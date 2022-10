Trópicos Subterráneos | El Abucheo y La Burla:

“El pueblo es sabio y sabe a quién le pone el dedo", lo dijo el dedo de derRocha Moya que es el pueblo, poniendo en su lugar a El Químico como también lo hizo Feliciano Castro: es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tragándose el abucheo los marismeños y restregándose la burla los mazatlecos, porque el rejuego beisbolero y el refuego carnavalesco siguen con la banda que jala el derRocha Moya y Morena en una retahíla de aurigas y pulmonías desde la avenida del Mar a los Monos Bichis y a las Olas Altas, sentándose y asentándose para unos callos de hacha y unas Pacífico en la fonda del Chalío, mientras los marismeños-mazatlecos, chismeados y rumorados, no dan crédito a lo que ven, pero tampoco El Chalío les da crédito para que consuman en su fonda, teniendo que echarse las caguamas y los cacahuates enchilados, parados y sentados, en el muro de las frustraciones olalteñas, escuchando las carcajadas de El Químico y del derRocha Moya, a lo que los reporteros-periodistas, los surfeadores, los aviadores, los parachuteros y los guías de turistas de Capta-captan el ambiente beisbolero y carnavalesco, sumándose y multiplicándose los marismeños-mazatlecos con los extranjeros de los cruceros que han llegado al puerto de las aguas negras y a la ciudad de las basuras con las luminarias fundidas por un fraude eléctrico, que, evitando un corto circuito electrocutante, se reconectó para un puesto como secretario de turismo.

Estaba más que visto: el abucheo a El Químico, la burla de El Químico, con la intervención de derRocha Moya, habiendo beisbol y carnaval mientras los marismeños-mazatlecos aguanten sus propias basuras y sus aguas negras, calles reventadas y a oscuras, Mazatlán, es un ranchote con semáforos y playas.

En el centro y en la periferia, en la ciudad y en el puerto, en lo marismeño y en lo mazatleco, El Químico y derRocha Moya, les vale el costo político porque es y será mejor el costo de la ganancia económica, porque así es el negocio político en la cultura política desde el priismo al morenismo con la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad desde el Estado-Obrador al Culiacanazo narco y al Carnavalazo playero, en lo que el Cuerpo de Regidores tendrá(n) que realinearse entre los derRochistas y los Cuenistas y seguir de bueyes scouts, esperando que llegue sustituto e irse a la fonda del Chalío para echarse unos callos de hacha y una Pacífico con el turista playero de El Químico, de chanclas, short, camisa hawaiana, lentes oscuros y con una empoderada embriaguez, de alto pedo y de primer mundo, en el tercer mundo, con vista a Olas Altas, no siendo una ofensa para los marismeños-mazatlecos porque están más acostumbrados y humillados a eso y más en contra y a favor de ellos mismos, Torres Noriega abajo de las Torres Altas y Benítez Torres Arriba, en lo que el periodismo radiofónico del Guerrero de la Noticia se conduce lentamente por carretera y El Químico rápidamente toma protesta ante el Jefe de la Gobernanza Estatal que le hará cumplir, de manera honesta y valiente al Rey-Memo, el cargo de encargarse y cargarse con todo lo que encuentre y se lleve del turismo playero, porque con la burla se cobra el abucheo de los marismeños-mazatlecos.

Algunos Ciudadanos marismeños-mazatlecos, como Arturo Santamaría Gómez y Marsol Quiñonez Castro, plantean que con la renuncia de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres a la Alcaldía “se recupere un gobierno de cambio verdadero para Mazatlán”, perfilando a la persona que se requiere para la sustitución, aunque Edgar González es el sustituto, esperando que se amolde al perfil siguiente:

“Una personalidad que se distinga por su pertenencia a Morena. Una personalidad con moral democrática y ética comprobadas. Una personalidad con valores humanistas, incluyente y tolerante. Una personalidad con experiencia política y en la administración pública. Una personalidad sensible que permita un desarrollo equilibrado para todos los sectores de nuestro municipio”.

Así, sin más, el perfil, no lo amolda nadie, menos alguien de Morena, cuando Edgar González es priista, lidiando con morenistas, pasistas y panistas en el cabildo municipal, y de acuerdo a la cultura política o no y tampoco con la política cultural, pues a los marismeños-mazatlecos, los que les va es el carnaval y lo que les cobre a los turistas aurigueros, pulmoneros y playeros, a reserva de que una vez Arturo Santamaría, como socioturistólogo político y cultural, era de la opinión que el mazatleco tenía un alto nivel político, el cual se lo bajaron los presidentes municipales desde Rodríguez Pasos a Benítez Torres, quedándoles más la conveniencia egoísta y cínica, céntrica y periférica que la convicción política ciudadana, siendo más imposible que posible “un gobierno de cambio verdadero para Mazatlán”, puesto que Mazatlán, nomás existe en el “Ay- Ayala- mi Mazatlán” del cronista (vitalicio), Enrique Vega Ayala.

Es demasiado poco un gobierno de cambio verdadero para Mazatlán, cuando las Torres Altas han cambiado hasta el paisaje urbano y marino, afeando más la fealdad contaminante ambiental hacia adentro de la ciudad y del puerto que en el “El triunfo de la fealdad: la belleza desaparece de la arquitectura y el urbanismo”, de Tristan Claret-Trentelivres:

“La fealdad, en cambio… No la llaman así, claro que no; pero hay que ver cómo les encanta a quienes difunden lo feo, promueven lo ramplón, expanden lo vulgar, lo espantoso incluso. ¡Oh, qué bien, pero qué bonito que ha quedado!, dicen, y hasta lo piensan cuando inauguran cualquiera de los incontables adefesios urbanos. Y quienes no inauguran ni crean nada, quienes sólo se topan, pero cada día, con la fealdad que les rodea, quienes en el mejor de los casos no hacen más que vivir entre lo anodino y vulgar, éstos se limitan a callarse y encogerse de hombros sin darse cuenta siquiera de lo que en torno a ellos está desplegado”, es lo que jode a la belleza si es la hubo alguna vez en Mazatlán con el Parque Central para el consumismo y el desmadrismo de los marismeños-mazatlecos y los depredadores turistas, urbanos y playeros.

Les aseguro, a los ciudadanos-firmantes, que el cambió en Mazatlán hace tiempo se jodió y se afeo por los mismos y los diferentes firmantes y habitantes (de y en) Mazatlán; de manera que no hay otra forma más que la deformación de nuestras maneras urbanas con el gusto y el placer por el asco de la cultura política y la política cultural en un gobierno municipal que se está cobrando el abucheo con la burla de los mismos y de los diferentes marismeños-mazatlecos, porque cuando nos vemos los rostros nos los restregamos en nuestras caras, escupiendo alto desde lo alto del ladrillo de la arrogancia y la frivolidad en Olas Altas sobre las Torres Altas, aunque llevemos cachuchas y paraguas, el escupitajo, como mierda voladora de una gaviota, en pleno vuelo olalteño, se impacta(rá) en nuestras desenrostradas caras marismeñas-mazatlecas.