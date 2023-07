Trópicos Subterráneos | Ay, Santamaría, la Claudia y la Xóchitl

Como Santamaría me tiene por ser un grosero con él, entonces, cómo dejarlo de serlo y hacerlo cada vez que lo leo y hasta lo cito textualmente por lo que piensa y escribe doctoralmente en el periódico Noroeste, y así como empareja y desempareja a Claudia-subiéndola y a Xóchitl-bajándola, pues él está con la Claudia, no dejando de ser y de hacer el capitalino de allá con el marismeño-mazatleco de acá, el Dr. Santamaría tampoco ha dejado de serse y de hacerse al síndrome del intelectual a lo Jorge Castañeda como lo son también los doctores Hernández Norzagaray, Mejía López y Ocampo Alcantar, uaseños-cuenistas-derrochistas, posiblemente en conflictos de interés y crisis de conciencia como pensionados-jubilados de la UAS y analistas políticos en el Noroeste y el Debate.

Como no estoy con Claudia ni con Xóchitl ni con Ebrard y menos con el Estado-Obrador, Morena y los del frente amplio opositor, no me merecen ni siquiera el mínimo respeto con los corruptos y los impunes de antes con los violentos y los criminales de ahora, y es lo del No Somos Iguales clasista y racista del Estado-Obrador que Santamaría argumenta a favor de Claudia y a desfavor a Xóchitl, cuando el rasero es de la clase media hacia arriba y hacia abajo que sí las hace oportunistas y populistas ante y frente a ellas, no sabiéndose si son pro o contra Fridas-feministas de rompe y rasga, de garra y diente, y que eso de los tamaños, sean o no machistas y hembristas, el Estado-Obrador se encarga de cargarlas y descargarlas entre los medios informativos y las redes sociales, como el patriarca de La Chingada que es él, el machuchón de los machuchones y de la machuchonas con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano en el país de las sombras espectrales.

Si Santamaría se inclina por Claudia y declina por Xóchitl, pues es su favorita como lo es del Estado-Obrador, porque quien votó en el 2018, pasando de la decepción a la expectación por Claudia, de origen clasemediera y formación unameña, pues siendo Santamaría unameño-uaseño, no cuenista y cercano derrochista, el síndrome del intelectual “JC” está en crisis ética y moral como lo está el Estado-Obrador en el país de las sombras espectrales con la 4T.

Los claudistas marismeños-mazatlecos como Santamaría Gómez, los malovistas-cuenistas como Hernández Norzagaray, los juanes-alfonsistas como el propio Mejía López para presidente marismeño-mazatleco, los Ocampo por el Alcantar de sí mismo, son los doctores ni para un dolor de muelas del juicio, pues son demasiados provincianos-cosmopolitas que el ego del síndrome JC está en el análisis político con las tormentas de mierda que el Estado-Obrador, la 4T y Morena, desde las mañaneras a las adormideras, relampaguean y truenan y hacen caer con paladas de lodo en las aguas negras de cualquier ciudad como es la de Mazatlán que si no fuera por la “Biobarda del Puente Juárez que impide 3 toneladas de basura que lleguen al mar”, las inundaciones lavan a la ciudad con las aguas negras que le regresa el mar.

Así, con el ay, Santamaría, la Claudia y la Xóchitl, la hija adoptiva y putativa política del Estado-Obrador, es tan seria con su máscara de cera, la Xóchitl, tan calculadamente incorrecta, les tienen los machos y las hembras de los gobernadores, los empresarios, los militares, los intelectuales, los periodistas, los medios y las redes sociales con el narcosicariato una campaña corrupta e impune, violenta y criminal desde el año 2000 al 2024 que nada, que nadie y que alguien y menos el Estado-Obrador les asegura con la seguridad nacional, blindada y agujerada de La Chingada proteja más a la Claudia que a la Xóchitl, puesto que los soldados son pueblo uniformado y el pueblo bueno y sabio es la gente controlada y manipulada más a conveniencia que a convicción, más a necedad que a necesidad, más a cantidad que a la calidad, en el país de las sombras espectrales, la negación del Estado-Obrador es la afirmación del Narcosicariato.