Trópicos Subterráneos | El Carnaval Es

El carnaval es un negocio, cuando la cultura marismeña-mazatleca es una puesta en escena para las alegorías de un arte Machado provinciano que sale a dar(le) la vuelta con doña Cosmopolita en el mal parado Viejo Mazatlán con el centro histórico típica y ricamente arruinado porque el Rey-Memo de El Químico y El Ángel Tostado se lo jodieron y el Augusto del Edgar andaba de secretario porque ahora anda de alcalde en su redil con el derRocha y su gobernanza social.

El carnaval es una burla-burda con la mascarada-más cara que derRocha le ha restregado en la cara a los marismeños-mazatlecos y está dispuesto a que los marismeños-mazatlecos paguen los costos económicos y políticos para que El Químico siga en Turismo y Edgar Augusto aumente la tarifa de agua para que se sigan pagando las aguas negras.

En Mazatlán, el ciudadano marismeño-mazatleco, no existe, porque se asume dependiente de sí mismo al aceptar que, sin el carnaval, su vida no vale nada la vida al estilo José Alfredo Jiménez, mezclándole el cachondeo nostálgico tropical de Mike Laure, y por eso se dejan llevar sobre las olas y sentir ese pobre que se siente millonario jalando la banda con el muchacho alegre del Pity, meándose en el paseo Claussen, no sin antes echarse un chapuzón fecalizado en la Paya Norte con Los Monos Bichis.

Y por qué no puede de(s)preciarse el carnaval marismeño-mazatleco, cuando algunas mujeres, desde niñas, se sueñan reales reinas carnavaleras, lo cual es parte de fomentar el linaje y la herencia con la fiesta carnavalera de madres a hijas carnavaleras y carnavalescas que son parte del negocio en la carne-carnestolenda, mientras la pesca, la agricultura y la ganadería han dejado de ser motivos e incentivos productivos y alegóricos de empuje a la alegría marismeña-mazatleca más que con lo comercial turístico local con el sucedáneo del turismo internacional cultural porque hasta el carnaval es internacional hay nomás tras las lomas de Mazatlán, la loma atravesada y las lomas del ébano, conectada la Isla de la Piedra con Las Islas Marías, porque desde hace tiempo Mazatlán es una ciudad encajonada en un puerto encajonado sin más conectividad que las avenidas de las aguas negras con las calles de las banquetas basurientas, no sabiéndose si con las luminarias pagadas o apagadas o fraudeadas como también en las instalaciones en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de robar a descampado y pelado del Ángel Tostado, crespo y bronceado que ni para la quema del sábado de malhumor junto al Rey-Memo.

El Alcalde Édgar, Augusto 11, espera justicia por los desfalcos en el Ayuntamiento como si él hubiese estado ausente en lo que El Químico hizo y deshizo, lo cual es una muestra de autoevadir(se) de cualquier irresponsabilidad pasada con la responsabilidad presente de máxima jerarquía en el tinglado municipal que, con firma falsificada o no, algunos regidores lo exoneran como Roberto Rodríguez que ha sabido meterse y salirse de los tejes y manejes y enjuagues desde El Químico a Édgar Augusto 11 con ese actitud de granjearse la supuesta humildad con el servilismo que le sirve de algo para mantenerse entre la raya de la complicidad y la opacidad en que los regidores tienen fama no de rígidos y rigurosos sino de sueltos y dispendiosos con los alcaldes pasados y presentes, y en lo que Edgar González fue secretario del ayuntamiento, Rafael Mendoza como amarrado del PAS-Cuén a la pata de la cama municipal, América Carrasco-pasista hace su chamba oportunista y simplista de estar para lo que diga y mande el Pas-Cuén, y como tod@s l@s regidores-as son más granjeadores-as que gestores-as, tod@s son de miras altas porque hacia abajo ni quieren mirar, porque están en medio y son aspiracionistas, chairos y fifís que saben lo que es ganarse un sueldo, una dieta y un aguinaldo porque están representando los intereses de los ciudadanos marismeños-mazatlecos, esperando que las luminarias, las basuras y las aguas negras sean iluminadas, recogidas y contenidas por el carnaval 2023.

Si el carnaval es un negocio porque Mazatlán es una ciudad anclada y atracada en un puerto, entonces, que nadie diga nada si alguien los atracó desde la Fonda del Chalío con el despacho de El Químico, despachándose como se despachó y no se empachó por lángaro y lagarto, oneroso y dineroso que a la vez el gobernador derRocha Moya lo saca del municipio y se lo lleva a nivel estatal para reinstalarlo en Turismo y despachar en Mazatlán, mostrando al gobernador con un sentido humanista que se preocupa y se ocupa en defender hasta los derechos humanos de los delincuentes, los narcos, los policías y los ciudadanos tirando bala al aire y que alguien muera por una bala perdida encontrada en la cabeza de un niño.

El carnaval es negocio, es mitote y es encubrimiento con la mascarada de la máscara más cara, puesto que el mitote encubre el negocio (de y en) el carnaval, no pudiendo haber retraso cuando hay adelanto sin más reparo que el fraude pasado por el costo presente, pagando el pagano y el cristiano por el carnaval de la fiesta carnestolenda con música de banda y tragos de tequila, de wiski y de cerveza, de mujeres-hembras-reinas-buchonas y de hombres-machos-reyes-memos-buchones en un Deja Vu para recordar que los huesos cardios, los corazones y las memorias viven, sobreviven y mueren en el país de las sombras espectrales.

El carnaval es paramunicipal, con o sin patronato, cada vez más caro y cada vez más ganancioso, cobrando gratis en las entradas y no dando cambio a las salidas porque tod@s salen bien servid@s, desde Siempre en Domingo hasta siempre lo mismo con lo diferente del espectacular negocio con una organización-administración unilateral, central y mandamás con el Rico-Carnaval de marca regional, estatal y nacional con el turismo cultural, mientras en la alegoría de los desfiles carnavaleros los pescadores con sus atarrayas rotas, los agricultores con sus arados quebrados y los ganaderos con sus vacas flacas desfilan fuera de la raya carnavalera y carnavalesca, aunque sean los invitados de piedra y de tabla roca desde que el Carnaval nomás sirve para la economía de los gobernantes, los empresarios y los organizadores carnavaleros y carnavalescos, el Carnaval Es el Pueblo Primero.