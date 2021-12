Seguirán los desencuentros Rocha-Cuén

Gente cercana al gobernador Rubén Rocha Moya y al secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda aseguran que se mastican, pero no se tragan, sus “desavenencias” es ni más ni menos el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El encono se acrecentó cuando ambos recomenzaron a agarrar fuerza, el primero cuando Morena lo empezó a apoyar, ganó la senaduría y el control del Congreso del estado con la mayoría de Morena y el segundo ya tenía el control de la UAS y se afianzó al formar su partido el PAS.

Así desde el 2018 empezaron de verdad la lucha intestina por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los universitarios –una gran mayoría- reconocen al maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda como el hombre que rescató a la UAS de la inercia en la que se encontraba y la llevó a ser ahora una de las mejores del país, sin embargo, sus detractores aseguran que es “el botín político” de Cuén.

Cabe recordar que Morena inició el movimiento universitario para el rescate de la UAS en noviembre del 2018 –apenas unos días de que Morena despachaba ya como mayoría-, Guillermo Escobar ratificó ante el congreso del estado la iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la UAS que estaba congelada desde el 2016, donde entre otras cosas asegura en la iniciativa que la máxima casa de estudios ha perdido pertinencia.

Hasta este momento Morena ha impulsado tres iniciativas de Ley donde pretenden cambios en el Consejo Universitario y elección del rector, porque en las tres se advierte que al interior de la UAS hay autoritarismo, sumisión, opacidad y perversión en el manejo de los recursos humanos y financieros, además de la antidemocracia, desorden, caos, privilegios, obedeciendo siempre a cálculos políticos de un partido.

Por ejemplo en tribuna, en Facebook y en cualquier foro donde se para, el diputado Pedro Villegas Lobo, señala que la idea de Morena es “liberar a la UAS del PAS”, ya que asegura que casi la mitad de los ejecutivos del PAS están trabajando en puestos de confianza en la UAS y no solo eso, también los sindicatos de jubilados viven de la UAS están al servicio del PAS.

Si bien es cierto que en la Legislatura pasada no pudieron o no quisieron hacer ruido para no alborotar a los universitarios, ahora, que tienen todo el poder en sus manos en Sinaloa, Rocha Moya empieza a mover sus piezas y no pierde la oportunidad de recordarle a Cuén quién manda en el estado y que él no negocia con subalternos.

En la semanera de este lunes, Rocha Moya, le dio un llegue al rector de la UAS, sin nombrarlo, si les dijo que se dejen de andar gastando el dinero que le corresponde a la máxima casa de estudios, al referirse al Presupuesto, donde la UAS solicita 300 millones de pesos de adelanto para salir bien el año.

Palabras más, palabras menos, les pidió que privilegien la disciplina financiera al recordarles que cuando fue rector de la UAS nunca pidió un peso extraordinario y que después de él, les ha dado de andar de “pilis” y dejó entrever que no la apoyará porque su prioridad es apuntalar a los municipios que tienen problemas financieros.

El congreso hasta ahorita está muy callado, porque andan ocupados en otros menesteres, pero empezando el año, sin duda, desde la Secretaría General de Gobierno y del propio gobernador, las baterías estarán cargadas en el “rescate de la UAS”.

No aceptó nombramiento

La mañana del martes, finalmente el ingeniero Luis Gerardo Núñez Gutiérrez se despidió del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Llegó al Palacio Municipal y se metió rápidamente a Presidencia. Ahí duró mucho tiempo. Un día antes, el Presidente Municipal había confirmado que al parecer el ingeniero no había aceptado la dirección de Servicios Públicos. Dijo que iba a buscar a una persona que se hiciera cargo, y con respecto al actual director Miguel Luis Morales Lizárraga, comentó que regresaría a la Jefatura de Aseo Urbano, porque quería oxigenar esta dependencia municipal.

Hay que recordar que todo se gestó el día de la inauguración de la avenida Gabriel Leyva, donde el alcalde Benítez Torres anunció que el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo había aceptado ser el próximo Gerente General de Jumapam y que a Núñez Gutiérrez lo enviaba a Servicios Públicos. Esta noticia, al parecer sorpresiva, no le gustó nada al ingeniero. Se retiró rápidamente del evento. Unos dicen que hizo una rabieta.

Esta mañana, acudió con el alcalde. Aunque no trascendió nada, todo hace suponer que le presentó su renuncia y su agradecimiento por el trabajo.

Un par de horas antes, envió Núñez Gutiérrez una nota dirigida a los medios de Comunicación donde se despedía:

"Estimados comunicadores, como bien saben, la vida está hecha de ciclos y en mi caso personal, hoy cierro uno que me llenó de muchas satisfacciones. El servicio público me dio una nueva visión sobre el desarrollo social y a agradezco a la vida esta oportunidad; fue una etapa durante la cual su apoyo fue muy importante, por ello quiero agradecer en todo lo que vale su trabajo y atenciones hacia mi persona, los felicito por su compromiso social y los exhortó a seguir conduciéndose en la línea de la ética periodística y de valores morales. Les expreso mi amistad y bendiciones.

Atentamente,

I.M.N. Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

Ya Osbaldo López Angulo despacha desde el lunes en Jumapam luego de que el Consejo lo ratificó. Esperemos cómo le va, porque tiene un gran reto, que es solucionar el problema del drenaje y las interminables fugas que corren por las calles. Ese fue el talón de Aquiles de Luis Núñez Gutiérrez, mismo que podría ser también para el nuevo Gerente General de Jumapam.