Sobre la legalización de la Marihuana

“Cuni cuni cantaba la rana, Y echaba las coplas de la Marihuana, Cuni cuni cantaba la rana Y echaba las coplas de la Marihuana” (Óscar Chávez – Mariguana -1973)

Las hojas y flores secas de la planta Cannabis sativa son comúnmente conocidas como marihuana, hierba, marijuana, ganja, hachís, droga o cannabis entre otros nombres. Los efectos se atribuyen a sustancias como el tetrahidrocannabinol y el canabidiol. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que la marihuana es la planta ilícita más cultivada, traficada y abusada del mundo y aproximadamente el 2.5% de la población mundial la usa.

Existen varias formas de consumir o usar marihuana y cada una actúa de manera diferente en los usuarios. Por ejemplo, se puede fumar como un cigarrillo, en una pipa, se puede consumir con alimentos o preparar como un té.

Se estima que es poco probable padecer una sobredosis fatal, pero no significa que la marihuana sea inofensiva. Los síntomas que refieren los usuarios recreativos son: euforia, alteraciones de la percepción del tiempo y la distorsión espacial, la intensificación de las experiencias sensoriales ordinarias y el deterioro motor. Los signos del consumo de marihuana pueden incluir confusión extrema, ansiedad, paranoia, pánico, frecuencia cardíaca rápida, delirios o alucinaciones, aumento de la presión arterial, frecuencia respiratoria, inyección conjuntival (ojo rojo), boca seca, aumento del apetito, habla o discurso arrastrado y náuseas o vómitos intensos. En algunos casos, estas reacciones pueden conducir a daños no intencionales, como accidentes por manipulación de maquinaria pesada, accidentes automovilísticos, caídas o un envenenamiento. El consumo excesivo de marihuana puede dañar la memoria, el aprendizaje y la atención y puede durar una semana o más después de la última vez que alguien usó. El consumo de marihuana se relaciona con la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia. Algunos de los signos de que alguien es adicto incluyen: intentar pero no dejar de usar marihuana, renunciar a actividades importantes con amigos y familiares y preferir el uso de la marihuana, causar problemas en el hogar la escuela o el trabajo por usar marihuana, problemas de atención, memoria y aprendizaje.

La marihuana tiene sustancias que pueden ayudar con los síntomas de algunos problemas de salud y cada vez más estados están legalizando el uso de la planta como medicamento para ciertas afecciones como náuseas y vómitos refractarios, anorexia y caquexia, glaucoma y convulsiones.

Una de las razones medicinales más comunes es para el manejo del dolor, pero la evidencia limitada para determinar que funciona en dolor crónico.

Algunos estudios han demostrado que podría ser útil para tratar el dolor neuropático (dolor causado por nervios dañados). No se conoce evidencia suficiente que demuestre que la planta completa actua para tratar o curar estas afecciones. Se debe considerar que los ingredientes y su cantidad no son exactamente los mismos de una planta a otra. Es muy importante hace notar que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), no ha reconocido ni aprobado el uso de la planta como medicamento. En algunos casos la marihuana puede ser más dañina que útil como medicamento.

Diferentes países han desarrollado diversas políticas y en algunas regiones de Estados Unidos se han aprobado leyes que permiten el uso recreativo de la marihuana (Lo que debería hacernos pensar en la necesidad de tener las mismas consideraciones debido a las implicaciones que esto tiene en nuestro país). El que la marihuana sea legal no significa que sea segura. Se calcula que 1 de cada 10 usuarios de marihuana se volverá adicto y en menores de 18 años, ese número aumenta a 1 de cada 6. Se tiene la idea de que la marihuana es una droga de inicio para el consumo de otras; sin embargo, la mayoría de las personas que la usan no usan otras drogas.

La Organización de las Naciones Unidas y la evidencia científica apoyan el hecho de que la lucha contra las drogas debe ser tratada como un problema de salud; en vez de ser tratado como asunto de seguridad nacional. Por otro lado, algunos estudios informan que los resultados positivos de la despenalización son escasos.

Como resultado de la legalización en diversos países; se ha observado un aumento en el número de visitas médicas relacionadas con el diagnóstico de uso, abuso y uso indebido de consumo de marihuana. Debemos tomar en cuenta que esto requerirá de programas de prevención. También se requerirán de estructuras de recolección de datos y supervisión para garantizar que la atención de salud pública no se pierda con el paso del tiempo.

Los éxitos y fracasos de otros países de la política para regular alcohol y tabaco son de mucha utilidad para formular políticas para regular los productos de cannabis. La legalización debería considerar diversos temas sobre ¿Cómo sería la producción? ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo regular la promoción? ¿Se deben considerar medidas de prevención y tratamiento?

¿Qué medidas se aplicarían para la vigilancia? ¿Cuáles serán las sanciones y en qué casos? ¿Se deben considerar los antecedentes penales previos? ¿Qué tipos de productos serán permitidos? ¿Se controlarán aspectos como actividad, efectividad, pureza, precio? ¿A quién se otorgarán los permisos para comercializar? ¿Se controlará o limitará la producción?

Se espera que con la legalización; las drogas de alta calidad estén disponibles de manera barata y amplia, se elimine el mercado ilegal, regulación la calidad y el precio, y disminuir los costos de aplicación de la ley. El gobierno y el estado se beneficiarían de ingresos fiscales y los delitos relacionados disminuirán.

El público, los consumidores y los ciudadanos somos los responsables de nuestras decisiones, la moral, ética y los valores deben ser reforzados en la sociedad para manejar la disponibilidad de las drogas como lo hacemos con el tabaco y el alcohol. El 26 febrero comenzó la discusión sobre la legislación, se acerca el plazo para la definición y es tiempo de escuchar argumentos y opiniones.

“Marihuana; Ya no puedo ni levantar la cabeza, Con los ojos rete colorados, Y la boca reseca reseca ...”