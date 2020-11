Sinaloa, sin protocolos para Covid-19

Sinaloa, es el segundo estado de los que se encuentran en la Liga Mexicana del Pacifico con más casos de defunciones positivas por COVID-19 con 3607 defunciones después de Jalisco, que registra 4076 fallecimientos y que por cierto ese estado le da reversa a la “nueva normalidad” e implementa la aplicación del “botón de pánico” como estrategia para prevenir propagación de COVID-19.

En Sinaloa, se permite el ingreso a los partidos de beisbol, los centros nocturnos y demás sitios particulares que aglomeran personas, continúan operando sin cuidar a la población de un contagio masivo. ¡Bien por las decisiones gubernamentales de Jalisco y Sonora!

También en Sonora decidieron restringir el acceso a los espacios públicos y privados como centros nocturnos, así como la movilidad de las personas, como medida para prevenir la propagación de COVID-19.

La Secretaría de Salud del gobierno federal, publicó el Lineamiento general de espacios públicos abiertos en COVID-19 Versión 2020.4.7, el cuál determina medidas de higiene de los espacios abiertos, filtros de supervisión, sana distancia, aplicables en auditorios al aire libre, estadios, parques acuáticos, parques y playas.

Dentro de las medidas de higiene que prevén estos lineamientos son: lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz, nunca escupir en el suelo, mantener la higiene adecuada del entorno, no tocarse la nariz, boca y ojos, no saludar de beso, mano o abrazo, lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, rebozos, entre otras prendas después de cada uso.

En los auditorios al aire libre, estadios y parque acuáticos, el personal que labora en cada espacio debe cumplir con las medidas de higiene, en todos los accesos al inmueble se debe establecer un módulo de control, proporcionar en todos los espacios información y determinar mecanismos para garantizar la sana distancia. Los servicios sanitarios deben contar con papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial para el lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de manos; el acceso y afluencia de personas se implementará a partir de los escenarios, además de la reducción al 50% del aforo y la suspensión de las actividades de venta directa de boletos y alimentos, entre otros.

En los parques, además de las medidas sanitarias anteriormente descritas en los sitios públicos anteriormente mencionados, se deberá suspender las reuniones grupales y cualquier actividad que aglomeren varias personas (que no sean familiares), en el caso de una actividad compraventa con el cliente (taquilla, tienda de alimentos/dulcería, etc.) atender al público a una sana distancia de por lo menos 2 brazos y suspender las actividades de venta directa de boletos y alimentos, cerrando instalaciones en caso de brotes, entre otros.

En las playas que sean “privadas”, el personal que labora en cada espacio debe cumplir con las medidas de higiene, suspender reuniones grupales y cualquier actividad que aglomere varias personas, establecer filtros en todos los accesos, en caso de que sea posible y colocar gel antibacterial, la afluencia también será reducida a sólo el 50% del aforo.

A nivel nacional la Liga Mexicana de Futbol, recientemente público un código de conducta para los aficionados en los estadios ¿Qué más hace diferente a los aficionados del beisbol en la Liga Mexicana del Pacifico?

El derecho a la salud, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a través de la ley se definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y concurrencia de la federación y los estados en materia de salubridad general. Desde el mes de marzo, nos encontramos ante una contingencia sanitaria, que aún no cede, inclusive los casos por COVID-19 a nivel nacional van en aumento.

Por cierto, en el estado de Sonora, ya llegó la primera suspensión para los estadios de beisbol por incumplir protocolos sanitarios ¡Ahí si hay ley!

La afición de beisbol denunció a personas que se encontraban en los estadios de Navojoa y Cajeme sin utilizar cubrebocas, ni respetar la sana distancia, mientras directivos permitieron el ingreso de un aforo superior al establecido, según notas periodísticas. Por lo que, el órgano colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica determinó prohibir la entrada a los estadios ubicadas en Hermosillo, Obregón y Navojoa.

La gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano durante esta contingencia sanitaria ha implementado múltiples estrategias para mitigar el contagio entre las y los sonorenses, dentro de las medidas por las que fue duramente criticada entre ellas las multas por no “justificar la movilidad de las personas” donde establecía solamente la posibilidad de adquirir alimentos, asistencia a hospitales, desplazamiento al trabajo, retorno a casa, asistencia a adultos mayores y desplazamiento a bancos, durante los primeros días del mes de abril; y recientemente se encuentran implementando la estrategia de entrenamiento de perros para identificar casos de coronavirus a través del olfato de los cannes, mediante una técnica alemana. ¡prevenir, para no morir! Esos si son tamaños de gobernadora.

Mientras que, en el General Ángel Flores, estadio de los Tomateros de Culiacán, la inauguración de la liga se realizó en medio de aglomeración de personas en la entrada de este recinto, donde a través de videos grabados quienes no estaban presentes pudieron darse cuenta que la sana distancia, el cubrebocas, gel antibacterial, el supuesto ingreso de menores de edad y mesas de control, se encontraban ausentes de estas medidas sanitarias previstas por los Lineamientos publicados en la pagina oficial del gobierno federal.

No solamente los estadios han sido presa de videos a través de las redes sociales donde la aglomeración de personas ha sido registrada, sino también en playas, parques y centros nocturnos, donde se han realizado eventos sociales o convivencias que no son familiares y se aprecia que las personas no usan cubrebocas y han olvidado la sana distancia; de acuerdo a los Lineamientos del gobierno federal, en estos casos la recomendación es que el distanciamiento social sea hasta por 2.25 metros en caso de miles de casos de contagio de Covid-19 (como es lo que estamos viviendo) y la suspensión indefinida de actividades no esenciales y eventos ante brotes (situación actual del país).

El gobierno federal este año triplico el gasto en salud para atender la emergencia sanitaria y destinó 23 mil millones de pesos; 16 mil millones de pesos más que lo programado, con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de salud y que la población sea atendida a través del IMSS, ISSSTE y demás servicios de salud.

De acuerdo a los Lineamientos emitidos por el gobierno federal públicos en su portal de internet y conforme a las atribuciones que corresponden en seguimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, sería la Secretaría de Desarrollo Sustentable quién en vinculación con la Secretaría de Salud, emitiera los protocolos a nivel estatal para el oportuno seguimiento en cada uno de los municipios en estos sitios públicos conforme a los criterios federales establecidos y así se diera seguimiento a denuncias como en el caso de nuestro estado vecino del norte, en virtud de que los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en vinculación con los Lineamientos y el Acuerdo del Diario Oficial de la Federación que describe las actividades permitidas por color del semáforo determinan solamente los criterios generales aplicables al mismo y no describe el caso especifico de los estadios, parques y playas.

Mazatlán, aunque avanza con la propuesta en el Reglamento de playas, el último fin de semana durante la noche del 31 de octubre, registró una aglomeración en los centros nocturnos, sin respetar ninguna de las medidas de higiene determinadas para prevenir la propagación del virus; en Culiacán se detuvieron 8 personas con motivo de esta celebración de brujas. ¡Así cómo! Mientras que los panteones, considerados espacios públicos abiertos, donde fácilmente se pudiera respectar el distanciamiento social por la magnitud del terreno continúan cerrados en el estado.

La inversión en salud es prioridad, pero invariablemente debe estar acompañada con el ordenamiento social, territorial, urbano, económico y ambiental, de lo contrario este derecho humano siempre se verá deteriorado.

Y ya viene el buen fin, la Navidad, con sus posadas, compras y Santa Claus, que esta vez vendrá cargado de….