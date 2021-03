Sergio Torres, ¿el nuevo paladín al rescate?

Bastante polémica se levantó el martes pasado el hecho de que el aspirante a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, entrara al campus de Ciudad Universitaria y ahí en la explanada de la Biblioteca Central, grabara un video diciendo que ahora sí, él rescatará a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Urgido de adhesiones, “El Morrín” no voltea a verse en el espejo para responder por el saqueo sistemático del Ayuntamiento de Culiacán durante su trienio, y que dejó una gran deuda a la hacienda pública de los culiacanenses… Torres Félix sabe que no ganará pero ahora se puso el disfraz de paladín de cuanto tema puede colgarse para que lo volteen a ver.

Un candidato que genera expectativa electoral, no necesita colgarse del ataque facilón y torpe. Ante la presencia de Torres Félix con su equipo de grabación en CU, la Universidad respondió de manera institucional con un comunicado en donde llama a los actores políticos a no involucrarla en la campaña.

Los cuestionamientos al ex priista fueron también en diversos medios porque su jefe de seguridad Octavio López Valenzuela, ingresó al campus presuntamente armado. Las fotos que circularon se aprecia al ex director de la Policía Municipal de espaldas cargando una mochila y con un bulto en el cinturon. Los reportes de seguridad de la UAS señalan que hubo incidentes y actos de intimidación del ex funcionario.

Hay que recordar que urgido de reflector “el Morrin” hizo denuncias escalonadas para generar atención contra su ex correligionario Jesús “Chuy” Valdés, que se sabía con antelación que llegarían a nada. El costo para Valdés si lo hubo fue en lo inmediato porque no competirá por un cargo local, sino muy posiblemente entre a la lista plurinominal a San Lázaro.

El bufón de las campañas por la franquicia llamada Movimiento Ciudadano ya se presentó, habla a diestra y siniestra tanto de la alianza Morena-PAS, del gobernador Quirino Ordaz, del priista Mario Zamora, queriendo engañar al electorado que sabe de sus corruptelas y doble discurso.

La estrategia de Sergio Torres Félix es de escupir para arriba. Ese ha sido su único recurso, no tiene propuestas porque su talento no va más allá de ocurrencias en conferencias de prensa que sirven para alimentar la “declaracionitis”.

VA DERECHO Y NO SE QUITA

Muy peleada está la presidencia municipal en Mazatlán, hasta ahorita son 18 los precandidatos apuntados en Morena para ser votados de manera interna, entre los nombres más sonados están Sergio Valle, David Torrentera, Elsa Bojórquez y el actual alcalde Guillermo Benítez.

En su momento el representante del partido, Roberto Rodríguez Lizárraga, había comentado, que si se sobre pasaban los límites de los aspirantes, pues sólo 4 podrían participar en las encuesta interna y de ahí saldrá el candidato oficial.

Y no quita el dedo del renglón, el alcalde porteño Benítez Torres con sus aspiraciones, se siente muy confiado de poder ser el candidato, aunque todavía tiene pendiente la acusación de violencia de género en los altos mandos de los Tribunales Electorales, resolución que podría quitarle de nuevo la oportunidad o seguir en la jugada o de plano alargarse el proceso.

Será que el Químico se siente muy seguro de ser elegido de entre sus compañeros morenistas, porque se sabe conocido por la gente y porque según sus propios compañeros militantes, le brindan todo el apoyo.

A pesar de que muchos ven un panorama no muy claro para Benítez Tórres, el viernes 5 de marzo se ausentará del cargo de presidente municipal, con una licencia para incorporarse el 7 de junio, un día después de la jornada electoral, y esto lo hará, independientemente del resultado que obtengan en sus aspiraciones de reelección.

Es un misterio quien lo suplirá en tiempos de licencia, hay un hermetismo innecesario, ya que el que se quede en su lugar tiene que dar la cara por las cosas mal hechas, que saltan a la vista y que no podrá responder que “eso no le tocó y que no estaba”.