Sinaloa: el gobierno, la universidad, y, el narcosicariato

De acuerdo o no, el gobierno se muestra nerviosamente caótico, la universidad caóticamente precipitada, y, el narcosicariato criminalmente ejecutor, siendo y haciendo de Sinaloa un estado sometido a la inseguridad estatal y correlacionada territorialmente en el país de las sombras espectrales con la paz fúnebre, funeral y sepulcral.

Cuando el gobernador sale a la periferia a caminar y andar céntricamente en el mercado, de puesto a puesto, me recuerda cuando Elmer Mendoza invitaba a reocupar los espacios libres, por públicos, que habían sido ocupados por la narcoviolencia, entrecruzándose con el temor de antes y el terror de ahora, porque el exEstado-Obrador no era el mismo de antes porque era diferente con el No Somos Iguales en el Culiacanazo del Ovidio y del Zambada-Cuen-Rocha, pasando lo que pasó y pasa en el pasado inmediato y el presente mediato, mediática y fácticamente, caminando civil y militarmente por una calle los “Siete Magníficos” con el Zar-Harfuch y el General-Trevilla, no acompañándolos el Gobernador Rocha, porque se le atravesó el miedo con la cobardía.

Inevitable y públicamente el conflicto pas-uas y gobierno-morena rompió y ejecutó al código político, dando para el poder político y el poder criminal con la ejecución de Cuen y el espaldarazo-cómplice de Obrador y Sheinbaum a Rocha y lo que la FGR investiga lo que vio y escribió Zambada, poniendo a Los Mayitos y a Los Chapitos en una confrontación armada para defender el origen, las causas, los efectos y las consecuencias en el narcoterritorio nacional de la nacencia, la querencia y la herencia estatal en el país de las sombras espectrales; Sinaloa, en el poder político y en el poder criminal, no ha podido con la universidad resolver los asuntos públicos con los problemas sociales, porque la universidad es parte de ellos por más doctorados que tenga en sus egresados como exrectores a Rocha Moya y Cuen Ojeda(+), el asunto y el problema son la corrupción y la impunidad en el gobierno y en el universidad con la violencia y la criminalidad, porque la universidad está graduada, empleada y marcada por el poder político y el poder criminal de un doble protagonismo caótico, patético, perverso y criminal.

La insolvencia ética y moral del gobierno y la universidad tiene más relación con la conveniencia que con la convicción, la necedad que con la necesidad, la cantidad que con la calidad, el poder político y el poder criminal entrecruzados con el narcosicariato hecho en casa, la del gobierno, la de la universidad y la del narcosicariato, pues sus mejores y peores gobernadores, universitarios y narcosicarios en “Sinaloa con encanto rural” y los hijos del gobernador, los hijos del rector y los hijos del narco, generalmente, con los generales, los políticos y los empresarios han sido y son lo que para Sinaloa es el Culiacanazo de Zambada, Rocha y Cuen(+), siéndose y haciéndose Rocha Moya el ausente con lo de Zambada-Cuen y el occiso por culpa del Chaparro, la Azucena, el Badillo y el Partida, y en lo que va con los muertos y los desaparecidos, el exEstado-Obrador le deja al Estado-Yo Claudia lo que la presidenta hizo con el expresidente: darle el espaldarazo a Rocha, y a la universidad lo que se requiera, “respetando la autonomía universitaria” y para el narcosicariato el Zar-Harfuch y el General Trevilla, pues al no haber-a ver una guerra como la de Calderón y una santa paz sepulcral con los abrazos fúnebres y balazos funerales de Obrador, la inteligencia empírica y la investigación científica de Sheinbaum, aplicando el ensayo y ejecutando el error sin menos o con más en los muertos, los feminicidios y los desaparecidos, la prosperidad compartida de la canasta básica en la alimentación, la educación, la salud y la seguridad con la protección ciudadana mexicana de tod@s l@s mexican@s por el Estado-Yo Claudia, a la que Lorenzo Q. Terán, aprecia lo siguiente:

“La amplia obra material y social que construyó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases para potenciar la economía de México. Va a ser un referente infalible por muchas décadas en la historia nacional, por la magnitud de su obra material y social que hereda a la nueva generación de mexicanos. Es un hecho imborrable en la memoria de la ciudadanía. A partir de esa obra y regeneración de la economía mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum, no tenemos duda, continuará construyendo infraestructura y riqueza para el País” compartiendo la prosperidad compartida entre los pescadores arando en la tierra y los campesinos pescando en el mar.

Así haya sido y es lo sinaloense (de y para) los sinaloenses, LQT, no menciona el abrazo-espaldarazo a Rocha Mayo por lo de Zambada y Cuen(+), en tal caso es un asunto público y un problema social del gobierno, la universidad y el narcosicariato, y la diversión faniática beisbolera es un derecho y un deber ciudadano del pueblo que es la gente de ir(se) a donde le plazca por más muertos, desaparecidos y desplazados se acumulen en la a-normalización en que la psicopolítica-patológica no es privativa de lo sinaloense en los sinaloenses cuando son gobernados, educados y enganchados a la “infraestructura y riqueza para el País”, siéndonos y haciéndonos únicos e históricos en el país de las sombras espectrales con el gobierno, la universidad y el narcosicariato con los vivos, los sobrevivientes, los muertos, los desconocidos y los feminicidios que en la razón intelectual de Lorenzo, ¿Qué Tendrá’, plausible y aplaudible, anima real y objetivamente a lo que es objetivamente real y virtual-politik:

“Con plena seguridad los ciudadanos han decidido establecer la democracia y la libertad como pilares infalibles y en eso empeñan todos sus esfuerzos. Los ciudadanos saben que los diferendos entre intereses y clases, tan variadas como existen en México, sólo se pueden dirimir con instituciones fuertes, limpias de corrupción, y, sobre todo, con el apoyo decidido del pueblo. La vía de la democracia, la participación ciudadana, es esencial para alcanzar una sociedad más justa y armónica. Los ciudadanos, como lo afirmamos reiteradamente, confían en el gobierno de la cuarta transformación. Siempre han aspirado a gozar de una economía boyante, con democracia y libertad, banderas irrenunciables para un pueblo generoso como es el mexicano”, que vive y descansa en paz sexenalmente, presidencialmente, y, sepulcralmente.