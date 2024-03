Sinaloa en la FIL-Palacio de Minería

Del pretencioso prejuicio al juicioso crítico, "Ni son todos los que están, ni están todos los que son", la presencia y la ausencia(+) de autores y de lectores en un programa dirigido y difundido por el Instituto Sinaloense de Cultura, a nadie debe incomodarle nada que alguien como la literatura y la poesía sean lo que son después de aquella sentencia que el escritor Alfonso Orejel lanzó en un encuentro de editores y escritores en Difocur-Culiacán:

“No hay literatura sinaloense”.

Años después, Elena Poniatowska, citó a tres escritores sinaloenses para leer: Dámaso Murúa, Nino Gallegos y Elmer Mendoza.

Y este año de todos los años pasados, la Sinaloa literaria fue invitada a la FIL del Palacio de Minería, presentándose los escritores vivos y recordando-revalorando a los escritores muertos, proponiendo el poeta Jesús Ramón Ibarra que se necesita “un trabajo colectivo para difundir la obra de Gilberto Owen”, siendo y haciendo Dina Grijalva lo necesario con la escritora Inés Arredondo, Ernestina Yépiz, Juan Esmerio Navarro y Felipe Parra con Óscar Liera, a reserva de haber-a ver quiénes con Dámaso Murúa y José Luis Franco, porque quienes nos andamos entre los vivos y los muertos, suele suceder que las suelas de los zapatos no suenan sobre las duelas de la burocracia cultural, aunque escuchen pasos en la azotea, la literatura no es escurridiza, ni resbaladiza, como tampoco oportunista, dándole la atención de la creación literaria con la publicación y la lectura de la obra literaria del y de la escritor(a).

Hasta ahora, (de y en) en la República de las Letras mexicanas, hay lectores para ellas, existiendo vivos y habiendo muertos, feminicidios y desaparecidos, no siendo obligado citar nada más a Javier Valdez(+), cuando lo que se debe ser y hacer es intencional y extensional la obra literaria y-o periodística como lo que se pretende desde “El cuarto Encuentro Leer y Escribir para Formar, enfocado en literatura infantil y juvenil, que se llevó a cabo en Culiacán, con la participación de docentes y estudiantes de carreras afines”, pues para esto y más están las ferias de los libros en Los Mochis, Culiacán, Mazatlán y El Recoveco garcíamarquezeano, el bazar de libros del Colegio de Sinaloa, siempre y cuando, no se les cobre piso por el narcosicariato sinaloense por considerarse el autor de la narcoliteratura.

Las becas para la creación literaria del ISIC, el Colegio de Sinaloa y la UAS en la edición-publicación con la difusión de escritores a lectores es lo que el trabajo institucional y colectivo responde y corresponde responsablemente para los vivos y los muertos que debe serse y hacerse, individual y colectivamente en el sentido y en el lugar común (de y para) la creación literaria regional-sinaloense y nacional-mexicana, sin serle y hacerle al protagonismo del provincianismo demodé-vintage y cosmopolita-old fashion de lo snob en lo cuadrado y lo circular, cuando lo que necesita es que la creación literaria le sea afín a la recreación lectora, por aquello de las afinidades lectoras íntimas que David Huerta(+) le placían ser y hacer como un poeta gozoso de leer en voz alta lo que el lector lee en silencio, poniendo la luz donde la oscuridad es la sombra del cuerpo que escribe en la soledad del escritor-la escritora y del lector-la lectora, lo que, en Sinaloa, como entidad en el país de las sombras espectrales, le va la vida con los sobrevivientes, los muertos, los feminicidios y los desaparecidos que no son personajes de una simulación-simulacro metafísic@, social y cultural, a reserva, de quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los autores materiales, teniendo que darse una intervención de la creación literaria y la investigación periodística para ubicar e identificar la relación situacional de El Autor con El Lector desde hace 24 años en Sinaloa como en el país de las sombras espectrales, porque una cosa misma es la cultura política y una cosa es diferente y desigual en el No Somos Iguales en la política cultural, porque entre los escritores con trayectoria y los jóvenes creadores, la distinción no está en la asimilación a un sistema de pensamientos y palabras que actualmente están en crisis existencial por los rastros íntimos y los mataderos públicos, y no ha sido, ni es, ni será la justicia poética la que ni siquiera mitigue a un estado-entidad por sus propios pensamientos y palabras en los actos y los hechos gubernamentales y universitarios -restrictivamente- educativos y socioculturales, lo que en cantidad y en calidad no es privativo de Sinaloa, siéndolo y haciéndolo más en la cantidad mortal y menos en la calidad vital en el país de las sombras espectrales, en el que es más la resiliencia pasiva y es menos la resistencia cultural activa, se deba o no a lo no incentivo presupuestario que sí a lo burocrático cultural federal, nacional y estatal, teniendo que pescar-el-pescador en la tierra y el campesino-arar en el mar, el ganadero-ordeñarle la leche al queso seco, teniendo que ajustarse la realidad social a la inventiva imaginaria en que los huesos cardios y los corazones son las memorias de que primeros los hombres después de las mujeres, l@s niñ@s en los campos agroindustriales y l@s viej@s recargados en la senilidad del cuerpo contra la sombra, de lo rural a o urbano, que en Sinaloa:

“En general, esta participación ha dado la posibilidad de unir a diferentes generaciones de escritores, tanto nombres y apellidos bastante conocidos, como a nuevos talentos que han mostrado que en Sinaloa se investiga, se lee, se escribe, se pinta…. se sienten y se viven las letras”.

En la lógica sociocultural que es también la logística comercial con la venta y la compra de libros en la FIL-Palacio de Minería, l@s escritores(as) sinaloenses, no fueron los más vendidos por más leídos, pues las ferias de los libros que se hacen con la feria de los ciudadanos-contribuyentes, deben serse y hacerse retributivas por distributivas, y no, privativas, desde la edición-publicación y difusión en espacios cerrados y abiertos en el país de las sombras espectrales, sin el excesivo cobro de piso por metro cuadrado, lo que encarecidamente barato puede resultar carísimo a lo propio del autor y a lo ajeno del lector en la república de las letras mexicanas/en el país de las sombras espectrales.

Misiva-Mínima:

De los escritores con trayectoria a los jóvenes creadores, al no haber reemplazo más que generacional, ni parricidio literario y poético, la cantidad por sí misma tiene que pasar por la criba y el tamiz en la creación de la literatura y la poesía, no siendo y no haciendo que l@s escritores-as y l@s poetas sean estatizados, estetizados, estilizados y cosificados como recursos humanos y materiales a disposición de una muestra-muestreo de lo que una burocracia administrativa sociocultural consideraría como apropiación para una imagen-representación estatal y nacional, porque la ley y el derecho a la cultura es parte del todo(s) con la libertad de creación y la libertad de expresión en el arte, la cultura, la ciencia, la literatura y la poesía sinaloense-mexicana.

Cierta y correlativamente aquí tampoco ni son todos los que están, ni están todos los que son, que fueron, estuvieron y se regresaron a Sinaloa, esperando que la autocrítica y la crítica oficial y extraoficial en el casi inexistente espacio para la crítica cultural en la misma eventualidad (de y en) los eventos programados desde el ISIC, la valoración socioestética y cultural debe serse y hacerse en lo que Arthur Schopenhauer ve: “Las ideas puestas por escrito no son más que huellas que un paseante deja en la arena: uno puede ver el camino que ha tomado, pero para saber lo que él ha visto a lo largo del camino, ha de usar sus propios ojos” y/o lo que Michel Foucault advierte, al final con el final en “Las palabras y las cosas”:

“Entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena”.

Lo que bien vale, críticamente, bien se valora sin aventar la casa por la ventana, a condición de que se pongan las palabras donde van la literatura y la poesía, las calles y las plazas públicas calentándolas con la lectura en voz alta y los aplausos, regalar los libros a los lectores para que el ISIC se los publique comprándole la literatura y la poesía a los escritores y poetas, sin más distinciones, sin más privilegios y sin más favoritismos que la literatura y la poesía.

Sem Data:

Nino Gallegos.