¿Rocha Moya ajustará a Quirino?

La pregunta que se hacen analistas políticos y uno que otro avezado ciudadano es si el gobernador Rubén Rocha Moya, ahora que está descubriendo ciertas linduras que le dejó su antecesor Quirino Ordaz Coppel, lo llamará a cuentas.

Se ve difícil, porque Rocha no mueve una mano si no se lo manda el presidente Andrés López Obrador, además de que el ahora gobernador estuvo bajo el mando de Quirino, sin embargo, si Rocha de verdad quiere al igual que su máximo jefe dejar constancia que van contra la corrupción es el momento de que lo demuestren.

Quién no recuerda que Rocha Moya durante la transición presumía que su jefe y amigo le estaba entregando un gobierno en orden, incluso, Quirino presumía que junto con Rocha ya como gobernador electo habían solicitado mil 500 millones de pesos para hacerle frente al pago de aguinaldos, sin embargo, todo fue una quimera.

Ahora se sabe que Quirino le dejó un déficit de 2 mil 600 millones de pesos y que hasta la fecha nadie sabe, nadie supo en qué y cómo se gastó.

Por donde se le rasque sale pus, lo que ha hecho más ruido, sin duda son las plazas que se otorgaron de manera irregular en la Secretaría de Salud, retenciones del IPES no pagados al STASE, deudas a textileros, obras inconclusas ya pagadas, recursos que no se encuentran como es el faltante de 11 millones que deberían de haberse invertido en bibliotecas públicas, ya que el congreso le aprobó a Quirino el año pasado 25 millones y sólo ejercieron cerca de 14 millones de pesos y así lo dio a conocer el gobernador en su último informe, esos, son solo unos pocos ejemplos, porque esto apenas empieza.

El gobernador Rocha Moya, ahora, se endeudará con mil 900 millones de pesos, hay que recordar que más tardo en tomar posesión que solicitar un préstamo de 600 millones de pesos y ahora anuncia que pedirá mil 300 millones de pesos más para hacerle frente al pago de aguinaldos a los burócratas.

Lo peor del caso, el gobernador explica que será un crédito a corto plazo y tiene la esperanza de pagarlo cuando le llegue el famoso préstamo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a apoyarlo para cubrir el pago de quincenas y aguinaldos este cierre de año.

Dijo que el compromiso fue de 2 mil 618 millones de pesos, similar al que recibió el año pasado en esta misma fecha la entidad por solicitud del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero que pasará si la federación no le cumple, por eso, de que no hay dinero, el estado se endeudará más, la pregunta es si el Congreso le aprobará ese nuevo endeudamiento y la respuesta es sí, porque en el Ejecutivo no hay contra pesos, se hace lo que Morena quiere.

Por eso, es menester que el gobernador empiece a ajustar cuentas, porque vale más una vez colorado que cien descolorido.

Rocha Moya tiene que ajustar a Quirino como éste ajustó a Malova en su momento, sobre todo, ahora que anda de moda el poner un alto a la corrupción.

Mazatlán a la europea

Los comentarios en contra y a favor en redes sociales después de la develación del monumento a Los Beatles en el puerto y que costó más de medio millón de pesos, aunque se estima que fueron más, no se hicieron esperar.

No es secreto que Benítez Torres se enfocó, durante su primer trienio, en embellecer y re embellecer la zona turística, aún y cuando en campaña prometió que no iba a beneficiar a ningún sector, mientras que en las colonias populares están colapsando los servicios públicos básicos:

Fugas de aguas negras por doquier, miles de luminarias sin funcionar, áreas verdes en el abandono, deficiente y obsoleto parque vehicular para ofrecer un buen servicio de recolección de basura, obras a medio terminar porque según no hay presupuesto y el agua potable que cada vez llega más "chocolatosa" a las viviendas, por mencionar algunos.

Y si, aunque las estatuas de los integrantes de la banda de rock lucen muy bonitas, eso no es garantía de que vayan a atraer turismo europeo al puerto, pues según con esa finalidad se hizo.

Mejor hubiera sido, dicen algunos de los comentarios, hacer un monumento a una de las tantas bandas sinaloeneses que han surgido en Mazatlán y que han llevado su música a todo el país y más allá de sus fronteras.

"Que padre y qué bonito, pero ojalá tomaran más en cuenta nuestra cultura mexicana", expresó Ximena Moreno, regidora de Escuinapa, en su perfil de Facebook.

"Ese medio millón debieron invertirlo en tratamientos o filtros para limpiar el agua. Ese alcalde gasta dinero en puras banalidades", "Bien lucido el cínico Benítez ¿para cuándo el agua y los baches? no se olvide del pueblo". "¿Este gobierno es una broma o qué? Ve el caos provocado por la falta de solución del agua potable y con esto se burla de todo Mazatlán ¿Qué no hay austeridad en la 4T?", son otros de los tantos comentarios.

Medio millón de pesos hubiera alcanzado, por ejemplo, para invertir hasta cinco veces más de lo que se invierte a la semana en labores de bacheo, que buena falta hace en la ciudad o para reparar de 200 a 300 luminarias.