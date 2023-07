Trópicos Subterráneos | Élmer Mendoza, las novelas de amor y los detectives

“Nosotros no nos inspiramos, ésas son cosas de poetas. Para nosotros, las provocaciones las recibimos por lo que vemos, por lo que pensamos, leemos y lo que imaginamos; es diferente la lógica. Cuando tú te enteras de delitos muy impactantes, pues solamente que estuvieras ciego o sordo no te impactan”. -Elmer Mendoza-.

Debo escribirle y decirle a Élmer Mendoza que, en lo personal, no escribo poemas por inspiración y sí escribo poemas por respiración en lo que se vive, se sobrevive y se muere en el país de las sombras espectrales, porque no creo que Culiacán-Sinaloa sea un buen lugar para que los jóvenes escriban novelas de amor, pero como esas cosas -las novelas- son de los novelistas, pues que cada quien las escriba como pueda y le plazca, pero que no las escriba a pedido o a encargo de Élmer Mendoza, por más que sea el Jefe de jefes de la narcoliteratura mexicana, El Chapo es el papá de Los Chapitos.

Creo, inestimable Élmer, que las provocaciones las recibimos todos, sin distinción de género literario y sexual, y más que una posición es una pose de un escritor que no es periodista como Javier Valdez que se le ejecutó la vida por provocar a un narcosicario al decirle lo poco narcosicario que era, pudiéndolo haberlo escrito de manera literaria para que pareciera un provocación ficticia y no una provocación realista, provocándole la muerte más por odio que por amor por esas cosas que los novelistas confunden los narcosicarios con los periodistas, pero como los jóvenes leen y escriben lo que el escritor Elmer Mendoza les recomienda, los jóvenes que construyen el futuro en el país de las sombras espectrales no le hacen caso al Estado-Obrador y menos a sus padres y abuelos, pues, ah, qué vergas.

Si los detectives mexicanos "están más vivos que nunca”, lo están en la literatura policiaca, más no, los periodistas con el asunto público y el problema social del narcosicariato, pues las provocaciones deben serse y hacerse en las investigaciones, más en los periodistas que en los escritores con los detectives salvajes que no son el Belascoáran Shayne y El Zurdo Mendieta, la literatura mexicana hace tiempo se escribe para el éxito comercial literario de acuerdo o no al encargo que imponen las editoriales mexicanas-españolas, de aquí que las editoriales han sido y son selectivas y se mantienen selectivamente cerradas con los escritores que seleccionan para que también escriban novelas para hacerlas películas.

Vicente Gutiérrez, escribe y dice de EM:

“Élmer Mendoza es incansable. Cuando no está escribiendo las aventuras del Zurdo Mendieta, viaja a las ferias del libro que lo invitan, recibe homenajes y reconocimiento, pero una de sus prioridades es dar talleres y apoyar a jóvenes escritores”.

EM haga lo que escribe, no es tan afortunado cuando dice lo que piensa y cree que los poetas escriben por inspiración, no en mi situación y condición ante y para la provocación que siempre la he tenido como una posición personal, poética, literaria y periodística cultural, mientras EM es un escritor ficticio que provoca a la risa guasona-guaseña, debemos agradecer a Elena Poniatowska que una vez nos mencionó a Elmer Mendoza, Dámaso Murúa y Nino Gallegos como escritores importantes sinaloenses, los cuales son cosas de los cuentistas, los novelistas y los poetas que hacemos de la linda república de las letras mexicanas -las feminicidios, los homicidios, los muertos y los desaparecidos- en el país de las sombras espectrales, desde donde Pedro Páramo dice:

Me cruzaré de brazos y México morirá a balazos, y si hay que cobrárselo caro a alguien es al Estado-Obrador, por el abandono en que nos dejó.