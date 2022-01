Roxana obligada a buscar la reconciliación de los panistas

¿El PRI le enmendará la plana al PAN?, es la pregunta del millón que se hacen los sinaloenses, después de que la nueva dirigente del PAN, Roxana Rubio con la mano en la cintura declaró que debido a que el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán abandonaba el partido, iba a acudir al PRI para que les prestara un diputado para mantener al grupo parlamentario en el congreso.

Cabe recordar que para que se conforme un grupo parlamentario en el Congreso, se requieren cuando menos dos legisladores, y al inicio de la Legislatura, el PAN de panzazo cumplió con la regla, porque en el proceso electoral, el albiazul casi desaparece del mapa y con trabajo, apenas logró dos plurinominales.

Lo que la nueva dirigente panista, debería de hacer, es no andar de “pilili”, mejor debe de convertirse en “curandera” y empezar a sanar las heridas de miles de panistas que han abandonado las filas por tanto agravio que han sufrido desde que el albiazul empezó a ser gobierno.

Los panistas no perdonan la “traición” de los Morgan y su pandilla, del llamado líder Moral Rafael Morgan, quien fuera dirigente por años, diputado local, federal y en el sexenio de Felipe Calderón fue Secretario de la función pública. Muchos lo admiraban porque decían que mantenía viva la democracia en Sinaloa, pero a decir de otros, tomó al partido como propio, no se movía nada si el señor Morgan no lo autorizaba, el mayo legado que dejó fue asegurarles un mejor porvenir a sus hijos y yernos, ahora están bien colocados en puestos públicos, olvidados del partido, y la raza, bien gracias.

Los que llegaban a ser amigos de Morgan, tenían un lugar asegurado en el partido, eran tiempos de vacas gordas, tiempo de abundancia en el partido, y con ello, llegó también el debacle y los que se quisieron perpetuar en el poder, Adolfo Rojo, los Osorio, el Diablo Higuera, sólo por nombrar algunos.

Pero también están los que se enriquecieron en el poder, los pleitos intestinos que no tienen para cuando acabar, si bien es cierto, que cuando vieron el barco que se estaba hundiendo muchos lo abandonaron, pero dejaron la ponzoña ahí que hasta la fecha sigue dañando al puñado de panistas que todavía mantienen la llama del amor al partido, aunque otros, desean abandonar el partido porque ya no les sirve a sus intereses.

Ahí es donde debe de entrar Roxana Rubio y como una madre amorosa, llegarle al corazón de los panistas, no amenazarlos como lo hizo con Adolfo Beltrán, ya que desde que andaba en campaña no pedía oportunidad de decirle que lo iba a quitar de la coordinación y cuando la ratificaron como presidenta del CEN Sinaloa, llegó con la misma alocución, en lugar de un discurso moderador, lo sabe hacer, tiene tablas para eso, es entrona.

Debe de ser conciliadora, porque el horno no está para seguir haciendo pan, de lo contrario, se quedará sola, porque le repetimos, el panismo está desilusionado, sin ánimos de seguir en la lucha y menos cuando ven a un presidente de la república echado para adelante.

Estamos en Sinaloa y nadie más que ella, ahora, tiene la obligación de ser una verdadera opositora acompañar a su rebaño, los panistas son nobles, no necesitan bules para nadar, lo que requieren es que su líder se faje las faldas y no ande pidiendo apoyo a otros partidos.

Si bien es cierto que tiene una excusa para solicitar apoyo al PRI, porque fueron en coalición con el tricolor, s cierto, que hay que ver cuántos votos panistas sacó el único diputado que estaría en posición de cambiarse del PRI al PAN como es Feliciano Valle, quien fue el UNICO candidato que le ganó a Morena en todo el estado.

También hay que ver si el diputado del PRI quiere irse al PAN porque siempre ha militado en este partido y así lo identificaron los priistas en el séptimo distrito electoral que conforman Guasave y Sinaloa al otorgarle 14 mil 021 votos, mientras que los panistas de ese municipio sólo le dieron mil 474 votos…ahí está la reflexión.