Trópicos Subterráneos | Bienvenida (en el país de las sombras espectrales, y que el espíritu nos escupa en la boca)

Ciudadana Presidenta:

No voté por ti, porque me transformé, lamentablemente, gracias al E-O, en un objetor de conciencia, esperando seguirlo siendo y haciendo porque no se me da el beneficio de la duda, puesto que tú eres la que no debe dudar en tu gobernanza como ser humana-mujer, porque lo que menos importa es lo de los 200 años (de y para) una mujer mexicana en un sexenio matriarcal (de y para) los 130 millones de l@s mexican@s.

Entonces, el partido en el poder, a todo modo, teniendo lo que tiene es:

“El partido en el poder, dada la falta de propuestas atractivas de la oposición, se ha logrado presentar como un significante vacío en el que la ciudadanía ve atendidas sus preocupaciones más inmediatas. A diferencia de la oposición, Morena ha sabido aprovechar la cultura del antagonismo para interpelar a esa parte de la población mexicana que no se ve representada en la narrativa democrática ni en sus instituciones. Y es que se debe reconocer que la democracia mexicana, al ser deficitaria e iliberal, no funciona igual para todos los sectores de la sociedad ni está presente en vastas regiones del territorio nacional. La procuración de justicia, la seguridad y la igualdad de derecho alcanzan a cada vez menos personas”. Paola Vázquez A.

El pueblo que es la gente que quiso escuchar lo que vio y tiene desde el año 2018 al 2024 con la cantidad, y no, con la calidad, hasta el año 2030, en la prosperidad compartida.

Un esfuerzo supremo del soberano Estado-Obrador, ha repartido, a manos alzadas y a manos llenas, lo que en el pasado eran despensas en especie y en el presente son cantidades en efectivo, lo cual solventa, -bimestralmente, los cajeros de Bienestar Social, evidenciando que hay gobierno rico con pueblo pobre, siendo menos los pobres y más los ricos.

Los que se han muerto del Covid 19, no murieron por los abrazos y los balazos del Narcosicariato, acaso los sobrevivientes, salvados los 30 millones del Estado-Obrador como los 5 millones más de tus votantes, y el resto que se junten con los demás, los otros, y, nosotros, haber-a ver cómo nos fue en la revolución de las conciencias y en el humanismo mexicano, y nos va ir en la prosperidad compartida con los vivos, los muertos, los desconocidos, los feminicidios y los desaparecidos, no deseándole el mal vivir, el mal sobrevivir y el mal morir a nadie y a alguien de nada, puesto que lo expuesto en 24 años de corrupción e impunidad, de violencia y criminalidad en el país de las sombras espectrales y en el siglo xxi con el mundo de las sombras espectrales, México y Claudia, USA-Kamala o Trump, Zizek en Bienvenidos al desierto de lo real:

El verdadero núcleo de la pasión por lo Real es esta identificación con este gesto heroico de plena asunción el lado oculto sucio y obsceno del poder: la actitud heroica del alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¡hagámoslo!, una especie de imagen invertida del Alma Bella que se niega a ver sus acciones, porque los pensamientos y las palabras seguirán siendo (de y en) las mañaneras “el verdadero núcleo de la pasión por lo Real es esta identificación con este gesto heroico de plena asunción el lado oculto sucio y obsceno del poder: la actitud heroica del alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¡hagámoslo!”

Empezando por Acapulco y los inmigrantes extranjeros masacrados en Chiapas, lamentable(mente), por la reforma militar para el Ejército y la Guardia Nacional que, en el punto 100, reempezarán a sumarse-sumariamente los muertos, los feminicidios y los desaparecidos en el país de las sombras espectrales.

Misima Mínima/Sem Data:

Esta tarde vi llover y vi a la gente de López Obrador, despidiéndose él.