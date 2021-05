Sin ley ni orden

De manera intempestiva la directora del ISSSTE en Mazatlán, Ana Eugenia Barrera Vivanco, presentó su renuncia, esto tras múltiples quejas y protestas de derechohabientes por el desabasto de medicamentos desde que inició la pandemia, este centro de salud sigue acéfalo.

Personal de la institución, informó que la titular renunció el pasado 20 de abril, sin previo aviso. La noticia les cayó de sorpresa.

Hasta la fecha, ninguna autoridad ha informado de manera oficial la renuncia de Eugenia Barrera y mucho menos han dado a conocer quién será el nuevo titular del nosocomio.

Al parecer nadie quiere recibir la “papa caliente” en la que se ha convertido el hospital que lleva por nombre Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio, extinto director que fue asesinado frente a las puertas de Urgencias.

La médica psiquiatra Eugenia Barrera asumió el cargo el 01 de marzo de 2019, en sustitución de María Liseth López, durante la toma de protesta, se anunció la intención de ingresar al Programa de Infraestructura Nacional para transformar la clínica en un hospital general del ISSSTE.

Barrera se comprometió a dar cobertura a todos los derechohabientes, con un trato digno, equitativo y de calidad, así como de ampliar la infraestructura hospitalaria para atender la mancha poblacional, incluyendo el sur del estado.

Un poco más de dos años estuvo al frente de la unidad médica, tiempo en el que no cumplió con nada de lo ofrecido.

Pueblo sin ley

Desde el inicio del proceso de campaña, el municipio de Escuinapa pareciera ser un pueblo sin gobierno.

Un mes en que el alcalde Emmett Soto Grave ha brillado por su ausencia, aún más de lo ausente que había sido desde el inicio de su administración.

La falta de gobernabilidad está siendo notoria en las calles del municipio, principalmente en el tema de la basura, ya que desde hace varias semanas, las colonias de la periferia y comunidades carecen de un buen servicio de recolección.

Los escuinapenses dicen que no tiene presidente municipal, ya que este no ha salido a dar la cara en este último mes.

También se vio reflejado esto en los pasados hechos violentos sucedidos en el municipio…

¿Áreas verdes un problema?

La semana pasada la denuncia de una vecina del fraccionamiento Los Sauces, involucró a las direcciones de Ecología y Servicios Públicos en la tala de más de 160 árboles, arbustos y plantas de un área verde del asentamiento.

En enero del 2020 el departamento de Parques y Jardines cometió el ecocidio con el pretexto de que había un proyecto de rehabilitación de áreas verdes y que era necesario quitar vegetación no propia de la región.

La vecina hizo su denuncia ante Ecología en tiempo y forma y se le contestó que Parques y Jardines había actuado mal, que antes de talar debió consultar a esta dependencia para asesorarlos y que a la brevedad posible se estaría reforestando el área.

Ha pasado ya más de un año y el proyecto no ha llegado. Al revivir este caso nuevamente, la titular de Ecología Lourdes San Juan Gallardo, comentó que no supo si el proyecto se concretó o no, cuando explícitamente en el documento se comprometió a supervisar que la rehabilitación se llevara a cabo.

Mientras que el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, aunque sí recordó el caso, dijo que él ya estaba en el entendido de que el proyecto se había culminado, por lo que tendría que revisar nuevamente.

Mazatlán está atravesando por un momento crítico de sequía severa y está poniendo en riesgo hasta el riego de las áreas verdes. Ambas direcciones coincidieron en que llegará el momento en el que tendrán que priorizar el agua, o para consumo humano o para plantas.

Pero si una de las formas de contrarrestar las sequías es apostándole a la infraestructura verde, entonces ¿por qué deforestar estos espacios, por qué otorgar permisos para la construcción de infraestructura gris en áreas verdes?

Lo dicho en el puerto se vive un tiempo sin ley mi orden, esto pasa cuando los que gobiernan sólo piensan en su bolsillo.