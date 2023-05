Trópicos Subterráneos | Arar en el mar y pescar en la tierra

El asunto público y el problema social que no es el tema especializado con los campesinos y los pescadores sinaloenses, en el país de las sombras espectrales, es la gobernanza estatal de derRocha Moya en el gobierno federal del Estado-Obrador con el policía político de Augusto, el justo, de la SeGob, de lo mismo de antes a lo diferente de ahora, es que el campesino y el pescador son los chingados de siempre, tantos en sus vidas, sus sobrevivencias y sus muertes, sin más seguro de vida que la sal de la tierra y del mar.

Lo cierto es lo incierto en la 4T con la revolución de las conciencias en el humanismo mexicano con las taras hereditarias de la cultura política y las ofensas de la mentira, el robo y la traición sostenidas por el liberalismo, el autoritarismo y el conservadurismo del presidencialismo en el Estado-Obrador, con el vasto tiradero de pobres y con el vasto arrejuntadero de campesinos y pescadores en el noroeste Pacífico terrenal y marino para la protesta en los precios del maíz y el trigo, la contaminación del amoniaco y el fertilizante, la explotación y la malpaga de y a raya de los jornaleros en los campos agroindustriales, mientras los chapitos no son los productores del fentanilo, y Segalmex con sus abasto-desfalco-desabasto rural, porque Ovalle no es el valle sinaloense, el granero del país es el defraudadero (de y en) el Estado-Obrador.

Deleuzeana y desilusionadamente, “comprendemos que nunca se trata de juzgar al acontecimiento por su resultado, cuando la transformación sensible producida -o comenzada- en aquel diciembre de 2018” al 2024, no ha sido y no será cumplida más que en la transtornación de un estado físico real social a un estado mental de la realidad virtual real-politik, el arar en el mar y el pescar en la tierra, son los productos-de-los-productores que los campesinos y los pescadores han llegado al culmen de la producción alimentaria con el colmo en el alza de canasta básica, lo que arar en el mar y pescar en la tierra, son el acontecimiento y el resultado no de la necesidad y sí de la necedad en que el Estado-Obrador y la gobernanza estatal de derRocha Moya discriminan a los productores-impotentes ante los electores-potenciales, porque, Pemex, no se toma ni se toca, porque ha sido casi criminal lograrlo que intentarlo con la Guardia Nacional, huyendo y buscando el policía político de la SeGob otro escenario para evitar ser exhibido por lo que es: Adán del Paraíso y Augusto, el justo.

Siendo y haciendo Sinaloa el estado que es en el país de las sombras espectrales, pasando del PRI a Morena por el primor-embajador en el Puro Sinaloa de Ordaz Coppel a derRocha Moya, del nieto Ovidio a la abuela Consuelo, el realismo heroico pero trágico es el de los hombres que luchan contra las mujeres en el feminicidio, y la música no la inspiran las mujeres sino las drogas y las armas, lo que para los hombres del campo campesino y pescador a 7 mil pesos la tonelada y 7 mil la despensa no alcanza para los jornaleros en los campos agrícolas más que para seguir rayándose el lomo con el sol de la mañanera hasta la adormidera de la semanera, mientras los desarrollos inmobiliarios turísticos se ponen las playas, el sol, la luna y las estrellas con el Torruco de los atardeceres crepusculares, el rayo verde, el montón de tortillas para los tacos del pescado zarandeando sobre el lomo de los campesinos y los pescadores.

Como el Pedro Páramo (que Javier Sicilia lo llama así) en el país de las sombras espectrales que es el Estado-Obrador, porque se ha cruzado de brazos con abrazos y balazos y los Fulgor Sedano de Adán Augusto, el justo, y derRocha Moya, los campesinos y los pescadores en el norte de Sinaloa, aparte de los uaseños-paseños y morenos, tampoco les alcanzaron los 18 millones de tortillas porque sin maíz no hay país ni granero que aguante tanta torteada y sobaqueada en el arar del campesino en el mar y en el pescar en la tierra del pescador, lo espectacular y crepuscular es Mazatlán con los pueblos mágicos con los pueblos fantasmas a media sierra entre Sinaloa y Durango, “los productores” que producen los productos que ellos siembran y cosechan en los campos campesinos y en los campos pesqueros, así como en el rancho ganadero, porque la cultura, el turismo y el arte del turismo cultural es lo que vende y se compra en la hotelería y la gastronomía de la cocina internacional, nacional y regional que presumen los del gobierno, de turismo y de cultura con los productos de mar y de tierra, porque los productores están para servir, y no, para exigir(le) al gobierno sinaloense lo que los sinaloenses nomás consumen y se divierten cultural, turística y artísticamente con la banda de Los Chapitos -alternando- con Los Tigres del Norte, en lo que arar en el mar y pescar en la tierra, el Estado-Obrador como el gobierno estatal de derRocha Moya se parecen a los mismos de antes con los diferentes de ahora que creen que lo justo es la transformación en la acumulación a través del mercado de la desposesión en los productores y en sus productos, sean pobremente campesinos arando en el mar y pescadores pescando en la tierra.