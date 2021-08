Sinaloa no es Sicilia

“Cuando mataron a Javier Valdez escribimos en Ríodoce una editorial donde reconocíamos cómo habíamos estado trabajando con miedo prácticamente desde que nacimos como periódico, porque teníamos la certeza de que, cuando el narco decide matar a alguien, lo mata. Y con mayor razón a alguien tan indefenso como un periodista, cuyas armas no son más que la cámara, la libreta, la pluma, la palabra…” -Ismael Bojórquez-.

“Javier Valdez, Miroslava Breach, Rubén Espinoza et al”.

“El 15 de mayo de 2017, el periodista Javier Valdez fue asesinado a tiros mientras se desplazaba a bordo de su camioneta en Culiacán, afamada plaza operativa del cártel de Sinaloa y su cabecilla Joaquín el Chapo Guzmán. Ello sucedió luego de que Valdez entrevistara a Dámaso López, uno de los narcotraficantes que se disputaban el liderazgo de ese cártel tras el encarcelamiento del Chapo. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, los responsables del crimen de Valdez estaban plenamente identificados. Hasta la fecha, el asunto sigue sin resolverse”. -Rafael Aviña-.

Cuando el gobernador Leopoldo Sánchez Celis les dijo a los Narcos que se fueran a otra parte que no fuera Sinaloa, obediente y convenientemente se fueron para quedarse en Sinaloa desde siempre, con El Cártel de Guadalajara.

Si se cita a Ismael Bojórquez y Rafael Aviña es nomás para poner, en evidencia, lo que no es el periodismo de investigación en México que es el país de las sombras espectrales, puesto lo expuesto en la primera cita es lo que vendría siendo después la ejecución de Javier Valdez, y en la segunda cita lo que no fue en la ejecución de Javier Valdez, no porque se falte a la verdad, acaso por no prever lo que involucra la investigación periodística en relación al narcosicariato, haciéndose saber de oídas y de vista la amenaza a Susana Uresti “y la tragedia del periodismo en México”.

El semanario Ríodoce, esta semana republica el reportaje “El imperio de los Arellano Félix”, del semanario Zeta, en una crónica amplia de hechos y datos duros que hace tiempo el semanario proceso ha hecho saber y conocer, así como el periodista de investigación, Ricardo Ravelo, lo hace con “La desmemoria de Félix Gallardo”.

Lo anterior es para poner en blanco y negro la redacción que se cita textualmente de Leonardo Sciascia:

“Cada una en su nivel, eran una apología no de la mafia como asociación para delinquir (que en ese sentido se negaba que existiese), sino de lo que el mayor estudioso de las tradiciones populares sicilianas, Giuseppe Pitre, llamaba «el sentir mafioso», es decir, de una visión de la vida, de una regla de comportamiento, de un modo de realizar la justicia, de administrarla, fuera de la ley y de los órganos del Estado. Pero la mafia era, y es, otra cosa: un «sistema» que en Sicilia contiene y mueve los intereses económicos y de poder de una clase que, de modo aproximado, podemos llamar burguesa; y que no surge y se desarrolla en el «vacío» del Estado (o sea cuando el Estado, con sus leyes y funciones, es débil o falta) sino «dentro» del Estado. La mafia, en suma, no es sino una burguesía parasitaria, una burguesía que no emprende, sino que solamente explota”.

Cuando todo es sabido por todos, en el país de las sombras espectrales, Anabel Hernández afirma que el gobernador electo, Rocha Moya, ha negociado con El Mayo Zambada, lo cual no nos lo ha hecho saber y conocer Ríodoce porque necesita(rá) tiempo en investigar(lo), reconsiderando que con el saludo a doña Consuelo y la dejada de Ovidio, en Sinaloa es “el sentir narco” como en Sicilia es “el sentir mafioso”, lo que determina ciertas conductas y prácticas corruptas e impunes en un posible control de costos políticosy de daños colaterales desde el gobierno estatal hasta el gobierno federal, es decir, barriendo la basura de abajo hacia arriba, rediseñando el Triángulo Dorado con las carreteras nuevas y las viejas y libres con las narcocargas ladeadas como lo es la libre Mazatlán-Durango.

La lumpen burguesía proletaria de políticos, empresarios y narcos en Sinaloa es parasitariamente-emprendedora, tanto en la inversión-lavado de dinero en el sector turístico-hotelero, pero no tanto en el pesquero, agricultor y ganadero porque los cotos del poder están repartidos desde que los narcos se declararon cuando fueron arrestados como “agricultores y ganaderos”, pero cuando el Estado-Obrador dijo “de qué van a vivir los que se dedican a la amapola”, pues entonces para qué sembrando esperanza, si no con la mariguana y la amapola, sí procesando fentanilo con otros precursores químicos y con otras yerbas con otras tierras raras con el pescador pescando en la sierra, el campesino arando en el mar y el ganadero exprimiéndole el suero a los quesos.

Entonces, Sinaloa no es Sicilia, aunque son dos estados del mismo y del diferente padecery placer en el Estado-Mattarella y el Estado-Obrador con la 4T.

A la memoria de Leonardo Sciascia que nos recuerda:

“La seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos”.