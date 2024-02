Trópicos Subterráneos | A Juan José Rodríguez

(Por lo del premio Mazatlán de Literatura y el premio de poesía Clemencia Isaura)

“Cada vez que me dedica su letanía con acumulación de rencores, el señor Gallegos me confirma que estamos haciendo las cosas bien. La gente a la que critica hace más cosas que él con sus enfurruñadas amarguras de buró. Y este años los jurados del premio poesía son de su generación, no los jóvenes que menciona (Adán Echeverría) que fueron jurados hace más de diez años”.

El señor Rodríguez, ni que fuera más que un santón libresco para lo de la letanía y la letrina en la acumulación de mis rencores, cuando le hice más favores a un adolescente taimado y un joven envidioso, llegando a serse un escritor-funcionario más acomodaticio y tan acomodado que cabe -doblado y desdoblado- donde lo pongan y hacer “las cosas bien” en la UAS y el instituto municipal de cultura, turismo y arte.

Desde luego que crítico a la gente que no hace lo que yo hago: criticar a la gente que no hace lo que, en este caso, hace Juan José: simular con el simulacro burocrático, pedorreándose las agruras de escritorio, y a mí qué puede importar-me que el jurado sea de mi generación y que los jóvenes que menciono y quien los menciona es Adán Echeverría “fueron jurados hace más de diez años” y que Juan José estuvo con ellos para que se repartieran el premio de poesía Clemencia Isaura, no refutando ni desmintiendo lo que Adán Echeverría escribió en: “Todo lo que digas se usará en tu contra: Yo premio, tú premias, él premia”, porque eso sucedió hace diez años antes, durante y después con el ahora de Juan José, doblado y desdoblado para hacer las cosas bien en el instituto municipal de cultura, turismo y arte como escritor-funcionario, simulando el simulacro burocrático, reiteradamente, cada año de Carnaval, pues le hace al premio Mazatlán de Literatura, al premio de poesía Clemencia Isaura y al jurado para la Reina del Carnaval, protagónico, carnavalera y carnavalescamente bien, expuesto a que con el puesto de promotor cultural sea visto y se le hagan críticas para, su contento y su descontento, por lo que mediocre y meritocráticamente hace bien, aunque nunca le han faltado los que lo admiran y los que lo aborrecen por lo que hace con esa arrogancia rastrera del bon vivant marismeño-mazatleco.

Hay quienes le critican y piden al instituto municipal de cultura, turismo y arte que al jurado principal de premio Mazatlán de Literatura, Braulio Peralta, sea relevado, y el Sr. Rodríguez hace como que escucha el sonido del mar en el caracol desde la fonda El Chalío en Olas Altas, tratando que el ruido no le llegue a Raúl Rico, pues no vaya a ser que el relevo le llegue también a él-a Juan José, por hacer las cosas bien.

Desestimado e irrespetado Juan José Rodríguez, siéndote acomodadas y acomodaticias, haciéndote dobladas y desdobladas la literatura y la poesía, conociéndote, reconociéndote y desconociéndote, mi literatura y mi poesía no se venden ni se compran como tú las vendes y te las compran, ganándote los favores, (premiado con la novela “Mi nombre es Casablanca”, compartido con Ignacio Solares por “No hay tal lugar”, que doblada y desdobladamente te lo “mereciste” el año 2004).

A Juan José Rodríguez Ramos por estar en donde estás: en la simulación y en el simulacro de un escritor-funcionario burocrático en el foco de las luminarias y en el carnaval de las aguas negras; además, no te justifiques con mis rencores y mis amarguras con tus logros por los favores que has recibido por hacer las cosas bien con las irregularidades de que para ti, la ética literaria y poética, no son afines a tu persona y menos para el personaje que representas en el medio ambiente corrompido, social y culturalmente, marismeño-mazatleco, donde al artista, escritor y poeta se les premia lo que sí y/o no son como ciudadanos en el país de las sombras espectrales: incorruptiblemente, obradorcianos.

Pos(t)data: misiva mínima:

Juan José, si en realidad es tan trascendente para hacer las cosas bien que me dices que haces bien hasta ahora y desde antes, durante y después de hace diez años, ¿no hubiese sido mejor y bien que te hayas dedicado a generar y producir con una política editorial y cultural un consejo editorial para convocar, por parte del instituto municipal de cultura, turismo y arte y la Dirección Editorial de la UAS, a los escritores y los poetas marismeños-mazatlecos y del sur sinaloense para leer y seleccionar autores y libros individuales y colectivos, publicarlos y presentarlos en la FeliUAS?

Martín Solares, tu amigo-escritor-premiado que te favorece con su apoyo, te hace más fácil lo acomodado y acomodaticio, lo doblado y desdoblado en lo que supuestamente es difícil promover la literatura que en un verdadero escritor como tú haces los cosas bien con todos los esfuerzos y los recursos intelectuales al alcance tuyo, otorgando la fama carnavalera y la fortuna carnavalesca, en lo que los contribuyentes del erario público, no el Instituto y no la UAS, le pagamos bien a Juan José para que le pague bien también los premios a través de los jurados a los escritores y los poetas, de los cuales no debo agradecerte favor alguno con irrespeto y respecto a la literatura y la poesía marismeña-mazatleca, sinaloense y mexicana.

El Sr. Rodríguez, alias El Juanjo, si quiere recordar o no, una vez me pidió un favor ante la llegada de los premios carnavaleros:

“Nino, no vayas a escribir nada”.