El reclamo airado del aireado de El Químico como del Vargas Landeros, es el punzante pus antes que reviente el nacido de Morena entrecarnado, encarnado y reencarnado en las tres veces candidaturas del Rocha Moya, esperando que, a la tercera, sea la vencida con una pequeña ayuda de sus amigos, a la sombra de los primores embozados con tapabocas y guardando la debida in-sana distancia.

Los que sí se quitaron el tapabocas como El Químico y el Vargas Landeros, acusando a Morena de traición al pueblo sinaloense, el pueblo bueno y sabio, ni en cuenta, pues entre echando cohetes, poniéndose cuete y tirando balas perdidas para seguirle con el recalentado y una aguachile con unas cervezas bien frías como las nalgas de un muerto del coronavirus, el año nuevo amaneció envejecido y bien frío que hasta en el Rosario les llovió aguanieve y la gente salió con los paraguas abiertos al revés para haber-a ver cuánta aguanieve les caía para hacerse algunas nieves de sabores, mientras en Concordia todos tembleques que con una birria vaporosamente caliente se les quito el frío, no sabiéndose qué haya pasado en Tacuichamona, pero que en Escuinapa les nació una es-cui-na-pá, y el Güilo Mentiras, mirándolos, divertido.

Sinaloa 2021, metid@ al proceso electoral más grande, oneroso e histórico en el país de las sombras espectrales, es, de por sí, una grandilocuencia, sin freno, oscura y retorcida, no habiendo transparencia y ni quién exija rendir cuentas a quién; una vez más, la prosti-partidocracia, el derroche y el moche gracias a las prerrogativas que el INE reparte y comparte gracias a la democracia más cara en el país de las sombras espectrales con los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, los desconocidos del coronavirus, los inundados de las aguas, los desempleados del trabajo y los vacunados de la vacuna con la cuesta de Enero que ni la pandemia se pandea con la canasta básica más arriba de la cuesta de las comadres y haciéndole de chivo los tamales a los maridos y los maridos descargándoles un cuerno de chivo con el cargo de feminicidio, es lo más macho y lo más hembra en Sinaloa 2021.

Sinaloa 2021, como el país de las sombras espectrales, no le asoma más que la paralización forzada con la polarización y la confrontación que convoca el Estado-Obrador, a la prosti-partidocracia, para tomarse, con o sin las molestias del proceso electoral intermedio de hombres y mujeres trabajando junto con los siervos de la nación para que todo con todos den el color moren@ sobre el territorio nacional para luego ir midiéndole, a mitad del sexenio, el terreno ganado para el año 2024, no habiendo más que más excesos con más rezagos en una economía, en una seguridad y una salud agujerada, mal atendida y parchada por todos lados con el tapabocas y la vacuna del Vamos Bien.

De lo que pasa y lo que pase en Sinaloa 2021, el único ganador es y será la gobernanza de Quirino, le ponga o no ganador al PRI, él seguirá siendo el gobernador que mejor le va y le irá, por calificado y capacitado al hacerse, como no queriendo y no obedeciendo, al Estado-Obrador que, finalmente, lo dejará ir así como él dejó ir a Malova, quedándose los sinaloenses bailando con el primor en el valle de los Chapitos y el Ovidio, pidiéndoles Cuén que le compren el PAS porque no lo quiere tener más la UAS, a lo que Rocha Moya le agradece a los UASeños los votos del PAS-UAS.

Sinaloa 2021no es ni será lo que se espera siempre de los gobernadores, donde los pescadores pescan en la tierra, los campesinos aran en el mar, los ganaderos hacen quesos para el recuerdo, los turisteros con sus suvenires en sus conchas con o sin La Perla del Pacífico y susyasefueron dejando un tiradero en las playas de plásticos y tapabocas.