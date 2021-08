Sin revanchismos políticos

Lourdes San Juan Gallardo, ex directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, es una de los 11 ciudadanos que hasta el día de hoy ha buscado el amparo legal contra la obligatoriedad del certificado de vacunación en el puerto.

La ex funcionaria, estuvo presente en la rueda de prensa que convocó el grupo de Abogados Unidos de Mazatlán donde dio su testimonio a los medios de comunicación y aclaró que no lo está haciendo por revanchismos políticos con el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, sino porque simplemente están pisoteando sus derechos como ciudadana

Dijo que actualmente pertenece a un colectivo de nombre "Humanos Conscientes" en el que 170 personas se han unido para manifestar su inconformidad ante la medida impuesta por "el químico" el pasado 02 de agosto.

Su proceso de salida de la actual administración como titular de la dependencia ya mencionada, no ha podido concluirse satisfactoriamente debido a que se le negó la entrada al palacio municipal por no tener si certificado de vacunación, por lo que no pudo ingresar a Recursos Humano, donde estaba citada el mismo día en que la medida entró en vigor.

"Yo soy una persona que piensa por sí misma, tengo estudios en biología en el área de salud y decidí postergar mi vacunación. Pero dentro del colectivo hay personas que por su condición de salud no se pueden vacunar, con enfermedades autoinmunes donde la vacunación puede exacerbar el proceso de inflamación, ¿qué va suceder con estas personas?", expresó.

Añadió que a la hora de decir, Benítez Torres no consideró la situación de éstas personas e independiente de eso, por la razón que sea, pues la vacuna es voluntaria, está pasando por encima de los derechos de sus ciudadanos.

Afirmó que la "lucha" no se detendrá en este punto, conocedora de que su ex jefe no siempre acata las recomendaciones que le hace un juez, seguirán recabando firmas para enviar oficios a Derechos Humanos a nivel federal y al propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya que él mismo ha dicho que la vacuna no es obligatoria y no se debe prohibir el acceso a ningún lugar por no contar con la dosis.

San Juan Gallardo aseguró que no se trata de un tema político o personal con el alcalde, pero ¿el que le hayan negado la entrada al palacio municipal sería a propósito, sería por tema personal del alcalde a la ex funcionaria? pues en esta instancia pública el certificado de vacunación se empezó a pedir un día después, el martes 03 de agosto, incluso todavía ese día, se dice que un funcionario de primer nivel pasó como si nada, sin mostrar su comprobante.

Ya vienen los crucero al puerto

A dos semanas de que arribe el crucero Carnival al puerto de Mazatlán, con lo cual dará inicio el regreso de este tipo de embarcaciones, tras un año de ausencia por el tema de la pandemia del coronavirus, autoridades de salud se reunieron con personal de la Administración Portuaria Integral (API) el martes para afinar detalles sobre la instalación de filtros sanitarios y de control médico.

La instalación de estos nuevos filtros sanitarios se sumará a los 14 que ya operan en la región, en los que no sólo se dará información a través de folletos sobre las medidas sanitarias, sino también atención médica a quienes presenten síntomas.

El personal de salud recorrió las instalaciones de la API Mazatlán para inspeccionar el área y determinar dónde se colocarán los filtros sanitarios, mismos que operarán toda la temporada de arribo de cruceros.

Desde el mes de junio se manejan fechas tentativas para el regreso de cruceros al puerto de este destino turístico; primero se dijo que llegarían en junio, después que en octubre o noviembre, y al final, se determinó que el próximo 24 de agosto, arribará el crucero Carnival con alrededor de 5 mil turistas a bordo.

Hay que recordar que los primeros casos de la variante Delta en Sinaloa fueron detectados en mayo pasado, luego de que un barco petrolero hindú arribara el día 2 de ese mes al puerto de Mazatlán. Se cree que los tripulantes de ese barco que bajaron, contagiaron a buen número de personas locales.

Para el 24 de junio, la cepa oriental se encontraba presente en nueve entidades de la República mexicana, y para el primero de julio ya se había extendido por otros cuatro estados más.

Desde entonces, las autoridades de salud han reforzado los protocolos para evitar la propagación de casos Covid en el estado de Sinaloa, ya que en el mes de julio, el 20% de los casos tenían activa la variante Delta.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal, Luis Eusebio Terán Tirado, confirmó recientemente que los pasajeros y tripulantes de los cruceros sí van a descender de las embarcaciones, en esta temporada de arribo.

De ahí que los protocolos y los filtros sanitarios se refuercen en el recinto portuario, aunque se sabe que tanto pasajeros como tripulantes vienen vacunados y traen su certificado.