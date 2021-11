Sigue la mata dando

El bunker del Secretario General de gobierno, José Enrique Inzunza Cázares se sigue fortaleciendo, el Pleno del Congreso con una amplia mayoría eligió como magistrada primera del Supremo Tribunal de Justicia a su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño y a su amigos Jesús Iván Chávez Rangel Magistrado III y Omar Jesús Abitia Salazar Magistrado V propietario.

De la terna con 36 votos, Claudia Yuridia Meza Avendaño, salió avante, solo uno de los dos legisladores del PAN votó por otra opción: Gloria del Carmen Morgan Navarrete, porque es hermana de la ex diputada Tania Margarita Morgan e Ivonne Salazar Espinoza obtuvo tres votos

Siempre dicen que hubo línea, pero se guardan muy bien el secreto de quien se las tira, sólo de manera desparpajada los diputados sin titubeos marcaron la boleta, luego llegaban a la urna para votar por la gente del Secretario General de Gobierno.

Los amigos de Inzunza Cázares, Jesús Iván Chávez Rangel obtuvo 38 votos para ser Magistrado III y Omar Jesús Abitia fue electo con 36 votos, no dejaron ninguna duda de que eran los elegidos, y como vulgarmente se dice para “taparle un ojo al macho”, distribuyeron cuatro votitos para los otros, para que no se fueran en blanco, para no decir que fue por unanimidad y así bajarle un poco al sospechosísimo.

Sin embargo, se entiende que hay valores entendidos, los legisladores lo dicen, lo afirman que quien manda en Inzunza Cázares, por lo tanto, hay que atender al “patrón”, no vaya a ser que el día de mañana lo ocupen.

Quien sale perdiendo, sin duda es Claudia Yuridia Meza, porque los legisladores no se ocuparon de conocer su currículo, sino que algunos diputados, dicen, preguntaban al ver la terna, quién era la esposa del Secretario General de Gobierno.

Nuevamente aunque parezca disco rayado, Inzunza Cázares se sigue fortaleciendo a partir del primero de Noviembre, cuando tomó posesión como Secretario General de Gobierno, aunque desde antes ya venía operando, no así era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Cuentan las malas lenguas que en la Legislatura pasada empezó a mandar en el Congreso del Estado, se le veía a diario con los diputados de Morena, ahora pasa lo mismo, aunque guarda las formas, ya no acude, o por lo menos, dicen, ya no se pasea como Juan por su casa.

Así es que tiene bajo su control los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en menor escala, va acomodando sus cuadros en otros lares, como es el Supremo Tribunal de Justicia, donde está su hermana Aída Inzunza es Magistrada y a su hermano Santiago director general de Cobaes.

Liliana Margarita Campuzano Vega, es Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y ya se alista para ser la Presidenta de la CEAIP, al concluir su mandato José Alfredo Beltran.

Liliana Margarita, es hermana de la magistrada María Bárbara Irma Campuzano Vega, quien forma parte de los afectos de Inzunza.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

Todo hace suponer que este miércoles se puedan proponer y elegir a los nuevos Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, luego de que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunciara que convocó a sesión de Cabildo para hoy miércoles.

El sábado pasado, el Presidente Municipal propuso dos ternas, y las dos se las rechazaron por mayoría los regidores.

Todo hace suponer que la terna compuesta por Rogelio Buelna Sánchez, para la Secretaría del Ayuntamiento, Javier Alarcón Lizárraga, para la Tesorería, y Edgar González, para Oficialía Mayor, pueda volver a ser propuesta para ser aprobada, pero… se rumoraba que los regidores podrían impugnar a Edgar González, por cuestiones políticas, pero no había nada definido. Sin embargo, no se descarta que el Presidente Municipal tuviera una jugada preparada, ya que dijo a los medios de comunicación que podría tener una sorpresa: “Mañana se van a enterar”, manifestó.

Este martes, el alcalde Benítez Torres les volvió a recordar a los regidores que él es el propone y el Cabildo lo aprueba, pero confió que se llegue finalmente a un acuerdo con los ediles, “porque finalmente la historia nos va a juzgar, a ellos y a nosotros”. Y les indicó que como no hay ningún argumento para no aprobar a los nuevos funcionarios, ellos pueden ser sancionados.

Luego de un desplegado que apareció firmado por senadores y diputados federales pidiendo respeto a los regidores, el Químico agradeció a sus “compañeros y amigos” que se solidaricen con él, al igual que al gobernador Rubén Rocha Moya, por ser institucional y no meterse en este problema.

Vamos a ver en qué termina este asunto, pero todo supone que unos van a tener que doblegarse, y parece ser que no será finalmente el alcalde.