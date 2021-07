Cuando Peña Nieto inauguró la carretera, en la caseta de Coscomate, Malova se colgó del puente Baluarte, y Felipe Guerrero, en ese entonces “El Guerrero de la(s) Noticia(s)”, dijo voz en cuello y de su ronco pecho:

“Ya nos agandallaron los de Durango”

Años después, un secretario del gobierno duranguense, les dijo a los duranguenses:

“No viajen a Mazatlán”.

Quien esto escribe, nacido en El Paso Resbaloso y criado en Coscomate, educado en Mármol, trabajado y jubilado en Mazatlán, tengo una noción arraigada en los pinos y soleada en las palmeras como para sostener que Sinaloa no es Durango, ni subiendo-ni bajando, y que mi tatarabuelo, El Rayo de Sinaloa, Heraclio Bernal, sí lo hacía como también mi abuelo Francisco Gallegos cuando andaba con Juan Carrasco, así como mi padre fue Técnico Topógrafo y encargado de obra en el campamento de Obras Públicas en El Paso Resbaloso, Comisario de Orden y Seguridad en Mármol, en tiempos idos y muertos y que ahora regresan para ponerme en medio de Durango y Sinaloa, pero no colgándome del puente Baluarte.

Desde antes de la carretera, la vieja o la libre, de la frustrada vía férrea Durango-Sinaloa, los duranguenses han viajado a Sinaloa y hay duranguenses que residen en Mazatlán y Villa Unión, y ell@s han venido y han regresado con o sin turismo y coronavirus, toda vez que antes a los duranguenses se le decía de manera despectiva y racistoide: “los nangos”, y ahora los identifican como parte de un turismo “sandwichero”, a lo que, en lo personal, los sinaloenses no son los durangueses, porque no es lo mismo arriba-la sierra y abajo-la costa, Mármol olvidado del güero Quirino y Coscomate olvidado del güero Rosas, y con eso de que Durango y Mazatlán son ciudades hermanas, y que la hermana mayor duranguense, le faltó el respeto a la hermana menor marismeña-mazatleca, El Químico, el del importamadrismo municipal que, en cada declaración, le falta el respeto a la ciudadanía marismeña-mazatleca y sinaloense, al güero Quirino le dio quién sabe qué cuando vio a Mármol y el güero Rosas lo que no vio cuando pasó por Coscomate, lo único que les importa es el negocio del turismo y la hotelería, a Quirino porque tiene hoteles y a Rosas porque duerme en ellos, a reserva de las reservaciones, y si no que duerma en los hoteles Camarena como el junior Felton una vez lo dijo por la llegada de los turistas de todo el mundo como lo dice El Químico, inclusive de Europa-Uruapan, Michigan-Michoacán y Culiacán.

El Dr. Arturo Santamaría, una vez me dijo: “la gente de Durango como que abre tarde el comercio”, lo cual, en el socioturistólogo de marras provinciales y cosmopolitas, le va la eficiencia marismeña-mazatleca tempranera, así como Antonio Haas una vez dijo que el único puerto con centro histórico era Mazatlán que, sinceramente, todavía no sé en dónde está terminando la ciudad y en dónde terminó el puerto, que tampoco se cree que le importe a los marismeños-mazatlecos, y menos, a El Químico, pero sí a los güeros del Quirino y el Rosas les importa el negocio, el moreno-pasista de El Químico, se apunta y se apronta, lo cual embellece más al destino turístico y afea menos al puerto y a la ciudad.

Sí, Mazatlán, está de moda y en boga como El Químico dice por lo del feminicidio, y por qué no, por lo del coronavirus, pues, es el descuido en que nos tienen los médicos, el Quirino hospedando a la gente que le trae el Rosas, y que, a la gente de la carretera libre, no tan libre, que se los cargue el narcosicariato sinaloense-duranguense.

ATTE.

Nino Gallegos, El Duranguraño de Coscomate, Durango.