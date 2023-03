Sin ley ambiental en Mazatlán

Mientras no se aplique con rigor la ley en materia ambiental, los daños a los ecosistemas seguirán presentándose con la contaminación de playas, esteros y sistemas lagunarios de Mazatlán, donde en los últimos años grupos ecologistas han evidenciado situaciones que no son visibilizadas ni atendidas como se debería por las autoridades correspondientes.

La tala indiscriminada de mangle en el arroyo Jabalines, los esteros Infiernillo y Urías, así como en la Isla de la Piedra, además del constante derramamiento de aguas negras en estos lugares, así como la contaminación desmedida por parte de los ciudadanos, son un ejemplo claro de que falta todavía mucho por hacer en este sentido.

Local La otra cara de la Isla de la Piedra: evidencian contaminación del ecosistema manglar

En las jornadas de limpieza que realizan asociaciones con MazConciencia se han encontrado desechos de todo tipo, desde plásticos, vidrio, muebles viejos, refrigeradores oxidados, combustible, cuerdas de barcos, zapatos, hasta desechos de automóviles, lo que genera un grave daño ecológico.

Los focos de alerta se encienden debido a que las especies marinas que habitan en los esteros consumen toda esta contaminación que al final del día termina en el cuerpo de los seres humanos que comen estos pescados, ocasionándoles desde daños renales hasta del sistema nervioso, entre otros padecimientos, según estudios realizados por especialistas.

Si no se pone un freno a esta contaminación, si no se aplican de forma rigurosa los reglamentos ambientales, estos ecosistemas pueden sufrir un colapso ambiental en un corto tiempo si la tendencia de desarrollo urbano, industrial y de contaminación no cambia en la ciudad.

Y lo más grave es que, a como están las cosas, la población no está disminuyendo, sino por el contrario, va en aumento, y el plástico cada día se utiliza para más actividades cotidianas, por lo que el panorama luce realmente desalentador.





Campos agrícolas, las condiciones infrahumanas

Cada que estalla un escándalo en un campo agrícola de Sinaloa, ya sea por la violencia que termina con la vida de una niña, por condiciones de esclavitud o, como ocurrió la semana pasada, por mortandad y enfermedad de menores debido a la falta de alimentos y las condiciones insalubres, el Gobierno sale a cubrir sus omisiones con intensas jornadas de apoyo.

Así ocurrió ahora que se destapó el caso de los menores en unas cuarterías de Juan José Ríos; un menor falleció y al menos 11 más fueron hospitalizados por enfermedades derivadas de la desnutrición y las malas condiciones de salubridad en los pequeños cuartos.

Local Salud pone al descubierto crisis sanitaria en los campos agrícolas de Guasave

El Gobierno tiene toda la estructura para reaccionar con anticipación ante este tipo de sucesos, además de contar con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos (Coepriss), tiene a la Dirección del Trabajo y Previsión Social, área que debería ser clave para la detección oportuna de accidentes laborales y situaciones de precariedad que deberían alertarse con tiempo, para no caer en eventos que revelan las condiciones infrahumanas en las que viven muchas personas que laboran en los campos agrícolas.

No se trata de demonizar a una y a otra parte, se trata simplemente de aplicar reglamentos y leyes que permitan garantizar a las y los jornaleros el acceso no sólo a la vivienda digna, a servicios de salud y a sueldos establecidos en el marco legal.

De nada sirve que la DTyPS realice supuestas supervisiones si no hay un trabajo verdadero de fondo. En la presente edición se documenta que los inspectores visitan los campos, pero no realizan una minuta o una bitácora que registre posibles violaciones a las normas.

Los accidentes arrojan víctimas mortales, gran número de lesionados o niños y adolescentes entre las víctimas. Foto: Cortesía | Sebides

De ahí que este tipo de casos que desnudan las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los trabajadores del campo, podrán continuar aflorando, sin que nadie se haga responsable y sin que nadie sea sancionado. Total, en el país de la impunidad, se trata de un peccata minuta más.