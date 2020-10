Rosas en octubre

“La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo: sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir…” (La luna - Jaime Sabines)

En días recientes hemos tenido oportunidad de apreciar la luna y es de todos conocido que, de las lunas, la de octubre es la más hermosa y dice una canción que “en ella se refleja la quietud”. Por otro lado; en Octubre se celebra en todo el mundo, el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El cáncer de mama se debe a un crecimiento incontrolado de células en el seno. Este conjunto de células forma un tumor que genera una masa o bulto que se puede sentir, palpar u observar. El tumor puede presentar características de malignidad si es capaz de invadir otros tejidos, cercanos e incluso distantes del cuerpo. Y lejos de lo que se puede creer, también lo pueden padecer los hombres. Se han descrito diversos tipos de cáncer de mama, tales como ductal, lubular, infiltrante o inflamatorio. Son palabras muy técnicas y seguramente nos perdemos en ellas o simplemente no nos importan. Y a un paciente no le importa eso hasta que lo tiene.

Otro peligro enorme es que en la desesperación por curarse podemos comprar capsulas o hierbas con la promesa de curarlo o caer en manos de personas que no son especialistas y no están informadas. La gente y amigos con el afán de ayudar nos comparten información que no saben que es falsa. Incluso en alguna ocasión un médico me comentó que una paciente dejó su tratamiento por confiar únicamente en métodos alternativos, cuando regresó a atenderse era demasiado tarde, los métodos y hierbas que tomó aceleraron y complicaron el cáncer conduciéndola a la muerte.

Las estadísticas no nos interesan hasta que formamos una parte de ellas. Cada año se reportan nuevos casos de pacientes, alternativas para tratamiento, avances científicos y tecnológicos para su diagnóstico o tratamiento, pero nada de esto es suficiente para mitigar el dolor de quién lo padece.

El cáncer se puede tratar con cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y radio terapia. Algo a destacar es que se puede tratar y detectar en sus etapas iniciales por eso es importante hacer sensibilización sobre la importancia de prevenir el Cáncer de Mama. Algunas de las pruebas de detección son mamografía, resonancia magnética de mamas, examen clínico de mamas algunas son caras, pero muchas son muy accesibles.

Si usted sabe que alguna de nuestras familiares murió de cáncer de mama, es muy probable que alguien más en la familia pueda padecerlo o también padecer cáncer de ovario. Acudir a hacerse revisiones con el médico puede reducir el riesgo de padecer el cáncer o tratarlo en sus etapas iniciales. Es importante saber que algunos de los síntomas de advertencia que nos pueden ayudar son: aumento del grosor o hinchazón en alguna parte de la mama, cualquier cambio en el tamaño o la forma, dolor en cualquier parte de la mama, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama completa, hundimiento del pezón o dolor alrededor, irritación o hundimientos en la piel de la mama, cualquier secreción del pezón ( que no sea leche) o la detección de un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

Pero a pesar de los datos y del elevado número de casos, siempre pensamos “a mí nunca me va a pasar”, si un día llegamos a padecerlo espero no tengamos que decir “me hubiera revisado”, “hubiera dicho a mi esposa que se revisara”.

Los medios hacen conciencia, nosotros debemos hacer nuestra parte. Mujeres ¿Ya se revisaron? Muchas veces por educación, pudor y pena no lo platicamos, ellas no nos dicen y los hombres no les preguntamos, pensamos que son cosas de mujeres y asumimos que ellas lo hacen. Confiamos en que cada quién es responsable de su salud, pero no está de demás que ayudemos y preguntemos. Es mejor llevar a nuestros seres queridos a que se revisen para prevenir y no asistir al médico por el tratamiento.

En Octubre compramos la playera del equipo favorito, cooperamos con causa, usamos el listón rosa entre otras cosas. Siempre tenemos tiempo para hacer cosas sin importancia, con mayor razón debemos tenerlo para prevenir enfermedades. Es mejor acudir al médico, podemos pensar que nos da flojera o que podemos ir después, pero no dejemos nuestra salud para después. Ojalá que no tengamos que dejar de hacer nuestro trabajo o lo que nos gusta a causa de esta enfermedad. Prevenir siempre es mejor, más fácil y más barato, hablemos con las mujeres hablemos con sus médicos.

Si queremos y amamos a nuestras mujeres es una oportunidad de demostrarlo, insistamos en que se revisen antes de que sea demasiado tarde. Parafraseando al poeta Jaime Sabines… (Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo: "qué calor hace", "dame agua", "¿sabes manejar?", “¿Ya fuiste al médico?” ….y tú sabías que decía "te quiero"...te quiero.

Corre: ricardoparraund@yahoo.com.mx