Secuestro de poderes en Sinaloa

En el Congreso del Estado se lavan la boca a diario, con el tema del influyentísimo, es una cantaleta de todos los días. Lo malo es que ellos lo aplican a la inversa y se sirven con la cuchara grande cuando se puede.

Ayer en el Centro Empresarial estaban pidiendo que los candidatos presenten su “3 de 3”, es decir, la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, mientras que los diputados en sesión ordinaria en el Pleno votaban su “dos de dos”, porque así trabaja Morena, secuestrada por el Judicial y el PRI al servicio del gobernador: tú me das, yo te doy.

Al darse a conocer la determinación para elegir a una Comisionada y un Comisionado de la CEAIP, ayer dieron otra muestra para que sirven los diputados.

Los amarres estuvieron al más alto nivel, como diría el ranchero: “uno pa ti, uno pa mí…”o sea uno para Inzunza y otro para Quirino, dejando a un lado a los ilusos participantes que todavía creen en el “nosotros no somos iguales”, al confiar ahora que Morena tiene la mayoría, las cosas iban a ser diferentes.

Aquí viene lo bueno, resulta que la hermana de la Magistrada Primera Propietaria, Bárbara Irma Campuzano Vega, Liliana Campuzano Vega - quien también se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial-, arrasó con la votación, quedando con 33 votos a favor.

Esto sería normal, pero hay quien dice que piensa mal y acertarás, ya que el jefe de ambas hermanas es nada más y nada menos que Enrique Inzunza Cázarez Magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero que en esta Legislatura, prácticamente atiende en el Congreso del estado y que como dicen los trabajadores, se pasea como Juan por su casa.

La ahora electa Comisionada durante su comparecencia, hizo énfasis en que no tenía padrinos ni madrinas, ella sabía que estaba apuntalada por Inzunza Cázerez.

Ahora vayamos con el nuevo comisionado José Luis Moreno López quien obtuvo 29 votos, prácticamente ha sido el portero de Transparencia durante varios años en la Secretaría de Administración y Finanzas -2001 a 2017-, desde donde salió porque ya estaba “enfadado” y para que se le quitara el “fastidio”, órale, que lo mandan nada más ni nada menos como director de Finanzas del ISSSTESIN.

Sí, a esa institución que Morena tanto ha deshonrado, al calificarlo como el principal nido de corrupción, pero, que ahora respalda a Moreno López para que vele en el máximo órgano de transparencia y que por cierto uno de los jefes de Moreno en Administración y Finanzas es el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Pero como todos sabemos que la mayoría de los diputados ni leen lo que votan, ni siquiera se dieron cuenta que respaldaron al director de Finanzas del ISSSTESIN que tanto denostaron, o que por miedo a represalias de Graciela Domínguez votaron justamente por el personaje que tanto han mencionado en tribuna y en foros.

Esta es la incongruencia de Morena en su trillado discurso, al respaldar a este personaje, y que no digan que no había otras opciones, por ejemplo, ahí tenemos a Ramón Bohn un joven con doctorado en Derecho, una sólida preparación y que si bien es gente que ha trabajado junto a Francisco Frías Castro, es un joven que brilla con luz propia. Su capacidad fue evidente en la comparecencia. Y no logró un solo voto de los diputados.

Cuánta saliva han gastado en señalar la corrupción de ISSSTESIN y al Director de Finanzas lo nombran en la CEAIP; de los del PRI ni hablamos y a los otros legisladores, mejor ni los mencionamos porque están a lo que les diga, quien mande en el Congreso.

Tal parece que los únicos congruentes en el Congreso son Karla Montero del PES y Apolinar García de Morena, porque no inclinaron la cerviz a la camarilla que manda en el Congreso.

De acuerdo a los párrafos décimo y décimo primero del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, dentro de los diez días hábiles posteriores a la designación, el Gobernador del Estado de Sinaloa podrá objetar estos nombramientos…Sí chuy cómo no.

Qué pensará el actual presidente Comisionado del CEIAPES José Alfredo Beltrán quien es un paladín, un defensor de que las cosas se hagan con transparencia y legalidad. Ahí se lo dejamos…

REVIRE

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres descartó que la suspensión temporal de los derechos partidarios dictaminada en su contra por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena sea un acto de revanchismo político y dijo no temer a nada, ya que no tiene cola que le pisen.

Señaló que aunque no le han dado una fecha para presentarse ante la Comisión de Honestidad y Justicia que lleva el proceso de impugnación sobre violencia política en razón de género en contra del ejercicio de la síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, él sigue con la conciencia tranquila.

A pregunta de reporteros sobre si teme por el proceso que se le sigue o a un juicio político, respondió: “No temo a nada, lo único que temo es a Dios, lo demás no temo, soy un hombre con la conciencia tranquila, sin cola que me pisen, sin que se me puedan señalar de nada”.

Con respecto a la suspensión de sus derechos partidista, comentó que este no es problema, pues se puede resolver en tiempo y forma.

Insistió en que el partido de Morena no puede ejercer revanchismo político en contra de uno de los mejores alcaldes del país emanados del Movimiento de Regeneración Nacional y citó los resultados de una encuesta hecha por Mitofsky que lo coloca en el lugar número 11 de todo el país.

Para el presidente Benítez Torres, ejercer revanchismo en su contra por parte del partido Morena sería un error político, debido a que él se encuentra entre las gentes más destacadas del movimiento de regeneración nacional.