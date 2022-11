Trópicos Subterráneos | Cultura, Turismo y Arte (marismeños-mazatlecos)

Cuando Marsol y Oscar se fueron, Tostado se quedó y se quemó los millones con el mal humor de los marismeños-mazatlecos, no sabiéndose quién llegue al instituto municipal., no faltando un roto para un descosido en la cultura política con la política cultural, que si se observa la gobernanza de derRocha Moya-Morena y la intervención negociada de Cuen y el PAS, el Augusto segundo de Edgar González está rodeado de UASeños como también lo es él, de militancia priista, y de acuerdo o no, en el país de las sombras espectrales, nadie es lo que aparenta ser y hacer cuando se trata de servir(se) de primero los pobres con el pueblo bueno y sabio, porque a la 4T se la está(n) llevando (a) La Chingada.

De regreso al rejuego político y al refuego carnavalesco, ahora reentra la cultura, el turismo y el arte para haber-a ver quién es la persona que es apasionada de la cultura, el turismo y el arte, porque antes, durante y después de Raúl Rico, no hay más que los monigotes carnavalescos espectaculares, puesto que el Carnaval es el atractivo principal e “internacional” (de y en) el turismo cultural.

En la corta memoria y en el largo cinismo de los marismeños-mazatlecos, ni siquiera El Cronista de la Ciudad y del Puerto, Enrique Vega Ayala, debiera reorientar crítica y socioculturalmente para qué sirve la cultura cuando se sirven de ella, a la carta, los servidores con los comensales-consumidores y depredadores turísticos, valiendo ellos lo que se creen que valen y que pagan lo que se les vende como la gastronomía regional, la cual, los servidores turísticos, se la apropian, y si la Unesco la declara o no como patrimonio cultural, nacional o mundial, de la humanidad, el ceviche y el pescado zarandeado, no son los mismos en México porque son diferentes en Mazatlán, así como una vez Antonio Haas declaró que Mazatlán era el único puerto con centro histórico, y desde entonces, El Viejo Mazatlán, es el Centro Histórico, o el Mazatlán de primer mundo que El Químico va a poner más en alto como secretario de turismo estatal, haciéndole al naviero-navegando de muertito con el salvavidas lanzado por derRocha Moya.

Con el reacomodo marismeño-mazatleco, el abucheo y la burla, han sido superados por el beneplácito de los reacontentados con los puestos de renuevo: Rafael Mendoza, operador de Cuen con la niñata América Carrasco en el cabildo-cabildeando lo que al PAS le convenga y negociando con Morena y el PAN, reasumiéndose los intereses políticos de grupo, a nombre de los marismeños-mazatlecos con sus luminarias, sus basuras y sus aguas negras.

El Dr. Arturo Santamaría, cercano a derRocha Moya, que se le mencionó como uno de los sustitutos de El Químico, él prefiere serle y hacerle al analista socioturistólogo político, proponiendo con Marsol Quiñones una persona que se ajustara al perfil de Morena para un cambio verdadero marismeño-mazatleco, pues le respondieron con el mismo recambio verdadero que su amigo -el gobernador- ni siquiera le consultó que para qué era eso del cambio verdadero, si a los marismeños-mazatlecos lo que les gusta y les place es el asco por lo carnavalesco y lo carnavalero, a lo que el buen samaritano del Dr. Santamaría, le receta al obradorciano derRocha Moya:

“No sabemos si el vendaval que le generaron a Rocha Moya se va a convertir en un estigma permanente, si se pueda recuperar de este tremendo golpe político; pero tendrá que remar vigorosamente contra corriente para quitarse de encima el alud de críticas que se han generado en Mazatlán y otras partes del estado. Por el bien de Sinaloa tendrá que ser así”.

En la cultura marismeña-mazatleca, lo que interesa es el negocio de venderle al turismo el arte de la gastronomía, apropiada y cocinada, el radiante sol, la perlada arena, la playas y las islas contaminadas por la fiesta y el trago de alto pedo auriguero-ruidero-pulmonero con música de banda en Olas Altas, con derRocha Moya y El Químico despachándo(se) desde y en la fonda del Chalío con un platón de mariscos aristotélicos bien servidos por éticos y unos turistas ejecutados por el rumbo de las enramadas restauranteras de la avenida del mar y de la zona dorada que hacen más atractivo al destino de playa-marimar para los narcoejecutamientos con la cara al sol, no sin antes, el último trago y nos vamos bronceados con abrazos fúnebres y balazos funerales, metido el narcosicariato hasta la cocina de la gastronomía regional, nacional e internacional cocinada con el aderezo de la cocaína para los cocos en los antros y en el narcomenudeo con la fachada de las maquinitas para los focos y los fentanilos.

La intelectualidad marismeña-mazatleca, tan apasionada por la cultura y tan protagonista de sus egos olalteños, le da lo mismo y lo diferente que el carnaval lo organice o no el instituto municipal de cultura, turismo y arte, pues el carnaval es todo y de todos como un espectáculo que se vende y se compra hasta para un pobre que se siente millonario con la miserabilidad del gran carnaval como negocio que ha beneficiado a los empresarios hoteleros y restauranteros con los gobernantes, regidores y funcionarios culturales municipales del Rey-Memo y el Tostado de la caja chica que el Augusto de Édgar debe exigir la reposición de los 120 millones que el Tostado se untó en perfumería y se quemó en utilería personales.

Para el Augusto de Édgar, el carnaval como turismo debe organizarse aparte de la cultura y el arte, sin demeritar el carnaval ante la cultura y el arte, lo mismo y lo diferente la cultura y el arte ante el carnaval, un director administrativo y un director artístico, autofinanciable el carnaval que financie a la cultura y el arte por la austeridad republicana y la pobreza franciscana de la Secretaria de Cultura y el ISIC-estatal, reestructurando las partes del todo en el carnaval-turismo y la cultura y el arte, porque así como hay empleados de confianza, hay maestr@s en el centro municipal de (las) artes, y definir cuál es la función del consejo municipal para la cultura y las artes en relación con el estatal y el federal.

En el país de las sombras espectrales que es México, y si las habitamos en Mazatlán, los marismeños-mazatlecos, estamos, culturalmente, a la deriva, entre las luminarias, las basuras y las aguas negras que son más reales que el fascinante puerto y la espectacular ciudad con las maravillosas playas, las islas, el faro, la marina, la avenida del mar y la zona dorada que como sitios, partes y lugares con los no lugares son la imagen de la simulación y del simulacro a través de los medios y las redes sociales publipropagandísticos más acá de Tacuichamona, de La Concha y de Mesillas, a falta de transbordadores marinos, cruceros, a falta de conectividad aérea, ni taxis aéreos, taxis urbanos repartiéndose turistas a jalones, pulmoneros y aurigueros con el olalteño ruidero, a lo que el gobernador derRocha Moya enojado con los periodistas, al Guerrero de la Noticia, le fue como si fuera López Dóriga, y el Augusto de Édgar, no ha compra(ba)do si le falsificaron su firma por el negocio de El Químico con la Azteca Lighting, a reserva de lo que haga con la cultura-carnavalera, el turismo-carnavalesco y el arte-mearte marismeños-mazatlecos que Terry Eagleton define así:

“Ya que todos nacemos prematuramente, con una incapacidad profesoral para defendernos solos, también moriremos todos rápidamente a menos que la cultura tome inmediatamente posesión de nosotros”, lo cual muestra que la cultura como imagen es un desperdicio de basuras y aguas negras, y que Elena Poniatowska siempre ha creído que la cultura es la única que puede salvar a México en el país de las sombras espectrales, pero cuando las basuras, las aguas negras y las luminarias se revuelven en la corrupción y en la impunidad, siempre pagan lo que mal eligieron los marismeños-mazatlecos, no sabiéndose si por demasiada cultura política y la escasa y la miserable política cultural.