Cuando leo a los analistas políticos-librepensadores de extracción UASeña, y no PASeña, aunque el Dr. Ernesto Hdez. Norzagaray se haya sentado con el Dr. Melesio Cuén para acompañarse y dar una conferencia sobre el Covid-19, uno piensa bien y mal en relación a esas relaciones, situaciones, condiciones, posiciones y oposiciones en que los analistas políticos como doctores no sufren de dolores en la conciencia crítica, quizás sí o tal vez no, los rigores mortis de la izquierda y de la derecha se han transformado en lo que el Estado-Obrador ha polarizado y confrontado, preguntándose:

Sinaloa, ¿por la izquierda o por la derecha?, contestándose según la incorruptibilidad del confort con lo bueno que es el neoliberalismo malo, con o sin corrupción, por donde sea, es lo más admisible cuando Culiacán tira para Mazatlán, y los marismeños-mazatlecos para Dubai, las villas ricas con las villas miseria, tres ríos y olas altas/avenida del mar, las torres altas, altata y Topolobampo con los 500 y más desaparecidos entre los cruceros urbanos y los cruceros turísticos, cuando la indigencia es la pila bautismal de las aguas negras para rebautizar con las aguas saladas-amoniacas para los pescadores que pescan en la tierra y los campesinos aran con fertilizantes en el mar, porque, en Sinaloa, la nave va y va bien con el Vamos Bien (de y en) el Estado-Obrador y la gobernanza estatal de derRocha Moya, porque en USA se matan y en Sinaloa los desaparecemos, los desplazamos y los enfosamos, toda vez, de que no hay relación más que anecdóticamente con el Chicago-Culichi de los años 70 del siglo pasado y del Culiacanazo en el siglo presente el día “jueves negro” 17 de octubre/ 2019, así como las elecciones del 2021 con los mapaches-halcones-narcosicarios que, desde entonces, sigue viva la pregunta con la respuesta:

Sinaloa, ¿por la izquierda o por la derecha?: por donde sea, Sinaloa, inclusivamente, excluyente, metida con calzador en las botas vaqueras y en las botas militares, no está al margen en lo que para Rob Riemen se está en el centro del mundo arriba, en el cielo de en medio y en la tierra de abajo con:

“El parloteo de los medios masivos de comunicación, la charlatanería de los políticos, la verbosidad del comercio, la jerga pomposa y hueca de la academia, todo eso, en sentido literal y figurado, no dice nada. Pues carece de significado”, y de algo como en todos los estados gobernados por priistas, panistas, perredistas, movimientos ciudadanos y morenistas: la sincera humanidad, más la cantidad que la calidad, la honestidad valiente contra la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad a favor de más balazos fúnebres y más abrazos funerales, protagonismos estúpidos e imbéciles en la radio, en la televisión y en las redes sociales con el TEMA para todo y todos, incapaces de articular lo social y cultural, en que lo político y lo económico en la mañanera y la semanera son tronantes tormentas de mierda, sacando paraguas en las sequías y bules para nadar en las inundaciones, aunque la nave va hasta lo más alto con la gente buena y trabajadora en el Triángulo Dorado-redecorado con la mariguana y la amapola y espolvoreado con el fentanilo entre las mesetas neuronales y las hondonadas hormonales, quedándose en los puros huesos cardios, el corazón atascado y la memoria volada desde la sierra a la costa, vadeando en tres ríos y surfeando en olas altas. Sinaloa, ¿por la izquierda o por la derecha?: por donde sea, en la oscura aldea global digital y de vigilancia, en el capitalismo-consumismo de lujo y funeral, y, en el país de las sombras espectrales, Sinaloa, es un estado más urgente que emergente o insurgente para lo que el Narcosicariato es la cuna, la fama y la fortuna, la gloria y el infierno con la trazadura rural y urbana, de los pueblos originarios a los fantasmas y a los mágicos-señoriales, en que lo rulfiano, El camino rojo a Sabaiba es el encuentro con El jinete de la Divina Providencia de un dramaturgo-(Óscar Liera) y de un cineasta (Óscar Blancarte) para escenocoreografiar el mito tradicional contra el mitote regional de un pasado más creativo y significativo en lo socio-artístico y cultural que en el presente representativamente burocrático, en lo que la gobernanza derRocha Moya administra, securitiza, los flujos y los reflujos municipales con el ahijado por el viejo fierro-Ferreiro, el tratamiento de las basuras y el alumbramiento de las luminarias en Los Mochis y Mazatlán, llenándose la boca con lo dicho y los bolsillos con lo hecho en el norte de allá y en el sur de acá, porque la 4T es más por donde sea que por la izquierda o por la derecha.