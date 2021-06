Rocha gobernador electo. El PAS segunda fuerza electoral

Con la entrega de la constancia de gobernador electo de Sinaloa para el sexenio 2021-2027, el doctor Rubén Rocha Moya se convierte en el primer titular del ejecutivo de nuestra entidad postulado por el Partido Sinaloense (PAS) y MORENA, coronando así la exitosa travesía de la candidatura común que signamos para participar en el proceso electoral 2020-2021.

Con este resultado el PAS ratifica una vez más continuar siendo el partido local más exitoso a nivel nacional, empezando desde su debut electoral en 2013 a diez meses de creado obteniendo el 14.03 por ciento de las preferencias electorales, luego en 2016 obteniendo el 26 por ciento de los votos y quedando en segundo lugar en la competencia por la gubernatura y este 2021 logrando un triunfo verdaderamente histórico, el más contundente a nivel nacional con la candidatura del doctor Rubén Rocha Moya y la obtención de un inobjetable 56 por ciento de la votación estatal emitida.

Junto a la primera magistratura del doctor Rubén Rocha, el PAS contará este año con su bancada más significativa en el Congreso local, al tener 8 diputaciones que representan el 20 por ciento del órgano legislativo, constituyéndose en la segunda fuerza parlamentaria del estado, y ese mismo lugar por el número de municipios gobernados, seis municipios en total, superando los tres que obtuvo en 2016, en esta ocasión se trata de los municipios de Mocorito, Cosalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

En el PAS estamos muy orgullosos de la fiesta democrática que vivimos los sinaloenses el pasado 6 de junio, y profundamente comprometidos con la confianza que le otorgaron a la alianza PAS-Morena, cuya suma de votos logró ratificar la votación de más de 600 mil sufragios que obtuvo para el Senado en 2018 nuestro candidato a gobernador, triunfar en la inmensa mayoría de los distritos electorales y los municipios, y que a pesar del conocido “efecto arrastre” que tiene los partidos nacionales cuando se alían con partidos locales, el PAS en Sinaloa logró obtener para gobernador una votación superior a ocho partidos nacionales, incluyendo por ejemplo a Acción Nacional que cuenta con una tradición de más de 80 años en la competencia democrática.

Quiero también aprovechar este espacio para reconocer la enorme experiencia democrática que vivimos a nivel nacional, pues de acuerdo a la numeralia oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), el total de cargos de elección popular en disputa fue de 20 mil 415 (en 2018, se trató de 3 mil 416), y se instalaron 162 mil 129 casillas que fueron atendidas por alrededor de un millón 464 mil funcionarios de casilla, con un padrón electoral que alcanzó este año los 93.6 millones de ciudadanos.

En lo que respecta al número de votos emitidos, es notable que, pese a la contingencia sanitaria y las complicaciones asociadas a ella, hubo una participación a nivel nacional del 52.67 por ciento (49 millones de votantes) y en Sinaloa prácticamente del 50 por ciento (1 millón 102 mil sinaloenses). Ésta es la mayor participación en unas elecciones intermedias en más de 20 años. El 99.7 por ciento de las casillas lograron instalarse en todo el país y los incidentes durante la jornada electoral fueron aislados sin perjudicar el desarrollo en general del proceso.

Por todos los resultados anteriormente descritos, quiero reiterar que no considero para nada inexacto o inadecuado el pronunciamiento que hemos hecho en el PAS en el sentido de que vamos a cogobernar Sinaloa junto al partido Morena. Es más, eso es lo que nos acaban de mandatar los votantes. Dicha expresión es más bien una descripción de la voluntad de los sinaloenses que eligieron a un nuevo gobernador que ha suscrito las plataformas electorales de ambos partidos políticos, que juntos en el Congreso local constituiremos una mayoría calificada de 28 diputados, que en la inmensa mayoría de los municipios los ayuntamientos estarán integrados por ediles de los dos partidos y que, además firmamos un convenio con un concepto de gran valor, como es el de la inclusión para la integración de las administraciones estatal y públicas.

Lo mejor está por venir para Sinaloa de la mano del doctor Rubén Rocha Moya, un hombre equipado con las mejores cualidades para hacer un buen gobierno, un luchador social demócrata, profesional y pluralista. Y para que aprecien los principales rasgos de sus convicciones, aquí les comparto sus propias palabras, dichas hace unos días: “Soy un demócrata y no cabe en mí la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el autoritarismo. Vamos a gobernar, por supuesto, con las mayorías, como lo ha decidido el pueblo, pero no vamos a avasallar a las minorías, no las vamos a excluir. La opinión para nosotros de las minorías, va a ser importante, porque todo mundo tiene derecho a plantearse cosas que interesen a los sinaloenses, y plantearlos como propósitos y objetivos. Muchos que compitieron en la contienda y que seguramente hay planteamientos valiosos ahí, vamos a recogerlos, no vamos a excluir eso, vamos a tener una interlocución muy clara.” (El Debate, 12/Jun/2021)