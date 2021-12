Trópicos Subterráneos

Todo bajo el cielo

“Tianxia es la palabra de moda más nueva. Si no lo sabe, está fuera del circuito. Si lo hace, evidentemente está al día con las últimas tendencias en ciencia política internacional, más aún si usa el ideograma chino original天下, que literalmente significa todo bajo el cielo”. -Marco D’Eramo-.

Todo bajo el cielo, ¿protector o destructor? Entre el mundo de arriba y la tierra de abajo, los imperios y/o los complejos industriales militares-tecnológicos: China, USA y Rusia, a la cabeza de las cabezas nucleares, turbocapitalistas-comunistas de lujo y funeral, de vigilancia y digital, es lo que se vislumbra desde la oscura aldea global, y los que estamos bajo el cielo latinoamericano, Marco D’Eramo, clasifica:

“Están sujetos a una soberanía comprometida: proclaman (a menudo en voz alta) el derecho a la soberanía legal plena, pero a menudo son incapaces de hacer efectivo este derecho. Aquellos estados que aceptan la soberanía comprometida sufren la periferización y el colonialismo económico. Aquellos que no aceptan la soberanía comprometida enfrentan un fuerte rechazo externo y presión interna para un cambio de régimen”.

Entonces, en México, en el país de las sombras espectrales, por lo de la soberanía comprometida, si no por lo del tercer país in-seguro, si por lo de Quédate en México, la 4T, no fue con la revolución pacífica ni será con la revolución de las conciencias por más que el Estado-Obrador tenga otros datosque han servido a la Suprema Corte de Justicia y al Estado-Obrador, por lo de la corrupción que, barrida y arrecholada, está siendo embodegada en la Fiscalía General de la República y atesorada en el salón de la Tesorería Nacional que desde el escenario de Las Mañaneras, la periferización de las fronteras y la colonizacióneconómica por la vía del T-MEC son y serán lo que siempre ha sido lo mismo y lo diferente en un No Somos Iguales continental en el capitalismo de lujo y funeral en la América blanca y en la Latinoamérica morena, donde la doctrina Monroe es y no es la doctrina Estrada en la inclusión y en la exclusión (de y para) la América Nuestra, colonizada para José Martí, indígena para José Carlos Mariátegui y sangrada para Eduardo Galeano.

El Estado-Obrador con la 4T, solamente-en-su-mente, está llegando al pretérito-presente con la necedad política en el uso humaniutilitarista de la necesidad social, porque corresponde quitarles a los ricos para darle a los pobres, aunque el Estado-Obrador no les imponga un impuesto por el lujo de los ricos para la manutención y el funeral de los pobres, porque para eso están los de clase media-media clase y la sociedad civil por aspiracionistas y consumistas, porque no mandan remesas de afuera y se quejan de la canasta básica de adentro porque están media llenas y media vacías las despensas.

La gente: no hemos exigido nada, porque se nos está dando todo, hasta sin pedirlo, porque no son los mismos de antes porque son los diferente de ahora, aunque alguna gente dice que se estaba mejor antes que ahora, porque no somos iguales, cuando lo que se podría haber hecho sin tanta politiquería era mejorar y no empeorar lo que funcionaba a la vista del cielo como testigo y a la tierra como gestora, pero como que este gobierno trae más prisa por joder lo que no puede hacer con el sentido común de que la vida no es dada nomás por darla cuando hay que trabajarla para merecerla con la seguridad, la alimentación, la salud, la educación y la casa.

Entonces, como Michel Onfray: “Por qué adelantarse a los problemas queriendo cambiarlo todo? Debemos mantener lo que ha funcionado. Cambiar a cualquier precio no tiene sentido. Si me dan pruebas de que es mejor, estoy dispuesto a aceptarlo, pero si no...”

Todo bajo el cielo, no es para tapar el sol con un dedo, a consideración si hay o no algo nuevo bajo el sol, porque todo bajo el cielo, la tianxia, no es omnipresente ni omniabarcante, siempre y cuando, el “urbi et orbi” tecnológico, sea lo que es en la irrupción, la disrupción y la distracción internetiana con el capitalismo de lujo y funeral en la oscura aldea global de vigilancia y digital.