negras, mientras las luminarias-iluminan la opacidad con que el municipio se cobra y se paga el Carnaval con la clientela local, estatal y nacional, vendedores y consumidores del caos con el patrocinio-organizador del colapso urbano entre el Rey-Memo y Édgar, Augusto 11.

Donde es más evidente la simulación y el simulacro desde antes, durante y después del Carnaval es en la luminosa, lumínica y luminiscente opacidad cuando un empresario “adopta” una colonia y le pone “luminarias” a las calles para que la gente le vean la cara que le pusieron, puesto que los impuestos que le impusieron no pagan los servicios por que la corrupción y la impunidad de los alcaldes o los ediles en sus rediles no han sido tan idílicos para lo que esperaban de ellos desde Rodríguez Pasos a Édgar, Augusto 2, entrando la filantropía empresarial que como con La Tirolesa, Mazatlán, hace tiempo dejo de ser de los marismeños-mazatlecos, porque siempre ha sido de los empresarios alemanes a los empresarios de Arhe-hermanos Arellano que, con la nata de las aguas negras y la Nafta de las gasolineras, Mazatlán, es un gran pozo urbano encajonado entre el caos y el colapso urbano y el ocaso crepuscular con el rayo verde en la frente de la gente, diciendo Édgar, Augusto 11, que se encontró “con ciudadanos muy molestos por la situación en Mazatlán”, y como a él-le plagiaron la firma, lo que puede afirmar que sí es cierto lo de la situación marismeña-mazatleca, a lo que él está tratando de resolverla ciudadana y urbanamente con las buenas maneras de la educación urbana, donde la gente ciudadanamente tenga respuestas por lo de las luminarias filantrópicamente tropicales, saliendo de los trópicos subterráneos las basuras en unos días y en unas noches con las mil y una noches cuando las aguas negras sigan saliendo a las playas con las aguas marinas para chapotear y surfear desde Olas Altas a la playa Brujas.

Para la quema del malhumor con el Rey-Memo (a) El Químico, Édgar, Augusto 11, dice que es cosa del Instituto de Cultura-Rico Glez., pues es quien decide quién deber ser quemado por gacho y transa en el carnaval marismeño-mazatleco, sacándole al bulto Benítez cuando estuvo con él; además, no es un asunto de política cultural y sí lo es de cultura política, a la mexicana, representando el castigo, la burla y la venganza del pueblo bueno y sabio que fue mentido, robado y traicionado por el Rey-Memo de El Químico desde la fonda del Chalío en Olas Altas.

Desde antes, durante y después del coronavirus y el segundo jueves negro del Culiacanazo 2, Mazatlán, no ha necesitado de bules para nadar entre las luminarias, las basuras y las aguas negras, lo que con El Carnaval, La Gloria Gaynor y La Tirolesa en el Deja Vu del presente con el Deja Vu del pasado, la catedral, olas altas y las torres altas son lo churrigueresco neocolonial del pos(t)modernismo (h)echo mierda desde arriba hacia abajo.