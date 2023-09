Trópicos Subterráneos | Después de Ayotzinapa

Después de Ayotzinapa está lo mismo de antes con lo diferente de ahora: el Estado-Obrador, ha dicho la mentira y/o la verdad en la recíproca relación cómplice con el Ejército, porque no es lo mismo ejecutar obras públicas que ejecutar seres humanos íntimos.

El Estado-Obrador y el Ejército, en su seguridad blindada y agujerada, están cubiertos y encubiertos porque una de las razones del Estado-Obrador es serle y hacerle al ejecutivo con el administrativo-ejecutor del Ejército, teniéndolo bajo la almohada y colgado en el closet de la alcoba presidencial, porque lo liberal no quita lo autoritario y lo conservador con la investidura presidencial.

Después de Ayotzinapa, el Comandante y el General de las Fuerzas Armadas, lo que quieren es que las madres y los padres sigan diciendo misa con sus hijos más ausentes que presentes, que es más viable la resignación que la asignación a los cargos de corrupción e impunidad, violencia y criminalidad en las fuerzas armadas del Estado-Obrador, como si nada le haya pasado y le esté pasando a nadie ni a alguien en el país de las sombras espectrales.

El Estado-Obrador, ¿miente al decir la verdad con la investidura presidencial sobrepuesta a la investidura militar?

La popularidad es generadora de la impunidad en el hombre común y la investidura corriente que lo reviste como presidente, porque no se pertenece a su persona y sí a su personaje, humanamente vaciado en su contenido humano: bajo su pecho, la bodega con los tálamos del amor y los túmulos del odio, estilando y destilando tormentas de mierda, sangre y pólvora con el bastón de mando, a trasmano, del pueblo originario al presidente ordinario, patriarca del matriarcado, ¿las mismas mañas y las diferentes hazañas?

En el “Todos nos necesitamos”, para Cioran hay un veneno enamorado:

“Amor es ese afecto desengañado que sobrevive tras un instante de baba”.

O el extraordinario, único, existencial e histórico:

“A veces uno quisiera ser caníbal, no tanto por el placer de devorar a fulano o mengano como por el de vomitarlo”.

Porque después de Ayotzinapa, el antes y el durante todavía no pasan porque están cubiertos y encubiertos en Peña Nieto-Cienfuegos y López Obrador-Cresencio, y si han pasado los años que pasan en los hornos crematorios con los huesos cardios, los corazones y las memorias de los hijos con las madres y los padres, el crimen de lesa humanidad no es una evidencia porque los cuerpos ausentes siguen presentes en una abstracción más infrahumana que humana en relación a lo que es una conciencia humanista del Estado-Obrador, fragmentando y dispersando más la verdad con la mentira, no convenciendo la conveniencia política con la necesidad humana.

Lo que está sobreentendido es el que Estado-Obrador quiere cumplir con él mismo, humaniutilizando a las madres y a los padres con sus hijos en uno de los tantos nichos blindados y agujerados en la Historia Patria de la 4T entre el reposo presidencial-militar y el responso funeral, porque el narcosicariato no descansa más que en la paz sepulcral.

Después de Ayotzinapa, cuando no se halla lo que no se quiere encontrar porque los desaparecidos existen, es porque bajo el pecho presidencial, en su bodega, requiere de un inventario para organizar la corrupción junto a la impunidad, la violencia con la criminalidad, la ejecución de las obras públicas sobre la ejecución de los seres humanos íntimos en el Estado-Obrador con el Ejército y el Narcosicariato en el país de las sombras espectrales, lo posible de lo imposible en la 4T es el hedor de lo podrido airado en la toxicidad íntima y pública de la alcoba al salón del Palacio al Zócalo con la concentración de las voluntades presidenciales en las ingentes cantidades de gentes fragmentadas y dispersas en el destino manifiesto final-sin final (de y en) el Estado-Obrador como para enana-enaltecer a la Historia Patria con los padres y las madres huérfanos de sus hijos bajo la potestad en que la verdad histórica es la mentira histórica en la revolución de las conciencias y en el humanismo mexicano, porque después de Ayotzinapa “El Pacto de Silencio y la manipulación frenan Ayotzinapa”, ¿con la autoría intelectual de Peña-Obrador y la autoría material de Cienfuegos-Cresencio?