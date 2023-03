Trópicos Subterráneos | ¿derRocha Moya o Cuen Ojeda: la UAS o el PAS o Morena?

¿Por qué derRocha Moya y Cuen Ojeda deben serse y hacerse los interesados por los intereses de partido hacia dentro y fuera de la UAS, existiendo un Rector, siempre y cuando, no tenga los intereses que derRocha Moya presiona a través de Feliciano Castro y Cuen a través de sí mismo con Madueña Medina y los profesores, empleados y estudiantes uaseños-paseños?

Lo que llama la atención es que, por fuera, los articulistas y los columnistas periodistas o académicos o analistas políticos, a dos tiempos, le hacen el caldo gordo al gobernador y al líder político entre polémicos y controversiales para los jales o los jaloneos para llevar aguas servidas a sus molinos contaminadores de una información hecha de tripas sueltas y de corazón amarrado como si los rastros íntimos y los mataderos públicos del narcosicariato fueran los días y las noches en que Sinaloa no le ha alcanzado la corrupción y la impunidad, la violencia y la impunidad con el Culiacanazo 1 y 11, toda vez que la gobernanza estatal de derRocha Moya, desde la inercial Semanera solamente se parece a la Mañanera del Estado-Obrador con el facta, non verba, mientras pesca y agricultura les enseñan a los pescadores a pescar en la tierra y a los campesinos arar en el mar; bien, por los agroindustriales; mejor, por los desarrolladores inmobiliarios turísticos, que eso del Nearshoring ha de ser una playa con gente bichi bañándose en un mar de plástico y de fertilizante con una volátil capa de amoniaco, en lo que los indígenas pescadores y campesinos resisten, y los que aguantan hasta con los pesticidas son los indígenas jornaleros en los campos agrícolas sinaloenses, por lo del granero del país.

Tal pareciera que en Sinaloa hay una autosuficiencia hasta para respirar al aire libre, en lo que uno fuma en la terraza-jardinera de La Casalta, no así en Mazatlán que desde que amanece hediendo a guanera, el aroma ambiental del café marino como que redespierta otros olores a basuras con las aguas negras, lo que causa a las mujeres y a los hombres perfumarse de más para oler a fragancias de perfumerías baratas, preguntándome, ¿a qué olían o qué se olían derRocha Moya y Cuen Ojeda cuando se abrazaban?

Dicen que el humor cuando apesta es por el mal humor y cuando aroma es por el buen humor, sobre todo, cuando lo transpiran o lo sudan los políticos de extracción universitaria como el gobernador y el líder, subiéndosele los humos hasta donde no se huelen porque se apestan y se detestan, no sin antes intercambiarse feromonas que las traspasan a los articulistas y los columnistas, a los académicos o analistas políticos, oliéndose los políticos y los periodistas de la fuente política los pedos de unos con los otros.

Dicen que para todo y todos hay niveles, porque no todos en todos No Somos Iguales, es lo que dice el Estado-Obrador, y los que no niegan la cruz de su parroquia y la marca de su partido son los universitarios de derRocha Moya y Cuen Ojeda y sus respectivos privilegios doctorales, los cuales los pagan bien a quienes los redacten bien y hablen bien de ellos, no faltando quienes hagan lo contrario por no estar en la nómina de la partida de comunicación y de la buena prensa en la prensa vendida como en la prensa comprada con un demasiado tanto en la plata o en plomo por la vía ejecutiva del estado narco, como así casi todos contentos en el día de la libertad de expresión con la libertad de presión con los medios opinativos e informativos y con las redes sociales.

Desde el sur al norte, Sinaloa, es una chulada con su mar Pacífico de frente y de fondo, sus hombres y sus mujeres de campo y de oficinas burocráticas gubernamentales y universitarias, partidarias y congresales han dispuesto-disputarse a nombre del pueblo bueno y sabio con primero los pobres lo que el Estado-Obrador está haciendo en el país de las sombras espectrales: despojar la riqueza con la acumulación de la pobreza, y como la UAS no es pobre ni rica pero sí buena y sabia, el Rector se dirige fáctica, mediática, virtual y digitalmente:

“A la apreciada comunidad universitaria y a la respetada sociedad sinaloense”.

A lo que el Gobernador:

“Yo también sé hablar a los universitarios”.

Evidenciándose el Rector y el Gobernador en lo que menos importa es el pueblo bueno y sabio con primero los pobres, pues si no es con el policía político de Augusto con el no PAS de Cuen y si con el Goberfnador, haber-a ver cómo con la científica universitaria de Sheinbaum, con el magnánimo diplomático de Ebrard, con el vendedor más grande de libros de Monreal, y el flemático rascuache de Noroña, porque, así como la UAS financia al PAS, por qué no a Morena, y lo que deslinde cualquier certeza de que la UAS está tomada por Cuen Ojeda-Pas desde adentro y agarrada desde fuera por derRocha Moya-Morena, la Ley General de Educación Superior es la interventora de una guerra, cuando lo que es una pedorrera de altos pedos lumpenes burgueses proletarios entre el gandalla de Cuen Ojeda y el machuchón de derRocha Moya.

La putinización de la intervención-operación educativa superior especial en la UAS, derRocha Moya tendrá que descuenizar al botar a Cuen y que los universitarios voten por la derrochización y que Madueña sea el agente-Rector, a todo modo, del poder uaseño como lo hicieron Corrales y el autoE(u)logio al culto del Alma Mater de la ciencia política vergonzante y de la ciencia académica mediocre universitaria con la policía política de la SeGob con Augusto, El Justo, del Estado-Obrador, el gran factótum transformador de la educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria-superior en México.

Más que una crisis económica, una autonomía y una auditoría a modo con el poder interno y externo, la ética cínica y la moral hipócrita de los malagradecidos de derRocha Moya y Cuen Ojeda (de y para) la UAS, con Castro afuera y Madueñas adentro: ambiciosos, liberales, autoritarios y conservadores, lumpenes, burgueses y proletarios son el culmen y el colmo de hijos, padres y abuelos para los cuales E.M.Cioran, los saluda:

"Cuanto más poder adquiere el hombre, más vulnerable resulta. Debería temer sobre todo el momento en que, enteramente yugulada la creación, festeje su triunfo, apoteosis fatal, victoria a la que no sobrevivirá. Lo más probable es que desaparezca antes de haber realizado todas sus ambiciones. Tan poderoso es ya que uno se pregunta por qué aspira a serlo aún más. Tanta insaciabilidad denuncia una miseria irremediable, un ocaso magistral”.

Así como doctoral y universitario que han acumulado y se están despojando como capital curricular político y económico en la mancha que tizna con la corrupción, utilizando la autonomía como escudo de impunidad interna y externa que prevalece con la supuesta transparencia y rendición de cuentas, tanto en el rectorado de derRocha Moya como en el rectorado de Cuen Ojeda, Corrales, autoE(u)logio y Madueña que, cuando -los estudiantes universitarios- llegaron como -funcionarios universitarios-, se dieron cuenta que se podía administrar(la) como una universidad-empresa-partido y marca con la autosuficiencia de negociar con la gobernanza estatal un presente y un futuro de privilegios, no sencillamente estudiantiles, sino complejamente doctorales, como el poder, a todo modo, universitario, de acumular poder político y económico hasta para darse el lujo de tener que despojárselo desde los partidos, el congreso, la gobernanza estatal, la administración universitaria, la auditoria y la tan violentada y violada autonomía universitaria, escupiéndose con el gargajo del Sursum Versus en las caras.