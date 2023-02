Trópicos Subterráneos | Antes, durante y después del carnaval

Hay que ser y hacer lo convenientemente cínicos y egoístas para que el carnaval “internacional” de Mazatlán sea local, estatal y nacional, prodigando fama y fortuna, gloria e infierno por el gusto, el placer y el asco de curar la cruda tomando ceniza, porque, después del carnaval, sigue la semana santa con el retiro a las playas de Mazatlán: todos, en santa paz, narca-sepulcral, en el país de las sombras espectrales.

Así como hay una simulación y un simulacro en la cultura política y en la política cultural de lo nacional a lo municipal, Mazatlán es un lugar-no lugar para que haya las “razones para amar a Mazatlán”, in situ: Olas Altas, lo que puede ser un libro abierto para leer e interpretarlo en la simulación y en el simulacro ante un atardecer crepuscular marismeño-mazatleco, no trascendiendo el espíritu más que a un selfie fumando un puro, proyectando un mundano posar con la simulación y el simulacro de ser y hacer con el placer lo que es cada madrugada el aseo y la limpieza para lavarle la cara y la imagen a la ciudad de seis noches de carnaval, no así con las luminarias, las basuras y las aguas negras fuera de la línea carnavalesca y carnavalera, donde es prohibido-prohibir.

Mazatlán, de la gobernabilidad a la movilidad, en las vías de lo peatonal y lo automovilístico se ha encajonado urbanamente sin más salidas que las entradas como lo son en carnaval, quedando adentro los que quieren y difícilmente salir los que no quieren quedarse inmóviles en un marasmo de cuerpos propios y ajenos, expuestos al estorboso acoso de empujar porque se quiere avanzar en una alegórica y única vialidad de carros y motociclistas desfilando de lunes a viernes, medio trabajar el sábado y descansar el domingo con un saldo de moteros estrellados y carros encanalados, lo que se va o está perfilándose en una ciudad y en un puerto con el futuro acabado en el pasado y destrozado en el presente que no da más que para la reconcentración del fastidio de la gobernabilidad como simulación y la movilidad como simulacro con los perros ladrando en las azoteas y los cohetes explotando en el cielo, mientras los que miraban al mar mirando el carnaval desde sus casas, las torres altas, no dejan ver lo que ha desaparecido de la vista, por una contaminación edificantemente material y visual, desde Olas Altas, Playa Norte y Avenida del Mar, y como hay quienes tienen razones para amar a Mazatlán, nadie y menos alguien deben pensar y desear nada de que las torres altas desaparezcan después que se haya difuminado la densa neblina entre el puerto, la ciudad y el mar.

Mazatlán no es apocalíptico, ni es distópico, acaso es el ocaso caótico al final del atardecer y el principio de la noche, de donde las buenas razones de amar a Mazatlán, alguien le da sentido al sinsentido con el consentido de consentir el caos como un sentimiento más emocional que socioestético y cultural, pues es tiempo que todavía la belleza marismeña-mazatleca no ha aprendido a ser bella más que en su alegoría carnavalera y carnavalesca, pasando los días y las noches sobre una inercia en los grisáceos y en los brillosos resplandores de charcos que se corren como cuerpos de agua negra contenida en las sombras de los que pasan vadeándolos o brincándolos, a pie, no así los que salpican con la educación vial de que al peatón no hay que darle un lugar ni siquiera en una orilla porque es orillado a ser atropellado-arroyado por el arroyo de la vida que va a desembocar, por el drenaje, al mar.

Antes, durante y después del carnaval lo que resta es lo que falta en una sensación de vaciedad y frialdad al día porque en la ebullición caliente de las noches arrastradas hasta las madrugadas, los cuerpos del deseo en una masa amorfa de gente entre la gente, el cachondeo y las ñañaras, son tangiblemente tocables y agarrables en la carnestolenda cruda que se deja magullar con el cortejo de haberse dejado correr sensible y sensualmente por la nalga de una cachetada en la mejilla con el ardor del macho cabrón sobre la hembra cabrona, dejándolo todo hasta que pase lo caliente de la noche con la fría madrugada, desde el jueves hasta el martes, cuando todos se han vaciado en la nada de nadie y de alguien, es lo más cercano a lo íntimo y a lo público, a la seguridad y a la inseguridad, porque siguen los homicidios y los feminicidios en el país de las sombras espectrales.

Para Raúl Rico:

“El reto de realizar este año el Carnaval fue diferente, principalmente por tiempo y por recursos, pero esto marcó el reencuentro con el equipo de trabajo, el cual se mostró lleno de energía y con ganas de trabajar, gente que quiere mucho al Carnaval, por lo que considero que esta nueva edición marcó un gran reencuentro con la sociedad”.

Siempre ha sido lo posible carnavalero de lo imposible carnavalesco, porque si no hubiese quién lo organizara, la gente, con más tiempo y con menos recursos lo haría, pero cuando el carnaval es un negocio-una marca espectacular y un sucedáneo (de y para) el turismo cultural, apropiándole a la gente la energía de la alegría para vendérsela y la disfrute como si la fiesta carnestolenda, en el consumismo del carnaval, fuese suya y reencontrarse en una sociedad marismeña-mazatleca que, entre la identidad y la pertenencia sociocultural, en el país de las sombras espectrales, el carnaval es todo lo que nos vendemos y que nos compramos.

Lo que para Fernando Zepeda es Raúl Rico “el principal artífice del éxito de este carnaval”, que sin echarle agua a la quema del mal humor alquímico, fue “un excelente bombero” (de y en) el carnaval, porque cuando se le tiene la medida a la sociedad que es la gente acomedida y que consiente al pueblo hasta las deshoras de las madrugadas, los del aseo y limpieza, fueron los que juntaron las basuras con las aguas negras bajo las luminarias en que el carnaval marismeño-mazatleco amaneció tan muerto como vivo, regresando a su condición inercial de movilidad en que la proactiva y la asertiva sensación de plenitud es el culmen y el colmo de una vaciedad consumida, ante el dilema existencial de la seguridad como simulación y la inseguridad como simulacro cuando:

“Miles salen a despedir el carnaval en el segundo desfile”

“Miles de niñas y mujeres en México se encuentran desaparecidas”.