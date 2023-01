¿Se viene la privatización del Cerro del Crestón?

En contra de la tirolesa que se instalará en el Cerro del Crestón y a favor de defender la naturaleza, el diputado federal Juan Torres Navarro convocó a los mazatlecos a una manifestación el próximo domingo.

El morenista había estado muy callado desde que Edgar González Zataráin asumió la presidencia del puerto luego de haber sido muy crítico de la gestión de Luis Guillermo Benítez Torres, muy probablemente porque ahora su esposa es parte de esta administración.

Pero ¿será que se termina la armonía? y es que el legislador federal no está contento con el proyecto de la tirolesa que conectará a los cerros Crestón y Vigía, no solo por la parte medio ambiental, sino también porque es de inversión privada. Para él todas las autoridades, incluyendo al municipio, deben de decir un rotundo no a la tirolesa.

De que será un atractivo turístico lo será, lo reconoce, pero cuestiona si realmente es necesaria en este espacio que de por sí guarda ya un belleza natural.

Su mayor preocupación es que el cerro termine siendo privatizado, al concesionar o permitir a un privado el uso de este espacio y es que este proyecto sería el segundo en el recinto natural con fines lucrativos, donde el municipio no recibe ni un solo peso, o al menos no han dicho lo contrario.

Por su parte el alcalde, salió a declarar, después de haber visitado al empresario impulsor de la tirolesa, que el municipio no aporta recurso alguno en el proyecto y que son las instancias federales las encargadas de dar o no el permiso de acuerdo al impacto de Manifestación Ambiental, aunque eso no exime al municipio de por lo menos estar al tanto de lo que sucede.

Cuando se trata de la zona federal marítimo terrestre las autoridades municipales nunca quieren meter las manos, alegando que no es de su competencia, pero lo cierto es que sí se pueden decir no a proyectos que no empaten con los diferentes planes de desarrollo, aunque estén en la zona federal marítimo terrestre.

Tras la convocatoria de Torres Navarro varios ambientalistas mazatlecos han externado su apoyo y han confirmado su asistencia, con el fin de exponer las repercusiones medioambientales que en mayor o menor medida un proyecto así pudiera generar.

El proyecto de la tirolesa, según se informó, lleva ya un 50 por ciento de avance ¿podrán detenerlo?