Trópicos Subterráneos | Campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@

Hasta ahora que siempre han estado muriéndose l@s nin@s en el campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@, el @rroba es una-unidad de peso antigua y es una conducta-práctica de máximo robo y de mínimo arrobo (de y en) los empresarios agroindustriales sinaloenses, de norte a sur, con el actual gobierno de “sentido social” del gobernador-obrador, derRocha Moya.

El robo es la explotación, a destajo, en el campo agrícola sinaloense del jornaler@, a cambio, de malvivir, malsobrevivir y malmorir sin más miramiento que la indiferencia y la indolencia sociales de los gobiernos estatales y municipales con los mismos de antes y los diferentes de ahora, porque es un negocio privado de los empresarios agroindustriales que contribuyen a que el granero del país sea lo que es: una simulación y un simulacro de que el campesino sinaloense es un agricultor como los narcos sinaloenses, rico y poderoso, productivo y competitivo, haciendo negocio con el amoniaco del fertilizante desde el Puro (al impuro) Sinaloa.

La simulación es el acto que debe aplicarse con el simulacro del hecho, evitando cualquier circunstancia adversa en el acto para el hecho, porque los jornaleros-explotados de los empresarios agroindustriales sinaloenses, no son sinaloenses, como tampoco lo son los indígenas-campesinos sinaloenses en el norte de Sinaloa, y menos los jornaleros que vienen desde en el sur que es en el país de las sombras espectrales.

Los empresarios agroindustriales, con su ExpoAgro, anualmente, exhiben su poder económico ante la sociedad culichi-sinaloense, mediante y mediáticamente a través de dos medios informativos del Debate y Noroeste, siéndose y haciéndose así, de manera pública, lo que se publipropagandiza afuera, y lo que se invisibiliza desde adentro, en el campo agrícola sinaloense, de explotación jornaler@, lo que para el gobierno estatal de “sentido social”, no hay qué hacer en la Semanera más qué hablar del otro campo que es el campo universitario con el feudalismo y el latifundismo político, económico, social y cultural que siembra y cosecha con la Morena en la gobernanza de derRocha Moya que, una vez, se llevó, a los 25 empresarios más ricos de Sinaloa, para sentárselos al Estado-Obrador en el Palacio Nacional, darles de cenar unos tamales y venderles unos cachitos ricos para la lotería nacional, porque así se cobran y se pagan el cinismo y la hipocresía, la indolencia y la indiferencia de los empresarios agroindustriales en el campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@, con el orgánico y el transgénico pesticida venenoso y contra venenoso del humanismo sinaloense mexicano.

No es que parezca cuando es lo que Mark Fisher expone que: “el realismo capitalista ha instalado con éxito una ‘ontología de negocios’ en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa, el cuidado de la salud y la educación inclusive”, lo que en Sinaloa es una realidad capitalista cuando los empresarios agroindustriales: “destruyen la apariencia de todo ‘orden natural’, revelando que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y, al mismo tiempo, que lo que se presenta como imposible se revele accesible”, es lo que es para quien esto escribe con lo de la simulación y el simulacro igual a los empresarios en el cinismo y en la hipocresía y la desigualdad en el campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@.

En el Campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@, no sucede dentro y sí fuera de la sociedad sinaloense, y en la ExpoAgro es la simulación y es el simulacro de que en el Granero en el país de las sombras espectrales, lo que se manda y se obedece no está más que en la gobernanza que le debe derRocha Moya al Estado-Obrador y que se la paga con los socios de los empresarios agroindustriales con los tamales y los cachitos ricos por millonarios en Gas y Petroquímica de Occidente-GPO, planta de amoniaco para producción de fertilizante, contaminando a los campesinos y los pescadores de Ohuira como envenenando el campo agrícola sinaloense de explotación jornaler@.

Lo que sucede en el campo agrícola de explotación jornaler@, no es más que una nota informativa redactada y comentada por los medios informativos y opinativos, tal vez sí o quizás no, un tema de políticos y de periodistas, porque el asunto público es más privado de los empresarios agroindustriales, porque no es un problema social, acaso fortuna bien o mal habida de extracción doméstica y familiar, porque a la familia jornalera se le explota de manera completa, de pies a cabeza.