Trópicos Subterráneos | ¿Crear y/o hacer?: he aquí el dilema

¿Crear y/o hacer?: he aquí el dilema marismeño-mazatleco cuando se mira al ombligo playero con un atardecer crepuscular-espectacular y decadente desde El Faro al paseo costero y hasta a la playa Brujas, regresando a Olas Altas como al Centro Histórico y entrando al Centro Municipal de las Artes, donde me reencuentro y no me reconozco más que en las sombras de los árboles entre el teatro Ángela Peralta y la plazuela Machado, humeando el cigarro con el café.

Esto de ¿crear y/o hacer? tiene la extensión y la intención de reconsiderar autocrítica y críticamente algo que alguien como el cronista de la ciudad, Enrique Vega Ayala, afirma y confirma artística y socioculturalmente.

“Ángela Peralta no era mazatleca pero ya lo es”.

Este acto de apropiación es común y corriente en funcionarios culturales que transmiten una información que justifique el valor ajeno que es propio en el ser humano, cuando Ángela Peralta vino a Mazatlán para contagiarse y morir de fiebre amarilla, no siendo ni haciendo posible que El Ruiseñor aleteara y menos cantar en el teatro Rubio

Y así, con propios y ajenos, funciona el darle un valor sucedáneo al valor humano, material e inmaterial -socioestética y culturalmente- de lo que se promueve y/o difunde en el turismo cultural como parte de una política cultural que se moviliza en la inercia de los festivales para llegar a la carnavalización de ese todo marismeño-mazatleco que es El Carnaval, voraginando todo y regurgitando a todos en un carnavalesco maremoto como negocio espectacular, y vuelta, otra vez, a lo mismo de siempre: carnavalear.

Algunas conversaciones en algunas ocasiones, de sobremesa, con tragos de Pacífico en la casa solar de Antonio López Sáenz, fueron sobre el impresionismo, el retratismo y el figurativismo en su obra pictórica, preguntándole:

¿Por qué en sus cuadros se daba “la apropiación” de una época social como del pasado marismeño-mazatleco, basado en un material fotográfico de finales de siglo xix y principios del siglo xx.

“Pues fíjate que en Mazatlán el pasado no existe, porque para el mazatleco todo es nuevo en lo novedoso como en la novedad, porque lo viejo se ha venido atesorando como una ruindad inevitable, y como a mí-me importó más lo viejo como pintor resulta que tenía atesorado un valor artístico en las fotografías del Mazatlán del pasado abandonado hasta que se reconstruyó lo que es ahora “pomposamente” el Ángela Peralta que, de pasada, al pobre de Antonio, le pusieron al teatro del IMSS, Antonio Haas, además, a Antonio y a mí nos viene lo de Antonio por lo de Antaño. En cuanto de “la apropiación” artística de valor humano y material, el pintor, dispone de una o varias expresiones como lo hicieron Van Gogh, Picasso y Bacon, centrándome histórica, social y culturalmente en el pasado mazatleco, del cual es como el hermoso y lapidario título que Jorge Ibargüengoitia le puso a “Estas ruinas que ves”. La apropiación debe ser una revaloración artística propositiva y crítica antes que cualquier otra cosa como lo hice en el material fotográfico, y no hacer copias como los fotógrafos y los pintores comerciales: Las señoritas de Avignon de Picasso no son las señoritas de Vivanco, pues los jóvenes pintores de Mazatlán hacen más painting que crear pintura, y esas pintoras dizque que pintan del álbum o del jardín familiar para colgar(las) en la galería Ángela Peralta. Mazatlán es una mala copia de su propia y ajena apropiación del pasado con el presente, porque Mazatlán es un anacronismo histórico por sí mismo y es a la vez un producto sucedáneo comercial para el aberrante turismo cultural”.

De las agradables y solares conversaciones con ALS, lo único rescatable es el pasado, porque en el presente-está ausente haciendo sombra bajo el sol, lo que en ¿crear y/o hacer?: he aquí el dilema (de y en) lo marismeño-mazatleco: ¿sercreativo o hacerdestructivo?