Se va por detrás el director del IMDEM

De puntistas salió Humberto Álvarez de la administración actual del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán, se fue sin decir nada y en silencio, era obvio que saldría huyendo después que su protector estuviera de permiso, aprovechando para no dar cuentas.

Aunque ya se sabe que en esta administración han abundado las irregularidades, desde su arranque; con el tema de la administración de Cultura, en el que los directores Blancarte y Marsol prefirieron renunciar antes de verse afectados por los malos manejos y qué decir de los violencia de género ejercida contra Elsa Bojórquez. Si le seguimos rascando poquito, pues brota las malas decisiones de este gobierno municipal morenista, que lleva el cuarto director de Seguridad Pública, unos porque no dieron el ancho y otros, porque de plano les ataron las manos para trabajar.

Álvarez Osuna quien había sido señalado por caso de corrupción, un tema muy recurrente durante la administración de Benítez Torres, ya que muchos funcionarios de primera línea fueron señalados por ese problema, además de ser el último de sus "soldados", de los que iniciaron la administración del Químico, que está en licencia.

El ahora ex director del IMDEM tendrá que buscar donde acomodarse, pues todavía está en marcha la investigación que le hizo la Sindica Procuradora quien también está de permiso, donde se le encontró 62 anomalías que en teoría tendría que aún se tiene que aclarar.

No basta con salir por la puerta trasera, tiene que mostrar que tiene pruebas a favor, porque en contra ya tiene muchas.

A FAVOR DE LA MARIHUANA

En su última visita a Mazatlán, el senador con licencia Mario Zamora Gastélum se pronunció a favor de la Ley Federal para la Regularización del Cannabis y otras reformas que legalizan el uso recreativo y médico de la marihuana.

El pasado 10 de marzo, la bancada de Morena, con el apoyo del PT, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y el PRD, aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones que incluyeron 303 reservas, la nueva ley federal para la regularización del Cannabis, esto después de tres años de discusión en México y uno más en el Senado de la República.

Ya sabemos que existen ciertas restricciones en cuanto a la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, pero también en el uso lúdico de la mariguana.

Establece que cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su hogar hasta 6 plantas de cannabis para su consumo, previa autorización de la Comisión Nacional contra las Adicciones, también se podrán constituir asociaciones de cannabis para su uso lúdico, sin fines de lucro, desde 2 hasta 20 personas.

Mario Zamora fue un promotor de la nueva ley, al pasar por el Senado de la República, y que contó con su voto aprobatorio, por lo que le da gusto que haya salido en la Cámara de Diputados, aunque en la votación el Partido Encuentro Solidario, el PAN y el PRI hayan votado en contra.

Desde el punto de vista médico, con la regularización del cannabis, da a Sinaloa una gran oportunidad de convertirse en exportador de CBD, así como exporta camarón o tomate, ya que un litro de esta sustancia llega a costar en Estados Unidos hasta 19 mil dólares.

"Dios o quien quieran ustedes llamarle al ser supremo, hizo que las condiciones geográficas y climáticas de un estado como Sinaloa fueran de las mejores en el mundo para producir marihuana. Se dice que Afganistán y que México son los dos lugares donde geográficamente se da mejor de manera natural la marihuana, sobre todo en Sinaloa, en el triángulo dorado, en Michoacán y en Guerrero", señaló.

Así que lo que en el pasado sirvió para etiquetar al estado con algo malo, comentó, en un futuro muy cercano podría ser un vehículo para generar inversión, desarrollo y empleo, principalmente para la zona serrana donde hay pocas alternativas de empleo.

"Yo respeto lo que cada quien haga, pero yo nunca he fumado marihuana y no quisiera que mis hijas lo hicieran. Yo soy respetuoso, hay que cuidar, pero una parte es la parte lúdica y a mí lo que me importa es la parte médica, verlo como una oportunidad para Sinaloa y cuidar mucho a nuestros jóvenes en la otra parte", concluyó.

La nueva ley aprobada en lo general en la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado de la República, cámara de origen, para discutir las modificaciones y, en su caso, sea devuelta a la cámara revisora