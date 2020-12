Se destapa Alonso y la quiere por Culiacán, pero…

El hijo del diputado federal y ex presidente del partido de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, Alonso Ramírez Reyes, quiere ser candidato a la alcaldía de Culiacán. Durante su presentación aseguró que va sin el respaldo de la dirigencia nacional de Morena para su pre candidatura, porque está en contra de los arreglos cupulares.

¡Si cómo no!: Esas palabras, las hubiera pronunciado cuando el hijo de papi ocupaba el más alto puesto en la estructura de Morena, y no ahorita en este momento que sabe que la tiene muy difícil por la situación de su padre al interior de Morena.

Primero, los morenistas nunca le perdonaron que haya perdido en Coahuila e Hidalgo, luego el distanciamiento de Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuellar, debido a que durante el proceso electoral interno, nunca llegaron a buenos términos.

Sin embargo, el imberbe director del Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán (IMJU) le apuesta solamente a su juventud y a que va a hacer una política diferente, pero eso sí, dijo que no va a renunciar al cargo, sino hasta el último día que lo permiten las leyes electorales.

Ramírez Reyes sabe muy bien y ya lo dejó claro que no cuenta con los mandamás de Morena, que no es muy conocido en el municipio y de pilón si renuncia, se queda sin presupuesto y aunque jura y perjura que no utilizará de la infraestructura del IMJU, pero claro que sí la usará, porque las apariciones no se hacen en lo oscurito y sin duda, ahora va a cacaraquear más lo que está haciendo. Si no al tiempo.

¿PROSELITISMO O PROMOCIÓN TURÍSTICA?

Con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reanudó sus visitas de “proselitismo” en la zona centro y norte del estado de Sinaloa, esto de manera encubierta y en camuflaje como acciones de promoción turística, en las que según el Químico solo se busca dar a conocer los atractivos y promociones del destino turístico de Mazatlán, pero por debajo del agua se reúne con medios de comunicación y actores políticos.

Estas reuniones, gestiones o visitas las realiza desde el mes de julio, en aquella ocasión, el argumento fue para dar a conocer el proyecto que se emprendió en Mazatlán para la reactivación económica, tras levantarse el confinamiento por la pandemia del coronavirus, incluyendo protocolos y medidas preventivas.

En sus recorridos que incluyó la capital del estado, la región del Évora (Guamúchil), Guasave y Los Mochis, aclaró que no fueron con fines políticos con rumbo a la candidatura para la gubernatura, sino para incrementar el turismo local. En dichas reuniones gastó viáticos por el orden de los 44 mil 146 pesos, recursos del erario.

En Guamúchil, Benítez Torres se reunió el 24 de julio con el Consejo Directivo de la Canaco-Servytur, en la que gastó 8 mil 178 pesos en hospedaje para él, su secretaria particular y un acompañante.

Viajó a Culiacán, el 31 de julio para reunirse también con representantes de la Canaco-Servytur de ese municipio, en el que gastó 11 mil 514 pesos en hospedaje; y el 28 de agosto, recibió 10 mil pesos para ir a la ciudad de Los Mochis, donde se reunió con representantes de la Canaco-Servytur.

El viernes 11 de diciembre pasado, reanudó sus visitas, ahora con una gira de trabajo que incluyó los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave y Ahome, en la que entregó 30 premios del Sorteo “Conoce Mazatlán” que incluye paquetes promocionales con todo incluido por 2 noches en el puerto, entre los ganadores hay personas que residen en Navolato, Mocorito, Badiraguato, El Fuerte, Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis.

Se dio a conocer que el Sorteo "Conoce Mazatlán" es una iniciativa de Canaco Mazatlán, Concanaco y hoteleros del puerto, que están sumando esfuerzos en la promoción turística de Mazatlán que emprendió el Químico Benítez Torres por todo el estado y la región.

De nueva cuenta, se aclara a través comunicados oficiales que este sorteo es un impulso al programa de promoción de Mazatlán que ha emprendido el Químico Benítez Torres en el estado y en la región, ante la falta de apoyo del Gobierno Federal tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística. Aquí cabría la frase: “Explicación no pedida, acusación manifiesta”.

En su discurso en Culiacán, el alcalde mazatleco expresó: "Hace poco tiempo tuvimos en este mismo lugar promocionando Mazatlán; los resultados de esa fecha hasta hoy han sido increíbles, recorrimos todo el estado y además de tener turismo estatal, seguimos teniendo turismo de todo el país, y un poco del extranjero...".

Sin embargo, en estas visitas, el Químico Benítez Torres aprovecha cada reunión para conceder entrevistas a los medios de comunicación y platicar con actores políticos o empresariales de cada lugar, sin dejar de tocar su aspiración por la candidatura de Morena por la gubernatura de Sinaloa.