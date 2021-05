Tiempo de amarre y alianzas por el poder

Ya están muy cerca las elecciones de este 6 de junio, han sido semanas que han ido de lo moderado a lo intenso, los ánimos están muy "caldeados" en las campañas de los que figuran fuertes para gobernador.

Aunque la justa por la sillas municipales en todo el estado sinaloense, también han tenido su raspadura.

Y las reglas de la competencia se marcaron desde el inicio de las precampañas “internas”, por allá a inicios de año, meses en los que se buscaba definir quiénes se apuntarían para ir por alguna candidatura.

Desde ese momento dentro de cada partido hubo divisiones, aunque los militantes más reacios terminaron por doblar las manos, con tal de armar una fórmula ganadora.

Son tiempos de amarrar navajas, de sacar trapos sucios, ya no basta con declaraciones y acusaciones formales, la peor guerra se vive en las redes, a través de las páginas ficticias, que no tienen dueño y por lo tanto tampoco una veracidad que las avale.

Si bien a Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura estatal por la alianza MORENA-PAS, se le fueron a la yugular los demás candidatos en los diversos foros y encuentros que han tenido, hay otros a los que les han hecho guerra sucia mediática.

Rocha Moya, candidato de la alianza MORENA-PAS ha sido expuesto por sus nexos con los antiguos gobiernos del PRI a los que ahora crítica y en los cuales se dice escaló posiciones elevadas que habría usado supuestamente para beneficio personal y de sus allegados como en el caso de uno de sus yernos quien fue nombrado subdirector de Tecnología de la Información durante la estancia de Rocha como subdirector de Capacitación, departamento en el cual dejaría probables daños al erario por 200 mdp de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación en una de sus revisiones en el 2015.

A estas acusaciones no ha dado declaración alguna y sigue el camino de su campaña con normalidad, lo que deja a la ciudadanía con muchas dudas acerca del candidato que dice que implementará la cuarta transformación en el territorio sinaloense, sumándose a ello también el escándalo del TEESIN.

Mario Zamora ha sido uno de los candidatos en Sinaloa y el resto del país que están en la mira de oscuros personajes, siendo víctima de los ataques a su persona como también los que conforman su familia, demostrando que no existe absoluto respeto cuando se trata del poder, pues le han buscado hasta lo que no tiene para desacreditar la campaña que lleva un ritmo de ascendencia que a muchos parece no agradarles, quedando a tan solo unos cuantos puntos de consolidarse como el próximo gobernador de Sinaloa.

Ante esta serie de golpeteos, Mario Zamora invita a dar la cara a todos aquellos que quieren verlo perder en las próximas elecciones, pues declara sentirse firme y satisfecho con lo que sus detractores realizan, ya que, solo deja claro quién va posicionándose cada vez más como el elegido por la ciudadanía y que él es alguien que mira de frente las cosas para poder resolverlas al son de continuar con su trabajo de campaña sin doblarse, sin caer en estratagemas de guerras sucias improductivas.

Quien parece salir más o menos librado de esta guerra entre diferentes poderes, es el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, siguiendo al frente del encuentro cercano con la población de Sinaloa a pesar de todo el turbulento clima electoral que, solamente han hecho mención de él respecto a unos supuestos apoyos ilegítimos a cooperativas pesqueras y empresas acuícolas cuando fue secretario de Pesca, acusaciones infundadas como las que suelen ir y venir en estos días donde la política está que arde.

Aunque dentro de esos “ardores”, se han dado esas sobadas de hombre, de donde vienen los “amarres” con causa, las renuncias a las candidaturas, para apoyar a otros contrincantes y así asegurar un “puestecito” en el próximo gobierno. Esto mismo pasa en el caso de las justas por la presidencias municipales, en definitiva serán los sinaloenses quienes ejercerán el voto a conveniencia y necesidades.

Porque quienes vienen a gobernar, no han comprendido que tienen que rendir cuentas a los ciudadanos.