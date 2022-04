¿RESURECCIÓN PANISTA?

Este jueves se instaló la Delegación del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, dicha delegación existirá solo por unos meses hasta que se elija al nuevo Comité Directivo Municipal, lo cual será este mismo año, según Roxana Rubio, presidenta del PAN en Sinaloa.

Mencionar que el comité no había estado operando desde que renunció su ex director Oscar Tirado, junto a otros 100 militantes para sumarse al Partido Sinaloense en el mes de Marzo, esto porque no estaban de acuerdo con la designación de Rubio Valdez en la dirigencia estatal.

"Lo hicimos delegación porque no tenía que estar parado aquí el comité, necesitamos trabajar, que aquí en Mazatlán vean que el PAN está trabajando, es por ello que la comisión permanente, uno de los órganos importantes colegiados del partido, decidió hacer delegación.

Todo esto es momentáneo, mientras sale una convocatoria para el Comité Directivo Municipal, que estamos hablando más o menos como en junio", dijo.

Cabe recordar también que el año pasado el PAN sufrió dos desbandadas más dónde más de 200 militantes renunciaron al partido, según encabezados por el tres veces presidente de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, según por no estar de acuerdo con la coalicion PRI- PAN- PRD, aunque al final se unieron al proyecto de Morena, unos en el gobierno del estado otros en el municipal.

Marco Peraza Torres asumió la nueva delegación, ésto con miras ya al 2024, pues quieren recuperar la confianza de la gente para los próximos comicios por lo que echaron a andar también el programa "El PAN en tu comunidad", en el que destacan actividades en escuelas y jornadas médicas gratuitas.

ESCUINAPA EN LA BASURA

Seis meses han transcurrido casi desde que Blanca Estela García Sánchez tomó las riendas del Ayuntamiento de Escuinapa y el municipio continúa lleno de basura.

El servicio de recolección de basura es el reto más grande al que se ha tenido que enfrentar la Presidenta Municipal, problema el cual a la fecha no ha podido dar solución.

Esto ya ha estado colmando la paciencia del ciudadano escuinapense, quienes tenían la idea de que a su llegada a la silla presidencial, en Escuinapa se acabarían este tipo de problemas en los servicios públicos, situación que no ha sido así.

La falta de camiones recolectores ha sido el dolor de cabeza de la Presidenta Municipal y que propicia fallas constantes en el servicio, pero aunque la alcaldesa siga brindando esta justificación, los ciudadanos ya están reclamando hechos que den ese cambio que esperaban.

Ahorita no se ve para cuando este problema se pueda solucionar, se espera que sea para septiembre cuando se tengan dos camiones de basura nuevos, para entonces serian ya casi un año de administración, año en que la gente está ya exigiendo resultados, porque están artos ya de estar entre la peste.