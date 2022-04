Sinaloa en el país de las sombras espectrales

El gobernador derRocha Moya como el presidente López Obrador, piensan y hacen más por la cantidad que por calidad, por la conveniencia que por la convicción, por la necedad que por la necesidad, blindados y agujerados por Morena, tanto en la fascia como en la desfachatez, simulando que estamos más seguros nosotros que ellos como gobernantes en el estado de Sinaloa y en el país de las sombras espectrales con el narcosicariato y el coronavirus, las reformas con las tormentas de mierda mañaneras en la nacencia, la querencia y la decencia de la 4T, la guía ética y la cartilla moral de No Somos Iguales.

Par de frustrados en sus intentos pasados en gobernar Sinaloa y México, están en donde antes y ahora es lo mismo de lo diferente de siempre, no negando la cruz de su parroquia provincial, natal y patriarcal, tradicionales y conservadores con el catecismo de la familia cristiana, no serán liberales hasta su edad adulta y en decadencia, desdomiciliados de lo rural y domiciliados en lo urbano, criados, educados y formados con el tesón de lo aspiracional hasta su vejez jubilada como dos hombres derechos e izquierdosos que han hecho de la clase media, (aunque no quieran hacerse ricos clasemedieros o lumpenes burgueses proletarios), una representación social que rechazan porque alguna vez fueron rechazados, no por la clase media, sino, por ellos mismos, hombres inseguros que se siente seguros por su autoritarismo gobernante, pareciéndose los dos cuando se comparecen y se compadecen con primero los pobres (de los desplazados en Sinaloa) y del pueblo bueno y sabio en el Sur y en el país de las sombras espectrales con La Chingada Vía Férrea y El Chingado del Tren Maya con el Estado-Obrador desde la locomotora al cabús del poder, a todo modo, autoritario y presidencial como autor intelectual y material del mismo y del diferente México Bárbaro (porfirista), de John Kenneth Turner, cuando el México Profundo está a flor de tierra, y no quiere estar sometido a la vía férrea.

Puestos en donde están, la vida estatal y nacional, es la gobernanza de Morena, feraz y falaz, con el PriMor servidor y facilitador-ordaz, llenando urnas electorales con los vivos y urnas funerales con los muertos en una paz narca y sepulcral, porque el INE ha sido más maligno que el narcosicariato sinaloense, y por eso lo de Ovidio y doña Consuelo, vuela paloma blanca desde mi abrazo hasta mi balazo al aire mientras vuelas y te desplumas.

Para derRocha Moya privilegiarse en el pensamiento único del Estado-Obrador, se permite con toda la autoridad irresponsable y gubernamental estatal-nacional declarar lo siguiente:

“En primer lugar, lo que hay que decir que el revés (con la no aprobación de la reforma eléctrica) lo sufren los mexicanos no los morenistas”.

Cuando los pescadores-pescan en la tierra, los campesinos aran en el mar, los ganaderos les exprimen las ubres a las vacas de la sequía, uno se pregunta: ¿dónde se está transformando Sinaloa en el país de las sombras espectrales, con las bellezas morenas de Turismo y de Pesca y el feomoreno de Agricultura?

Sinaloa, en el país de las sombras espectrales, siempre ha sido un capricho cumplido prianista-morenista, y en lo que va con derRocha Moya como gobernador en el Estado-Obrador, la mesa puesta desde la España de Quirino en el entrecruce Pacífico-Atlántico, el pirata de El Químico con la señora del turismo Rosario de las Altas/Torres, la vida marismeña-mazatleca, ha entrado, desde hace tiempo, a una decadencia espectacular y maravillosa con su ruinosa expansión de mancha urbana, residencial, comercial y contaminante, al norte, de la ciudad con sus futuras avenidas de inundaciones caídas del cielo y sobre las corrientosas aguas negras urbanas reventando las cañerías en los arroyos rurales, no sabiéndose si en los lotes baldíos son las ratas o los armadillos los que nos miran con sus ojillos a nuestros fundillos, crepuscularmente, marismeños-mazatlecos.