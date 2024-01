Trópicos Subterráneos | Del premio Mazatlán de Literatura al premio de poesía Clemencia Isaura

Nunca es suficiente escribir con más calidad que cantidad en la necesidad de publicar, y en el caso marismeño-mazatleco hay literatura y poesía, aunque no son suficientes los premios como para que los escritores y poetas escriban nomás para que sean premiados, cuando debe haber en el instituto municipal de cultura, turismo y arte una política cultural y editorial para publicar, en previa convocatoria y posterior selección de un consejo editorial, la calidad literaria y poética.

Si Raúl Rico, Juan José Rodríguez y Enrique Vega están para hacer lo que hacen, a Juan José le es más cómodo serse y hacerse el escritor, pero no, el promotor cultural que se ocupe de un función más objetiva que subjetiva en mantener los premios marismeños-mazatlecos, a nivel nacional, regodearse y engordarse con los premiados de los escritores y los poetas carnavaleros y carnavalescos, previamente pasados por un jurado literario y poético que impone a los premiados (allegados) para renombre de los premios marismeños-mazatlecos, departiéndolos con Pedro y Lola .

Por ser lo que son los dos premios marismeños-mazatlecos, no están exentos de irregularidades en los requisitos de la convocatoria y en el criterio de un jurado que tiene sus preferencias hacia los escritores y los poetas concursantes, pues así como el poeta Carlos McGregor Giacinti ganó varias veces la flor natural de los juegos florales, el poeta Jesús Ramón Ibarra lo ganó dos veces con el mismo jurado, citando aquí algo que Raúl y Juan José deben tomar en cuenta propia y ajena de lo que Adán Echeverría escribió: “Todo lo que digas se usará en tu contra: Yo premio, tú premias, él premia”, con los premios y los premiados:

“El escenario fue: el premio nacional de poesía Clemencia Isaura que fue adjudicado al poeta Mijail Lamas (sin albur, por favor), y como jurados: Dalí Corona, Alí Calderón y alguien más, me parece que fue ganador igual del premio, que responde al nombre de Álvaro Solís… parece ser que se trató de todo el staff del proyecto virtual Círculo de Poesía. De esta forma la acusación es: pero por supuesto que aquello de libro firmado con seudónimo no cuadra, porque es notorio que los poemas de Lamas (con albur si lo desea) de alguna otra forma tienen que ser conocidos por los integrantes de jurado, que no sólo pertenecen al Círculo de Poesía, sino que además, se trata de todos ellos becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Pongamos claro el caso, aceptemos y pensemos que el señor Lamas es un autor honesto, y que los miembros del jurado también lo son, entonces el tímido Mijail, en su buhardilla y a escondidas de todos sus compañeros escribió, y no le dijo a nadie por pena, que participaba en este premio, por eso ninguno de los tres jurados supo que estaban premiando a su amigo. Claro que puede ser. Lo sostengo. México es un país transparente. No importa que los burócratas que financian y organizan el premio sean unos pobres zopencos que citan a un jurado, el cual está compuesto por chamacos de la generación del ochenta o del setenta, que no tienen los alcances para ser jurado. No. Sino que lo peor es que se trata de jóvenes que son amigos desde hace poco más de cinco años y que conviven juntos noche y día, grupo al que el mismo poeta ganador pertenece. La pregunta, pues, compañeros, es ¿las autoridades que organizan y convocan el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura dilapidan por torpes el presupuesto que se les asigna o lo hacen con dolo porque recibieron su pequeña tajada? Porque una cosa es que un jurado se lleve con el ganador y otra muy diferente que los tres jurados y el ganador pertenezcan al mismo grupo. No me extrañaría entonces que el organizador sea un poeta y que sea muy amigo también de los poetas que fungieron como jurados y con el ganador.

¿Alguna vez este tipo de casos que son tan frecuentes en la literatura mexicana nos permitirán ver que al ganador se le retire el premio? ¿Sería un acto de justicia?”

En lo personal, no tuve ni tengo un interés por concursar en cualquier premio estatal, nacional e internacional, pues Elena Jordana decía que eran “una tómbola” o serse y hacerse amigo de un integrante del jurado, considerando que si Ignacio Trejo Fuentes es mi amigo o Braulio Peralta que no es y es el principal del jurado para el premio Mazatlán de Literatura y que Juan José no es mi amigo y es él quien pone el jurado del premio de poesía Clemencia Isaura, estoy doblemente jodido, porque hace tiempo que Nacho y yo nomás nos mandamos saludos, así como no pertenezco al Círculo de Poesía, aunque sucedió que una vez me dieron una mención honorífica, lo cual me permitió estar cerca de Elena Poniatowska, sin dejar de mencionar(me) que una vez fui el principal jurado para el premio Clemencia Isaura, otorgándole el premio a la poeta Marcela González, no porque fuera mi amiga sino que era y es una poeta que escribió como madre el poemario “Memorias de Sal”, el cual, para el jurado, merecía el premio por su experiencia existencial y poéticamente como ser una mujer humana.

Cuando la belleza y la inteligencia se funden en las neuronas y se fusionan en las hormonas, el premio Mazatlán de Literatura y el premio de poesía Clemencia Isaura, cualquier irregularidad no es una falta a cualquier código de ética en quien coordina los dos eventos de lo privado a lo público, porque, a los marismeños-mazatlecos y al turismo cultural, carnavaleros y carnavalescos, lo que menos les importa es la literatura y la poesía, cuando al IMCTA lo que más le importa es la proyección de la imagen que en el puerto y en la ciudad se escuchen las voces, y no, se publiquen, los textos, de esas voces al socaire de no los escucho, no los veo, no los leo, porque en Mazatlán lo que se quiere son animadores, guiadores y turisteros, y no, escritores, poetas y lectores.

El Carnaval Internacional de Mazatlán con el premio Mazatlán de Literatura y el premio de poesía nacional Clemencia Isaura, parecieran serse y hacerse un tríptico publipropagandístico (de y para) el turismo cultural de lo sucedáneo en lo propio y lo ajeno en la apropiación con la industria del espectáculo carnavalero y carnavalesco, lo que para el director del IMCTA, Raúl Rico y el anacrónico-cronista de la ciudad marismeña-mazatleca, Enrique Vega Ayala, el picadiente de todas las botanas, Juan José Rodríguez, y, el “Babe Face” de la izquierda sheinbaumdiana, Arturo Ay-Santamaría, se sienten porque se sientan como lo que son desde que los conozco y los reconozco por lo que son: los animadores, los guiadores y los turisteros de la belleza, la inteligencia y la fealdad bajo las luminarias, sobre las basuras y en las corrientosas aguas negras marismeñas-mazatlecas.