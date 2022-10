Trópicos Subterráneos | El abucheo marismeño y la burla mazatleca

El Químico y derRocha Moya gozaron, a lo marismeño-mazatleco, la convivencia, la conveniencia y la hipocresía mutua y multitudinaria del respetable-irrespetable público beisbolero porteño, tan dado al engaño, convenenciero, de sí mismo con lo fantasioso carnavalesco, aunque el Culiacanazo le tocó a Quirino, también le dieron una embajada por darle entrada a derRocha Moya con la guía ética y la cartilla moral del Estado-Obrador, la 4T y Morena, escuchando al policía político de Augusto, El Justo, asegurándole a los sinaloenses que en Sinaloa se puede andar con la familia, cuidada y asegurada, por el Ejército y la Guardia Nacional, siempre y cuando, se paren ante un retén, ¿militar o narcosicario?, porque si no lo hacen, a uno de los soldados-narcos se le puede ir un tiro al aire con una bala perdida en la cabeza de la familia.

Alonso Puerto, el de las luminarias-Azteca Lighting, según apasionado marismeño-mazatleco, no se iba a prestar en hacerle una gachada al puerto-ciudad nomás por la transa de El Químico, y así, tan valiente y honesto el Loncho Puerto-porteño con el puerto, pone las cosas en su lugar y las luminarias en donde alumbran, no sin antes pagarlas para no apagarlas e iluminen las calles oscuras con las basuras y las aguas negras, por lo que “exige que se cumpla con el contrato de 400.8 MDP”, para la hermoseada luminaria de moda y joya de la corona, sin el patrocinio de la Pacífico, porque con tanto dueño que se ha apoderado de la ciudad y del puerto, los marismeños-mazatlecos, cada vez lo son menos porque cada vez viven más lejos, casi tocándole a la Puerta de San Marcos, a lo que Héctor Guardado nos cuenta de esa vecindad inundada:

“Puerta de San Marcos es el más antiguo de los poblados que se van a hundir con la construcción de la Presa Picachos, sólo la parte más alta de la torre del templo se verá en la superficie y quienes naveguen y pesquen sobre ese volumen de agua, al ver la estructura sobre la superficie, se van a imaginar el pueblo sumergido que yace en el fondo”.

Aunque Mazatlán, guardando la distancia entre el puerto y la ciudad, los marismeños-mazatlecos, las basuras las ponen por encima de las aguas negras para que floten sobre las aguas someras alcantarilladas de la ciudad al puerto sobre las olas, porque como lo dijo derRocha Moya: “El pueblo es sabio y sabe a quién le pone el dedo" flamígero para la quema de mal humor un sábado carnavalesco, siendo el abucheo lo de menos para el Rey Memo y demasiada la burla, del edil en su redil, para el mazatleco puerto marismeño.

Lo que se sabe y se conoce como los gitanos con las manos y los tramposos con los engaños, es que El Químico es inocente mientras no se compruebe lo contrario, y a no confesión de partes, pues, el no relevo de pruebas, porque El Químico y el Alonso Puerto llegaron a un acuerdo con el negocio: ¿quién hizo trampa con el engaño de las manos al puerto marismeño-mazatleco, la luminaria de la calle o la oscuridad de la casa?

Entonces, el abucheo marismeño y la burla mazatleca, como oprobio popular de las vox populi beisbolera a El Químico, el nuevo rico con las basuras y las aguas negras del puerto que el pueblo es sabio poniéndole el dedo, a lo que el servicial Feliciano Castro, a El Químico, lo va a poner en su lugar, así como al fierro del Ferreiro, teniendo la prueba de derRocha Moya que a El Químico lo abuchean los marismeños y él se burla de los mazatlecos, porque con tanto rejuego beisbolero y refuego carnavalesco en el puerto no es lo mismo un charco de aguas negras que un montón de basuras, el pícher que las picha todas, el bateador que las batea todas y el cácher que las cacha todas, en lo que el público le hace al locutor deportivo y grita diciendo:

“Se va, se va… y… se fue a la chingada”.

El máximo abucheo de los marismeños debe serse y hacerse con el proceso político, jurídico-penal a El Químico, y si no, la máxima burla de El Químico es y será a los mazatlecos, acompañándolo derRocha Moya y Feliciano Castro en un carnavalesco sábado de mal humor, quemando a Alonso Puerto y echando chispas con las luminarias Azteca Lighting, soplándole El Químico y el pueblo del puerto y de la ciudad, carnavaleándolo.

Hasta lo que es la corrupción como para que la libre El Químico impunemente, desde Rodríguez Pasos a Benítez Torres, los marismeños-mazatlecos, no han elegido a un hombre o a una mujer que les responda más en sus conveniencias egoístas y cínicas que en sus convicciones humanas y sociales, siendo más beneficiados los políticos y los empresarios que los ciudadanos en un auge voraz del desarrollo inmobiliario turístico con el único plan urbano de arrasar con la destrucción-construcción de la contaminación y la insolación con el destino de sol, playa, luminarias, basuras y aguas negras.

Si es cierto lo que El Químico dice que trabaja un 120%, pueda que sea la comisión que ha estado recibiendo por negocios directos sin licitación y dejar a Mazatlán chillando-brillando de limpio con la reverberancia olorosa de las basuras y el tratado de las aguas negras con la luminiscencia de las luminarias que desde el graderío-el gentío abucheó a El Químico y desde el balcón El Químico les vio su burla en sus carnavalescas y beisboleras caras.