Ser mujer, madre y profesora.

“El mejor maestro es el que sugiere en lugar de imponer, es quien inspira a sus oyentes con el deseo de aprender”

Edward Bulwer

El primer recuerdo que tengo de la maestra Julia Viera Hernández, es sentada cómodamente en una silla sosteniendo en manos un libro y a su lado un cuaderno donde realizaba apuntes. Es la imagen eterna de mi madre en modo de profesora. Esa fotografía todavía perdura como un viajero en el tiempo recordándome del amor hacia los libros. Cada ocasión que poníamos objeción ante las tareas académicas, mencionaba sabiamente: “Su padre y yo no somos ricos, entonces el gran esfuerzo que hacemos cada día, es heredarles el hábito de la lectura y el estudio” Siempre nos ponían los medios para lograrlo, nuestro comedor se transformaba en un pequeño estudio, rodeado de enciclopedias, diccionarios, revistas, periódicos y libros de textos para acercarnos al conocimiento.

Julia, la niña y adolescente que a veces pareciera haber salido de un cómic para enfrentar con sueños, el primer desafío que le presentó la vida convertirse en huérfana a sus diez años. El segundo, fue aprender a vivir con una abuela paterna de carácter duro, ríspido que le enseñó con reniegos cómo llevar las labores domésticas en una casa a su corta edad. Así con toda las carencias en que vivió, mi madre tenía una frase muy cómica “A mí me salieron los dientes con el café de olla, porque en aquellos tiempos tomar leche era para ocasiones muy especiales, un lujo” esa discurso lo expuso después de que mis hermanos y yo nos estábamos quejando sobre el menú servido a la hora del desayuno.

Algunas veces llegué a pensar que mi madre, la profesora Julia; era de otro planeta porque siempre ha tenido una extremada actitud positiva hacia la vida, las personas y las cosas. “Doña Gertrudis” como le decimos de cariño en la familia, nunca perdió el deseo de salir adelante, pese haber tenido en contra muchas limitaciones económicas. Salió de la Loma, un poblado que colinda con el río de Las cañas con la meta de superarse, sus hermanas Honoria, Teresa, Evangelina buscaron oportunidades en Hermosillo. Julia la más pequeña se aventuró en esa ciudad, ingresó a enfermería pronto descubriría que no era su verdadera vocación. Con la alegría que nos trae el reconocer las cosas que nos llenan, un 20 de noviembre vería desfilar a unos niños su corazón se sintió pleno, orillándola a tomar la mejor decisión de su vida para dedicarse a la mejor profesión del universo: la docencia.

Julia la mujer se enamoró en el Guayabo una comunidad cercana a Villa Unión. La manera en que mi padre José Raygoza y mi madre se conocieron fue curiosa. La maestra que reprueba a la hermanita de quien en un futuro sería su novio y esposo, el hermano guapetón que va e intercede, coqueteando con sus hermosos ojos azules que poseía mi padre, con toda la galantería no lo logró. “Una mujer incorruptible” diría papá unos días antes de morir. En la familia existen mil bromas sobre ese hecho. Nació el amor en Julia y José; de ellos tres chamacos algo loquitos: María Félix, José Rigoberto y Carmen Julia. Mi madre piensa que la locura la heredamos de mi padre pero en realidad viene del lado materno, porque no existe profesor que no esté consciente del amor demencial que demanda la profesión de ser maestro.

Julia Viera al igual que muchas mujeres en el país sufrió de las consecuencias que deja el machismo exacerbado arraigado en la cultura de la mayoría de los hombres en nuestro país, los sueños de perdurar el matrimonio se fueron esfumando. Las metas que habían trazado en común se detonaron como cohetes a diferentes direcciones. Con todas las contrariedades que puede dejar el fracaso de un matrimonio, mi madre nunca perdía piso seguía estudiando, superándose; poniéndonos el ejemplo, encontró en el estudio un refugio para olvidarse y liberarse. La reconciliación que tuvimos sus tres hijos con José Raygoza nuestro padre, fue entender que era humano con virtudes y demonios a vencer, mi madre nos ayudó a valorar y reencontrarnos con él. Julia la madre, la mujer, la profesora nos enseñó la lección más difícil de experimentar y aprobar: el perdón.

Julia Viera la profesionista una inspiración, siempre estoy aprendiendo de mi mejor maestra. Alguna ocasión mencioné a mis amigos cercanos que fui profesora por accidente y necesidad económica, pero esa es una mentira que me había creado para NO aceptar el enamoramiento más largo que he tenido en toda mi vida: la docencia, la llevo en la sangre. Julia Viera una profesora capaz de sacar de la cárcel a sus estudiantes del hogar San Pablo cuando fue directora en la primaria vespertina Antonio Rosales, de ayudar a los padres de sus estudiantes con comida a veces hasta con dinero, de involucrarse en un proyecto para mejorar la convivencia en los espacios escolares que ha pisado, de llevarse a vivir a su casa a jóvenes en riesgo, por un tiempo mis padres recogieron de la calle a Alberto Marin, un niño que escapó de su casa en Guadalajara porque no aguantaba la situación entre sus padres. Ayudar a niñas como: Conchita, Solimar y Yessenia. A Roberto Rey panameño a quien queremos como un hermano, de apoyar a parientes sin ningún interés; ofreciéndole techo. Sin esperar nada a cambio, sólo que mejoren su vida y sus expectativas, en cada ayuda que brinda ella siente que devuelve el apoyo incondicional, de cada mano que estuvo presente en su orfandad.

Julia Viera la voluntaria, la mediadora de lectura, de alguna u otra manera siempre realizó acciones para la comunidad, cuando vivíamos en Urías, era capaz de bañar y cortar el cabello a algunos indigentes y reclutar a los niños basureritos para su escuelas, darles para el camión para que aprendieran a leer y escribir, también de proporcionar refugio a los que pasaban por orilla de carretera en nuestra vieja casa de Urías para que pudieran dormir en el porche. Fomentar la lectura desde el 2002 para la profesora Julia se volvió un detonante, una misión o difundirla en anexos con jóvenes con problemas de drogas, en una colonia popular a la sombra de árbol y por su puesto en su escuela, su casa por excelencia que después de cuatro años de jubilada sigue haciéndolo en la Técnica pesquera Número 7.

Podría escribir una novela sobre la profesora Julia Viera estoy contagiada de su amor a la lectura, admiro su humildad, la perseverancia, la solidaridad, su resiliencia y sencillez. Por eso si tuviera que escribir y dibujar un cómic sobre mi madre; su alias sería “Doña Gertrudis” como aquella mujer del México colonial que ayudó a la guerra de independencia, porque Julia Viera la profesora ha ayudado a muchos jóvenes, niños, mujeres, hombres a liberarnos por medio del conocimiento, de los libros de muchas ataduras, nos ha regalado alas para hacer volar el espíritu. ¡Feliz día del maestro! En especial para aquella que sigue influyendo fuertemente en mi formación: la profesora Julia Viera Hernández.