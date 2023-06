Rocha Moya y sus declaraciones

En medio de la crisis agrícola que viven los productores sinaloenses, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo una declaración que fue portada en varios medios nacionales y tuvo un eco preocupante entre los grandes industriales. El mandatario sinaloense le salió su vena militante y sin medir las repercusiones, llamó a los agricultores inconformes a tomar bodegas e instalaciones de las grandes empresas comercializadoras de granos, para que accediera a comprar el maíz y trigo a un precio de garantía. Pasó por alto que ese compromiso era de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, quien fiel a su costumbre faltó a su palabra y envuelto en su característica demagogia, cargó contra los productores que esperaban el apoyo federal para dar salida al menos sin pérdidas a sus cosechas.

Rocha Moya fue el gobernador de la semana por las pérdidas económicas y todos los inconvenientes que ocasionó su falta de tacto político para plantear una salida, y evitar la toma del aeropuerto de Culiacán. Fueron más de 42 horas donde no solo pasajeros, sino líneas áreas y el entorno de negocios y servicios, se vieron seriamente afectados por el cierre de operaciones.

Hubo voces que señalaron que quedó rebasado por la situación que viven los agricultores y, al verse entrampado y supeditado a una decisión del centro del país, el distractor fue dirigir el reflector hacia los grandes empresarios sin medir las consecuencias.

Otro que brilló, pero por su ausencia fue el secretario de Agricultura, José Jaime Montes, quien se encontraba en la Ciudad de México apoyando a su corcholata favorita sin dar la cara a los agricultores. Una costumbre añeja esa de cumplir primero con la grilla preelectoral y dejar de lado las obligaciones como funcionario público.

Nadie ha hecho un control de daños tras la suspensión de las actividades del aeropuerto de la capital sinaloense, en la secretaría general de Gobierno tal parece que sus cálculos no van más allá de lo político, pues siguen creyendo que todo aquello fue un asunto federal

Queda para el registro imágenes de los productores con el bloqueo que duró 48 horas, algunos dormían en las banquetas de alrededor, otros cantaron el himno nacional como señal de identidad, hubo personas que se tomaron la libertad de llevarles comida, pues llegaron camionetas con alimentos y bebidas hidratantes, porque en un principio se negaron moverse del lugar pese a las altas temperaturas.

Fue la presencia intimidatoria de agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República, al tratarse un delito del orden federal, el bloqueo de una vía de comunicación como un aeropuerto, lo que los orilló a ceder y aceptar sentarse a negociar con el gobernador.

Al final funcionó que la FGR saliera al rescate del gober que ya sentía la presión en el cuello, y si no había arreglo, quién sabe cuánto tiempo más se hubiera alargado la suspensión de operaciones de la terminal aérea.

Rocha Moya no ha resuelto nada hasta este tercer fin de semana de junio, el reloj avanza y la presión de las demandas exige más oficio político y menos demagogia y estridentismo de militante de las luchas de izquierda. No es lo mismo andar de marcha en marcha e ir a tomar cuantas instalaciones querían en sus épocas de opositores, que resolver demandas y dar certezas a un sector clave de la economía sinaloense. No olvide gobernador que Sinaloa es el granero de México.